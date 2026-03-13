Concha Orvañanos es optimista por naturaleza. Soñadora, intuitiva y, sobre todo, súper aventada. Cuando una idea le llega, la pone en acción de inmediato. Esa confianza, que puede que en un inicio la llevara a tomar decisiones impulsivas, hoy también es una de las claves detrás de su éxito.
Concha Orvañanos, la mente detrás de Yakampot
Yakampot, que en lengua tsotsil significa “lugar donde nace el agua", no es solo una firma de ropa, sino una marca que busca honrar la tradición textil de México, elevando su valor y explorando constantemente nuevas formas de dialogar con el mundo contemporáneo.
En una industria que insiste en ir rápido, Yakampot decidió hacer lo contrario. Desde hace 12 años, la marca se ha enfocado en la pausa, los procesos conscientes e ignorar el ruido de las tendencias. Nació desde una necesidad personal de autenticidad y de crear prendas atemporales, no solo por la calidad y el diseño, sino también por el valor emocional y la historia que el trabajo artesanal imprime en cada pieza.
Detrás de esta filosofía hay una historia de crecimiento, errores y aprendizajes, pero también de conexión humana.
Todo comenzó cuando Concha hacía ropa para su hijo y empezó a acercarse al trabajo de artesanas en Oaxaca. De ahí nació Arroz con leche, su primer proyecto de ropa infantil, y una pregunta que no paraba de dar vueltas en su cabeza: ¿cómo llevar lo artesanal al presente sin perder su sello y su esencia? Y la respuesta fue Yakampot.
Para ese momento, con dos marcas enfocadas en darle visibilidad y reconocimiento al trabajo artesanal, la relación y los vínculos con estas mujeres se convirtieron en un factor esencial para Concha. Todo empezó desde la empatía, la confianza y la paciencia, creciendo sin prisa junto con ellas.
No todo es para todos
Yakampot nunca ha buscado ser una marca para todo el mundo. Su objetivo siempre ha sido construir algo con sentido, poco a poco y conectando con quienes realmente comparten su forma de ver la moda.
Esa visión no es coincidencia. Diseñar desde la intuición y la búsqueda de la autenticidad hace que las piezas no dependan de tendencias para tener sentido y es un reflejo de cómo Concha vive y se mueve. Son prendas pensadas para habitar el cuerpo: cómodas, holgadas y sin pretensión. Trabajan con fibras naturales como sedas, linos y algodones, así como poliésteres reciclados de botellas PET. Cada pieza es el resultado de horas de trabajo artesanal y, a pesar de que su estética se va transformando con el tiempo, su esencia se mantiene.
Su forma de crear se materializa en Sin Más, su colección más reciente con Mariangeles Reygadas. La inspiración nace de la rosa de las nieves, una flor que crece en la alta montaña y que, aunque parece estar muerta, está viva durante todo el año. Dentro de la colección, esta flor simboliza la resiliencia y la fuerza femenina, y propone una nueva forma de entender la belleza, honrando el proceso de cada persona tanto en la luz como en la oscuridad.
El concepto de esta colección se basa en lo real y se aleja de lo aspiracional. Por eso, para la campaña, Mariangeles tuvo claro desde un inicio que Concha tenía que ser quien la representara, además siendo esta la primera vez que se convierte en la imagen de una campaña de Yakampot.
¿Quién es Concha hoy?
Hoy, Concha se mueve desde un lugar mucho más consciente. Simplificar, moverse, cuidar de su salud y no apurarse se han vuelto parte de la forma en la que sostiene todo y crea desde ahí. Entre el trabajo y su vida personal, ha encontrado un equilibrio que le permite conectar consigo misma. Porque ella es muchas cosas a la vez: mamá, deportista, emprendedora y, sobre todo, humana. Tal vez es por eso que Yakampot se siente tan real, porque nace de una mujer que entiende que crear también es una forma de estar presente.
Dónde encontrar Yakampot
En la Ciudad de México, cuentan con un showroom en Salvatierra 45 y recientemente fue la apertura de su nueva tienda en Dinamarca 86. Además, la marca se encuentra en distintos espacios alrededor de la ciudad, como Pasaje Polanco, Casa Mandarine, Shop Condesa DF, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, entre otros.
También está presente en puntos clave del país como San Miguel de Allende, Mérida, Guadalajara y Oaxaca. Para conocer más sobre la marca, sus colecciones y ubicaciones, puedes visitar yakampot.com.mx o seguirlos en Instagram @yakampot .