Así fue The Greenhouse, el evento que reunió a la nueva ola de la moda latina

Un brunch entre flores, moda y comunidad

La experiencia comenzó con un brunch en Piquette Brasserie, uno de los nuevos it spots de la Ciudad de México. En el segundo piso del restaurante —intervenido para evocar un invernadero— se reunieron 25 líderes de opinión de la industria de la moda en México, incluidos los nueve diseñadores participantes de esta primera edición, su fundadora Lindsey Alt, y creadoras de contenido e it girls como Rosa Sánchez, Mayra Carreño y Ana Gómez.

La experiencia reunió a 25 líderes de opinión de la industria de la moda en México, incluidos los nueve diseñadores participantes de esta primera edición. (Cortesía)

Alrededor de la mesa, distintos stands presentaban las colecciones Spring/Summer 2026 de marcas como Arzapalo, Azul Cielito, Enoira, Kapura, Ruedo, Motional Muse, Ximena Corcuera, Valentina Quintero y Homera: las nueve firmas provenientes de México, Chile y Colombia que dan vida a esta primera edición.

Entre notas de bossa nova y el calor de la tarde, el espacio, diseñado por Humorum Studio, se llenó de flores y acentos verdes que daban vida al concepto de The Greenhouse. El ambiente propició un momento de conexión: conversaciones que fluían, ideas que se compartían y una comunidad que comenzaba a tomar forma.