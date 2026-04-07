Ritmo Café, el hotspot para todos los planes

El ritmo nos une (literalmente)

Además de ser amigos, su amor por la música lo es todo. Esa frustración de no tener un lugar donde puedas disfrutar de buena música mientras tomas un café, despertó la idea de crear un espacio donde no hay que esperar a que caiga la noche, en un ambiente mucho más tranquilo.

Encontrar el local perfecto fue todo un reto, pero una vez que llegaron a él, el problema era que no daban los números y, sólo con café, cubrir los gastos parecía imposible. Fue entonces cuando surgió ese twist que convirtió a Ritmo Café en un all-day brunch que se convierte en bar cuando anochece.

“¿Por qué elegir una sola cosa, si lo que somos cabe en todo el día? Nos dimos cuenta que no existía algo así, entonces decidimos inventarlo", nos cuenta Diego.

Ritmo de noche (Cortesía)

Ritmo se trata de coffee shop para bajar el ritmo después de correr, para ese desayuno o brunch con tus amigas que llevan semanas planeando, o incluso para esos días de home office en los que salir de la rutina se vuelve necesario.

Pero en la noche, se convierte en un bar donde la noche arranca con el pie derecho: drinks, cenas imperdibles, conversaciones largas y música increíble.

Mismo lugar, diferente ritmo.