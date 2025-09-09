¿Quiénes eran 'Las Poquianchis'?, la inspiración detrás de 'Las Muertas'

'Las Poquianchis' inspiraron la historia de 'Las Muertas'

Las mujeres que trabajaban para ellas eran engañadas o secuestradas para entrar (todas entre 12 y 15 años), y una vez dentro debían pagar por comida y ropa, además de sufrir maltratos físicos y psicológicos.

Las mujeres controladas por "Las Poquianchis" muchas veces morían por negligencia o asesinato por parte de los clientes, o incluso de las propias hermanas González Valenzuela, cuando consideraban que ya no les servían.

Hermanas González Valenzuela y sus víctimas (Las muertas de Jorgue Ibargüengoitia)

Su imperio terminó cuando una de las niñas que trabajaba para ellas logró escapar y acudió a las autoridades de León, Guanajuato.

El caso fue muy sonado en México gracias a la cobertura de la revista Alarma! (igual que sucede en la serie), no sólo por los horribles actos que cometían, sino por la terrible corrupción que había detrás, y al día de hoy siguen siendo recordadas como unas de las criminales y asesinas más crueles de la historia de nuestro país.

Definitivamente, Las Muertas es una serie que vale la pena ver, ya que está contada de una forma que te atrapa; además de tener un tono de sátira y humor negro que resulta de la combinación de la pluma de Jorge Ibargüengoitia y la visión de Luis Estrada.