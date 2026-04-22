Víctor González Herrera nos platica cómo el Dr. Simi está cambiando al mundo

Farmacias Similares: una empresa que nació para ayudar

Desde su fundación hace casi 30 años, Farmacias Similares nació con un sólo propósito: ayudar a la gente a tener acceso a buenas medicinas a un mejor precio. Hoy, esa misión sigue, pero se ha expandido gracias a las distintas ramas dentro de Fundación Dr. Simi, enfocadas en darle a los mexicanos una vida más segura y saludable, que van desde ayuda en caso de desastres naturales, apoyo a gente en situación de pobreza extrema, planes contra desnutrición, ayuda psicológica, y mucho más.

Una adición reciente a esta labor es SíMIPLANETA, fundada por Víctor hace cuatro años, con la intención de ayudar al medio ambiente. “Desde que empezamos, hemos plantado 3 millones de árboles y 10000 colonias de corales. También hemos liberado más de 2 millones de tortugas. Ha sido increíble ayudar al tema ecológico del país”, nos cuenta Víctor con satisfacción.

Víctor con Andrea Bocelli en la gala a favor de SimiREDI. (@victor.gonzalez.herrera)

Por otro lado, también está SimiREDI, creada para ayudar a personas con discapacidad, y que recientemente celebró una gala para recaudar fondos en Jardines de México (lugar especial para Víctor, ya que creció en Cuernavaca), donde tuvieron un concierto de nada más y nada menos que de Andrea Bocelli. “Llevábamos más de un año queriendo hacer este concierto con causa,” cuenta Víctor, “es la primera vez que Bocelli trabaja con una fundación que no es la suya, así que fue algo histórico. Además, estuvo dedicado a ayudar a personas con discapacidad, y sabemos que Bocelli tiene una, así que creo que empatamos muy bien ahí y estamos muy contentos con lo que logramos”.

Gracias a lo recaudado en la gala, SimiREDI podrá abrir tres centros nuevos de rehabilitación para gente con distintas discapacidades.