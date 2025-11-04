Sembrando Futuro, la tercera generación de egresados que buscan devolver vida a las chinampas de Xochimilco

Entre canales, flores y milenarias, siete jóvenes decidieron quedarse en Xochimilco para sanar la tierra y devolver vida a las chinampas de Xochimilco. Son la tercera generación de egresados de la Escuela Campesina de la Iniciativa Agroecológica Xochimilco, que forma estudiantes en agroecología, agroforestería y la agricultura chinampera.

Los estudiantes tomaron un curso durante seis meses basado en un modelo de campesino a campesino, donde aprendieron de manera práctica y teórica (70 por ciento en campo y 30 por ciento teoría).

“Con la Escuela Campesina buscamos sembrar no solo conocimientos, sino esperanza”, explica Lucio Usobiaga, director de Arca Tierra. “Estos jóvenes nos demuestran que el futuro de las chinampas está en manos de quienes deciden quedarse a cuidar la tierra y su comunidad.”