Mariana Treviño nos habla sobre su nueva serie, 'Stick'

Además, la actriz pretende que el público se quede con la intención de atreverse. “You have to take a chance. Salir de tu zona de confort, aunque no sepas cómo te va a ir. Solo caminando esos caminos descubres cosas de ti mismo: talentos que no sabías que tenías, vínculos que no imaginabas, una nueva versión de ti”.

Y sobre su camino como actriz, Mariana reconoce que lo suyo no es planear demasiado. “No proyecto mucho los personajes que me gustaría hacer porque la vida siempre me ha sorprendido. Me llegan papeles que nunca imaginé, como Lupita, o ahora Elena. Stick llegó de forma mágica, justo cuando estaba terminando Mentiras, y de pronto ya estaba tomando un avión. Me encanta ese elemento sorpresa que tiene esta carrera. Siempre estoy abierta a que aparezca el personaje que necesita que yo le preste mi voz”.

Mariana Treviño y sus co-stars de Stick (Cortesía )

Stick no solo marca un nuevo capítulo en la carrera de Mariana Treviño, también es una historia que invita a mirar hacia adentro, a cruzar fronteras (geográficas, emocionales, personales) y a reconectar con la fuerza que nace del cambio. Con sensibilidad y humor, Mariana le da vida a Elena, una mujer en tránsito que, como muchos de nosotros, está aprendiendo a moverse incluso cuando el camino no está claro porque, como ella misma dice, la vida es eso: animarse a avanzar sin saber exactamente a dónde, pero sabiendo que ahí, en el movimiento, está siempre la posibilidad de empezar de nuevo.