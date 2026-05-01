Así fue The Greenhouse, el evento que reunió a la nueva ola de la moda latina

La Roma Norte y, específicamente, Piquette Brasserie, se convirtieron en el punto de encuentro de The Greenhouse, un evento que, en cuestión de horas, se posicionó como el nuevo hotspot de la moda latina.
Detrás de esta iniciativa está Alt Creative Agency, la agencia fundada por Lindsey Rose Alt que apuesta por impulsar la creatividad de Latinoamérica para proyectarla hacia escenarios globales. Por eso mismo, en su primera edición, The Greenhouse reunió a algunas de las figuras más relevantes de la industria: líderes de opinión, influencers, celebridades, diseñadores, stylists y fotógrafos, todos con un mismo objetivo en mente: celebrar, amplificar y descubrir el diseño y la creatividad local.
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Un brunch entre flores, moda y comunidad
La experiencia comenzó con un brunch en Piquette Brasserie, uno de los nuevos it spots de la Ciudad de México. En el segundo piso del restaurante —intervenido para evocar un invernadero— se reunieron 25 líderes de opinión de la industria de la moda en México, incluidos los nueve diseñadores participantes de esta primera edición, su fundadora Lindsey Alt, y creadoras de contenido e it girls como Rosa Sánchez, Mayra Carreño y Ana Gómez.
Alrededor de la mesa, distintos stands presentaban las colecciones Spring/Summer 2026 de marcas como Arzapalo, Azul Cielito, Enoira, Kapura, Ruedo, Motional Muse, Ximena Corcuera, Valentina Quintero y Homera: las nueve firmas provenientes de México, Chile y Colombia que dan vida a esta primera edición.
Entre notas de bossa nova y el calor de la tarde, el espacio, diseñado por Humorum Studio, se llenó de flores y acentos verdes que daban vida al concepto de The Greenhouse. El ambiente propició un momento de conexión: conversaciones que fluían, ideas que se compartían y una comunidad que comenzaba a tomar forma.
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A este encuentro también se sumaron figuras de distintos ámbitos creativos, con caras conocidas del teatro y la televisión como Paola Fernández, Carlos Ferro y Nacho Tahan; influencers como Paola Wise, y diseñadoras como Carla Ortega y Jhoseline Flores, reforzando el carácter multidisciplinario del evento.
El encuentro también tuvo guiños gastronómicos cuidados al detalle, como los postres de Mare Repostería —libres de gluten y azúcares refinados— que acompañaron una mañana pensada para inspirar.
Después, el ambiente evolucionó hacia un open day de seis horas, donde amigos, aliados y figuras clave de la industria se sumaron al espacio. Entre copas y platillos, el networking se dio de manera natural: contactos que se intercambiaban, colaboraciones que se gestaban y proyectos que comenzaban a tomar forma en tiempo real.
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¿Qué es The Greenhouse?
Cada conversación, cada presentación y cada mano estrechada formaban parte de algo más estructurado: The Greenhouse, una iniciativa creada por Alt Creative Agency para acompañar a marcas latinoamericanas en su camino hacia la expansión internacional.
Durante seis meses, las nueve firmas seleccionadas —elegidas entre más de 150 aplicaciones y todas lideradas por mujeres— trabajan en fortalecer no solo su propuesta creativa, sino también el negocio que la sostiene: desde su identidad y posicionamiento hasta la forma en que producen, comercializan y se presentan ante el mercado global.
La idea es simple, pero ambiciosa: que el talento no se quede únicamente en lo estético.
Por eso, el programa conecta a las diseñadoras con compradores, showrooms y plataformas clave en ciudades como Madrid y Austin, para culminar en Market Week en Nueva York, abriendo puertas que históricamente han sido difíciles de cruzar para muchas marcas de la región.
En ese contexto, el brunch y el open day funcionan como un primer vistazo a ese proceso: un espacio donde la creatividad se presenta, pero también donde comienzan a construirse las relaciones que pueden llevarla más lejos.
Porque si algo quedó claro entre flores, bossa nova y mesas compartidas, es que el futuro de la moda latina no solo se está diseñando —también se está organizando, conectando y proyectando.