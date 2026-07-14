Ana González nos enseña la nueva forma de hacer amigos con Friendly Together

Ana vivió esto cuando al estar embarazada de su hija se mudó de México a Estados Unidos en 2022 y mientras que ella pospuso por un año su maestría por su bebé, su pareja estudiaba en Stanford. A pesar de la emoción de entrar a un nuevo capítulo de su vida y convertirse en mamá, había dejado lo más importante atrás: su familia y amigos.

Crecer implica que hacer amigos se convierta en algo mucho más difícil. No por trabajar en la misma oficina significa que estás en la misma etapa de vida que tus compañeros. Estar soltero puede alejarte de tus amigos con pareja. O incluso en esa clase de yoga que amas y a la que vas cada semana sin falta, no logras conectar con las mamás que van porque no tienes hijos.

Fue durante su maestría en Stanford, investigando sobre la soledad, que Ana González encontró la inspiración para crear Friendly (Cortesía)

Así fue como Ana empezó a buscar soluciones para deshacerse de la soledad que vivió al mudarse a Palo Alto y, al investigar, descubrió que los cambios radicales en la vida, como un divorcio, mudarse de ciudad o país o la maternidad, son de las razones principales detrás de este sentimiento. Fue así como Friendly Together no sólo nació de su experiencia personal, sino también para ayudar a las miles de personas que se sienten de la misma manera. ¿Por qué quién no quiere hacer nuevos amigos?