Si hablamos del Dr. Simi, estamos hablando de mucho más que la imagen de una farmacia: es un fenómeno cultural. Pero más allá de ver su figura en los escenarios con algunos de los artistas más grandes del mundo, o su presencia en cada esquina del país, también es un símbolo de todo lo que la empresa representa y Víctor González, presidente de la compañía, hoy nos cuenta todo lo que han logrado, lo que siguen construyendo y sus planes para el futuro.
Víctor González Herrera nos platica cómo el Dr. Simi está cambiando al mundo
Farmacias Similares: una empresa que nació para ayudar
Desde su fundación hace casi 30 años, Farmacias Similares nació con un sólo propósito: ayudar a la gente a tener acceso a buenas medicinas a un mejor precio. Hoy, esa misión sigue, pero se ha expandido gracias a las distintas ramas dentro de Fundación Dr. Simi, enfocadas en darle a los mexicanos una vida más segura y saludable, que van desde ayuda en caso de desastres naturales, apoyo a gente en situación de pobreza extrema, planes contra desnutrición, ayuda psicológica, y mucho más.
Una adición reciente a esta labor es SíMIPLANETA, fundada por Víctor hace cuatro años, con la intención de ayudar al medio ambiente. “Desde que empezamos, hemos plantado 3 millones de árboles y 10000 colonias de corales. También hemos liberado más de 2 millones de tortugas. Ha sido increíble ayudar al tema ecológico del país”, nos cuenta Víctor con satisfacción.
Por otro lado, también está SimiREDI, creada para ayudar a personas con discapacidad, y que recientemente celebró una gala para recaudar fondos en Jardines de México (lugar especial para Víctor, ya que creció en Cuernavaca), donde tuvieron un concierto de nada más y nada menos que de Andrea Bocelli. “Llevábamos más de un año queriendo hacer este concierto con causa,” cuenta Víctor, “es la primera vez que Bocelli trabaja con una fundación que no es la suya, así que fue algo histórico. Además, estuvo dedicado a ayudar a personas con discapacidad, y sabemos que Bocelli tiene una, así que creo que empatamos muy bien ahí y estamos muy contentos con lo que logramos”.
Gracias a lo recaudado en la gala, SimiREDI podrá abrir tres centros nuevos de rehabilitación para gente con distintas discapacidades.
El fenómeno del Dr. Simi
No podemos hablar del impacto que ha tenido la empresa de Farmacias Similares sin hablar del Dr. Simi que, sin duda alguna, ha llevado la marca a otro nivel no sólo en México, sino en todo el mundo.
Para Víctor, más allá de la viralidad, lo verdaderamente importante es el significado detrás del personaje: “Se volvió un emblema de México y del mexicano, pero lo más valioso para nosotros es que representa bondad y compromiso con la sociedad. Casi como una extensión de la filosofía de la empresa”.
El fenómeno ha tomado aún más fuerza gracias a la música. Lo que empezó como un gesto espontáneo del público mexicano de lanzar peluches del Dr. Simi a los artistas se convirtió en un ritual que hoy define la experiencia de muchos conciertos y que, de hecho, los artistas ahora esperan.
Un ejemplo de esto es Adele, que ase volvió fan del Dr. Simi de forma completamente orgánica. “Sin tener nada que ver con nosotros, empezó a coleccionarlos, a subirlos a sus redes… y cuando entendió la causa, pidió que le aventaran más en sus conciertos”, cuenta Víctor.
El Dr. Simi se volvió un emblema de México y del mexicano, pero lo más valioso para nosotros es que representa bondad y compromiso con la sociedad. Casi como una extensión de la filosofía de la empresa.
Ese alcance internacional, ha ayudado no sólo a poder abrir farmacias en nuevas partes del mundo como Chile o Colombia, sino que ha llevado la figura del Dr. Simi a lugares más lejanos como Japón, donde recientemente abrieron una pop-up del personaje en Tokio.
“Fue una decisión muy natural abrir la tienda allá porque siempre que lo llevábamos a otros países, muchos japoneses se acercaban, lo abrazaban, jugaban con él… ahí fue cuando dije: hay algo aquí”, dice Víctor. El resultado ha sido un éxito total “Están entrando alrededor de mil personas al día. Aunque vamos fluyendo con el proyecto, ya estamos explorando hacer cosas más grandes”.
Sin embargo, más allá del reconocimiento internacional y la expansión, hay algo que sigue siendo el eje de todo: el impacto real en la vida de las personas. “De repente se me acerca gente y me dice: gracias a que mi mamá trabajó aquí pude estudiar, pude salir adelante… eso es lo que más satisfacción me da”, comparte.
Si algo deja claro esta historia, es que detrás del fenómeno viral, los peluches en conciertos y los pop-ups en ciudades como Tokio, existe una base mucho más profunda. Una que, sin buscarlo directamente, logró convertir a un personaje en un símbolo global con propósito.