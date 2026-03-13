Concha Orvañanos, la mente detrás de Yakampot

Yakampot, que en lengua tsotsil significa “lugar donde nace el agua", no es solo una firma de ropa, sino una marca que busca honrar la tradición textil de México, elevando su valor y explorando constantemente nuevas formas de dialogar con el mundo contemporáneo.

En una industria que insiste en ir rápido, Yakampot decidió hacer lo contrario. Desde hace 12 años, la marca se ha enfocado en la pausa, los procesos conscientes e ignorar el ruido de las tendencias. Nació desde una necesidad personal de autenticidad y de crear prendas atemporales, no solo por la calidad y el diseño, sino también por el valor emocional y la historia que el trabajo artesanal imprime en cada pieza.

Detrás de esta filosofía hay una historia de crecimiento, errores y aprendizajes, pero también de conexión humana.

Concha Orvañanos (Cortesía)

Todo comenzó cuando Concha hacía ropa para su hijo y empezó a acercarse al trabajo de artesanas en Oaxaca. De ahí nació Arroz con leche, su primer proyecto de ropa infantil, y una pregunta que no paraba de dar vueltas en su cabeza: ¿cómo llevar lo artesanal al presente sin perder su sello y su esencia? Y la respuesta fue Yakampot.

Para ese momento, con dos marcas enfocadas en darle visibilidad y reconocimiento al trabajo artesanal, la relación y los vínculos con estas mujeres se convirtieron en un factor esencial para Concha. Todo empezó desde la empatía, la confianza y la paciencia, creciendo sin prisa junto con ellas.