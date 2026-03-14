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Muere Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna, director de BBVA México

Este viernes 13 de marzo, murió Diego Osuna Miranda en un accidente automovilístico en el Estado de México; el adolescente era hijo de Eduardo Osuna, director de BBVA México.
sáb 14 marzo 2026 09:15 PM
Eduardo Osuna Osuna, director general de BBVA México
Eduardo Osuna Osuna, director general de BBVA México (BBVA México)

La muerte de Diego Osuna Miranda, hijo del banquero Eduardo Osuna Osuna, sacudió este fin de semana al mundo financiero y empresarial mexicano.

El joven falleció en un accidente automovilístico ocurrido en la autopista Toluca–Valle de Bravo, en el Estado de México, un hecho que dejó también otras dos víctimas mortales y que ha generado conmoción por la edad de los jóvenes involucrados y por la relevancia pública de su familia.

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Muere Diego Osuna Mirnada, hijo del director de BBVA México, Eduardo Osuna

De acuerdo con reportes de medios nacionales, el accidente en el que perdió la vida Diego Osuna Miranda ocurrió la noche del 13 de marzo en el municipio de Villa de Allende, cuando una camioneta Chevrolet Suburban blindada en la que viajaban cinco jóvenes chocó de frente contra un camión de carga.

El impacto fue tan violento que tres de los ocupantes murieron en el lugar, mientras que otros dos fueron trasladados con lesiones a un hospital cercano.

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¿Quién era Diego Osuna Miranda?

Diego Osuna Miranda tenía 17 años. Era hijo de Eduardo Osuna y de Norma Miranda, y pertenecía a una familia ampliamente conocida en el sector financiero mexicano debido a la trayectoria de su padre al frente de uno de los bancos más grandes del país.

De acuerdo con reportes, el joven viajaba con amigos cuando ocurrió el choque. Entre las víctimas mortales también fueron identificados Rafael Espeleta Cuéllar y Edwin Gabriel Rangel Luna, jóvenes de edades similares, mientras que Andrés Gutiérrez Olvera y Eduardo Fleischmann de Garay sobrevivieron al accidente y fueron hospitalizados.

Aunque la información pública sobre la vida personal de Diego Osuna es limitada —debido a su edad y al perfil discreto que su familia mantuvo respecto a su vida privada— la noticia de su muerte se propagó rápidamente en redes sociales y medios de comunicación, generando mensajes de solidaridad y condolencias.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, envió sus condolencias a la familia a través de su cuenta de X. "Lamento mucho el fallecimiento de Diego Osuna en trágico accidente el día de ayer. Mis sentidas condolencias a Eduardo, familiares y amigos, descanse en paz", escribió.

Asimismo, la Bolsa Mexicana de Valores se sumó a las muestras de apoyo a la familia de Eduardo Osuna por el fallecimiento de su hijo.

"El Grupo Bolsa Mexicana de Valores lamenta el sencible fallecimiento de Diego Osuna Miranda, hijo de Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México, consejero de Grupo BMV, y de su señora esposa Norma Miranda Rodríguez. Descanse en paz".

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Eduardo Osuna, uno de los banqueros más influyentes de México

Eduardo Osuna, padre del joven Diego Osuna Miranda, es una figura central del sistema financiero nacional.

Ingeniero egresado de Universidad La Salle, con estudios de posgrado en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa y en Columbia Business School, Osuna ha desarrollado una larga carrera dentro del grupo financiero BBVA.

En 2015 asumió la dirección general de BBVA México, filial del banco español en el país. Bajo su liderazgo, la institución ha impulsado una fuerte estrategia de digitalización bancaria y se ha consolidado como la mayor institución financiera en México por número de clientes y activos.

Dentro del sector empresarial, Osuna es considerado uno de los ejecutivos más influyentes del país, con participación frecuente en foros financieros, iniciativas de inclusión bancaria y proyectos de innovación tecnológica dentro del sistema bancario.

Tags

BBVA, empresas, banca empresarial, crédito para empresas; innovación; tecnología

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