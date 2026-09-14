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El nuevo lujo: El tema principal de la quinceava edición de LuxuryLab Global

Bajo el concepto “Next-Gen: 15 Years of Shaping the Future of Luxury”, LuxuryLab Global reunió a líderes de distintas industrias para analizar cómo está cambiando el significado del lujo.
lun 14 septiembre 2026 01:37 PM
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LuxuryLab Global 2026 (Cortesía )

Quince años después de su primera edición, LuxuryLab Global llega a un punto en el que hablar del futuro del lujo ya no significa únicamente pensar en nuevos productos, marcas o consumidores. Significa entender cómo están cambiando las personas y aquello que consideran verdaderamente valioso.

Los días 7 y 8 de septiembre, el Four Seasons Mexico City reunió a líderes de industrias como diseño, arquitectura, hospitalidad, movilidad, belleza, turismo, real estate, tecnología y sostenibilidad.

Bajo el concepto “Next-Gen: 15 Years of Shaping the Future of Luxury”, esta edición puso sobre la mesa una transformación del lujo que se aleja cada vez más de la acumulación y se acerca a la experiencia, la identidad y el bienestar.

Para profundizar estas ideas, platicamos con dos de los ponentes de esta edición: el arquitecto Mauricio Rocha y la fundadora de Port de Bras, Clarissa Egaña, quienes desde sus respectivas disciplinas, comparten su perspectiva sobre la evolución de la industria, el valor de la experiencia y los cambios que están definiendo al consumidor del futuro.

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Arquitectura, identidad y comunidad

Uno de los encuentros de esta edición fue la conversación de Mauricio Rocha con Abelardo Marcondes, CEO de LuxuryLab Global, y Esther Mizrahi.

Su participación puso sobre la mesa la importancia de crear espacios que no solo respondan a una función, sino que generen experiencias y una conexión real con el lugar en el que se encuentran.

Cuando le preguntamos sobre su manera de entender la arquitectura, nos dijo que la idea está muy lejos de la ostentación. “El lujo no está en cubrir un espacio de oro o mármol, es la dignidad espacial”, explica, "Un lugar digno tiene que ver con elementos que muchas veces son intangibles: la luz, la temperatura, la comodidad, la vegetación y más".

PORT O DE BRAS
Mauricio Rocha Iturbide (@Alfonso_Lázquez)

En nuestra conversación, Rocha también habló de su rechazo a una arquitectura que responde únicamente a las tendencias o a una cultura aspiracional. “Yo creo en la arquitectura ancestral convertida con inteligencia a la contemporánea”, afirmó. Su apuesta está en tomar aquello que pertenece a cada territorio y reinterpretarlo para el presente, sin convertirlo en una simple reproducción del pasado.

La conversación también se extendió hacia las nuevas generaciones de arquitectos y la búsqueda de trascender más allá de la moda. Para él, trascender requiere tiempo, preparación y una formación que vaya más allá de la arquitectura: arte, filosofía, cultura e historia. Es esa mirada la que, en su opinión, permite crear obras capaces de permanecer y convertirse eventualmente en parte de la memoria de un lugar.

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Longevidad: el tiempo como nueva forma de riqueza

Clarissa Egaña, fundadora y directora creativa de Port de Bras, conversó con Ana Victoria Acosta y Tamara Hevia, Co-Founders de Anta Studio, sobre la manera en que el movimiento, el bienestar y la longevidad están transformando las aspiraciones del consumidor. La conversación partió de algo cada vez más presente en nuestra vida cotidiana: dormir mejor, caminar, alimentarnos bien, hacer ejercicio y pertenecer a una comunidad ya no son únicamente hábitos saludables, sino parte de una nueva idea de calidad de vida.

A partir de esta ponencia, nos platicó sobre cómo estos conceptos han evolucionado a lo largo de los años. Para ella, el cambio comenzó cuando entendimos que el verdadero privilegio no está únicamente en tener cosas, sino en contar con tiempo, energía y calidad de vida para disfrutarlas. “Muchas de las cosas que más valoramos son casi invisibles: sentirte fuerte, tener energía, poder dedicar una hora a entrenar, comer bien, viajar para desconectarte”, nos dijo.

PORT O DE BRAS
Tamara Hevia, Clarissa Egaña y Ana Acosta (@Alfonso_Lázquez)

Y si hablamos de lujo, su definición, al igual que la de Mauricio Rocha, también se aleja de la ostentación. “Para mí el lujo es poder elegir”, nos dijo. Elegir cómo utilizamos nuestro tiempo, con quién lo compartimos, dónde estamos, qué consumimos e incluso qué decidimos no consumir. En los productos, esa idea se traduce en intención: saber quién hizo algo, cómo fue elaborado, qué materiales se utilizaron y por qué esa pieza merece existir.

Después de 15 años de conversaciones sobre el futuro del lujo, LuxuryLab Global deja una cosa clara: lo verdaderamente valioso está cambiando. El lujo del futuro será cada vez menos sobre acumular y cada vez más sobre elegir cómo queremos vivir.

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