El nuevo lujo: El tema principal de la quinceava edición de LuxuryLab Global

Quince años después de su primera edición, LuxuryLab Global llega a un punto en el que hablar del futuro del lujo ya no significa únicamente pensar en nuevos productos, marcas o consumidores. Significa entender cómo están cambiando las personas y aquello que consideran verdaderamente valioso.

Los días 7 y 8 de septiembre, el Four Seasons Mexico City reunió a líderes de industrias como diseño, arquitectura, hospitalidad, movilidad, belleza, turismo, real estate, tecnología y sostenibilidad.

Bajo el concepto “Next-Gen: 15 Years of Shaping the Future of Luxury”, esta edición puso sobre la mesa una transformación del lujo que se aleja cada vez más de la acumulación y se acerca a la experiencia, la identidad y el bienestar.

Para profundizar estas ideas, platicamos con dos de los ponentes de esta edición: el arquitecto Mauricio Rocha y la fundadora de Port de Bras, Clarissa Egaña, quienes desde sus respectivas disciplinas, comparten su perspectiva sobre la evolución de la industria, el valor de la experiencia y los cambios que están definiendo al consumidor del futuro.