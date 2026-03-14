Muere Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna, director de BBVA México

¿Quién era Diego Osuna Miranda?

Diego Osuna Miranda tenía 17 años. Era hijo de Eduardo Osuna y de Norma Miranda, y pertenecía a una familia ampliamente conocida en el sector financiero mexicano debido a la trayectoria de su padre al frente de uno de los bancos más grandes del país.

De acuerdo con reportes, el joven viajaba con amigos cuando ocurrió el choque. Entre las víctimas mortales también fueron identificados Rafael Espeleta Cuéllar y Edwin Gabriel Rangel Luna, jóvenes de edades similares, mientras que Andrés Gutiérrez Olvera y Eduardo Fleischmann de Garay sobrevivieron al accidente y fueron hospitalizados.

Aunque la información pública sobre la vida personal de Diego Osuna es limitada —debido a su edad y al perfil discreto que su familia mantuvo respecto a su vida privada— la noticia de su muerte se propagó rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, generando mensajes de solidaridad y condolencias.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, envió sus condolencias a la familia a través de su cuenta de X. "Lamento mucho el fallecimiento de Diego Osuna en trágico accidente el día de ayer. Mis sentidas condolencias a Eduardo, familiares y amigos, descanse en paz", escribió.

Asimismo, la Bolsa Mexicana de Valores se sumó a las muestras de apoyo a la familia de Eduardo Osuna por el fallecimiento de su hijo.

"El Grupo Bolsa Mexicana de Valores lamenta el sencible fallecimiento de Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México, consejero de Grupo BMV, y de su señora esposa Norma Miranda Rodríguez. Descanse en paz".