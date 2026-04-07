Tres amigos, una idea, miles de posibilidades y ni la menor idea de cómo llevarla a cabo. Así fue como nació Ritmo Café, el proyecto de Julen Ansoleaga, Diego Pimienta y Martín Fernández, que hoy es el favorito de los amantes del wellness y de la vida nocturna.
Ritmo Café, el hotspot para todos los planes
El ritmo nos une (literalmente)
Además de ser amigos, su amor por la música lo es todo. Esa frustración de no tener un lugar donde puedas disfrutar de buena música mientras tomas un café, despertó la idea de crear un espacio donde no hay que esperar a que caiga la noche, en un ambiente mucho más tranquilo.
Encontrar el local perfecto fue todo un reto, pero una vez que llegaron a él, el problema era que no daban los números y, sólo con café, cubrir los gastos parecía imposible. Fue entonces cuando surgió ese twist que convirtió a Ritmo Café en un all-day brunch que se convierte en bar cuando anochece.
“¿Por qué elegir una sola cosa, si lo que somos cabe en todo el día? Nos dimos cuenta que no existía algo así, entonces decidimos inventarlo", nos cuenta Diego.
Ritmo se trata de coffee shop para bajar el ritmo después de correr, para ese desayuno o brunch con tus amigas que llevan semanas planeando, o incluso para esos días de home office en los que salir de la rutina se vuelve necesario.
Pero en la noche, se convierte en un bar donde la noche arranca con el pie derecho: drinks, cenas imperdibles, conversaciones largas y música increíble.
Mismo lugar, diferente ritmo.
Un espacio que se siente
Ritmo Café es un reflejo de Julen, Diego y Martín. Juntos lograron crear un lugar pensado para disfrutar sin pretensiones, con una energía inigualable y donde la música no sólo te acompaña, sino que guía toda la experiencia con playlists y sets curados para cada momento del día. "Si tuvieramos que definir a Ritmo, sería libertad, diversión y autenticidad," comparten.
Los favoritos de Ritmo
Para entender Ritmo Café, hay que entender a quienes están detrás. Más allá de sus famosos pancakes (que definitivamente no te puedes perder), estos son los platillos que no pueden faltar en su mesa y las canciones que les recuerdan su amor por la música:
- Para Julen, la Champions Burger es un must: carne de Sonora smash, cebolla caramelizada, salsa de la casa y un side de french fries. En su go-to playlist, Woman de Barry Can’t Swim nunca falta.
- El favorito de Diego es algo mucho más fresco y ligero: el Salmon Avo Toast, con pan de masa madre, salmón, aguacate, ricotta y pesto. Para él, Congratulations de Mac Miller es de esas canciones que sí o sí tienes que escuchar.
- Martín no puede dejar pasar los Molletes de la Sierra con cecina: pan artesanal, frijoles rústicos, queso gratinado y pico de gallo. Entre sus canciones en repeat, Pink + White de Frank Ocean es una de sus favoritas.