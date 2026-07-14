A veces olvidamos que ese feeling de sentirse solo, incluso cuando estás acompañado, es más normal de lo que pensamos. ¿Quién no se ha sentido así alguna vez? Platicar con Ana González no sólo me hizo sentir totalmente identificada con su historia, sino que confirmó que, al final, lo que buscamos es conectar con los demás.
Ana González nos enseña la nueva forma de hacer amigos con Friendly Together
Ana vivió esto cuando al estar embarazada de su hija se mudó de México a Estados Unidos en 2022 y mientras que ella pospuso por un año su maestría por su bebé, su pareja estudiaba en Stanford. A pesar de la emoción de entrar a un nuevo capítulo de su vida y convertirse en mamá, había dejado lo más importante atrás: su familia y amigos.
Crecer implica que hacer amigos se convierta en algo mucho más difícil. No por trabajar en la misma oficina significa que estás en la misma etapa de vida que tus compañeros. Estar soltero puede alejarte de tus amigos con pareja. O incluso en esa clase de yoga que amas y a la que vas cada semana sin falta, no logras conectar con las mamás que van porque no tienes hijos.
Así fue como Ana empezó a buscar soluciones para deshacerse de la soledad que vivió al mudarse a Palo Alto y, al investigar, descubrió que los cambios radicales en la vida, como un divorcio, mudarse de ciudad o país o la maternidad, son de las razones principales detrás de este sentimiento. Fue así como Friendly Together no sólo nació de su experiencia personal, sino también para ayudar a las miles de personas que se sienten de la misma manera. ¿Por qué quién no quiere hacer nuevos amigos?
Una app con el objetivo de construir comunidad mientras aprendes una habilidad nueva
Friendly Together nace de la idea de crear una app pensada para combatir lo que describe como “soledad acompañada”. Su objetivo principal es ayudarte a encontrar una comunidad y poder empezar de cero siendo tú mismo a través de experiencias en las que puedes aprender una habilidad nueva en Nueva York.
¿Cómo funciona?
Las experiencias de Friendly están diseñadas para personas solas, parejas y familias. Una vez que entras a la app e ingresas tus datos, se hace un match con las experiencias ideales para ti donde encontrarás a personas que están en la misma etapa de vida que tú y puedes tener cosas en común. Entre las actividades hay desde clases de cocina, mixología, elaboración de artículos de piel y picnics, hasta cursos de RCP en el parque.
“Son experiencias en las que te sientes visto y haces que otros se sientan vistos sin tener que venir con ningún tipo de máscara o buscar dar cierta impresión”, cuenta Ana, “Ven, sé quién eres y deja que te conozcan”.
Para ella, que esta plataforma cumpla con su objetivo significa que los usuarios la dejen de necesitar en algún punto y les haya ayudado a poner los cimientos de una nueva comunidad.
Por ahora, Friendly Together sólo opera en Nueva York, pero la idea es expandirse a otras ciudades de Estados Unidos. “Queremos que sea una app que te pueda seguir en tus diferentes etapas de vida y tus diferentes ciudades”, explica Ana. Al final, Friendly no busca ser la solución a la soledad, sino el primer paso para dejar de sentirla al encontrar gente con la que realmente conectas.