Macarena Olavarri y Vold, la colección que celebra el brillo de ser auténtico

Fun fact, casi todo el proceso creativo ocurrió a distancia. Una en Bogotá y la otra en la CDMX, conectadas por llamadas de Zoom y largos voicenotes de WhatsApp. “Confiamos ciegamente la una en la otra”, nos platica Macarena. Cuando finalmente se conocieron, la colección prácticamente ya estaba diseñada.

Esta colaboración apareció cuando dos visiones se encontraron en el momento correcto. Así comenzó la historia entre Macarena Olavarri y Cami, fundadora de la marca colombiana de joyería Vold. (Instagram @maca.olavarri)

Recono(ser), una colección sobre identidad

La colección lleva por nombre Recono(ser) y gira alrededor de la idea de recordarte que tu autenticidad es tu mayor fuerza.

“Es una colección que te recuerda que nadie es como tú y justo ese es tu superpoder, cada pieza quiere recordarte la importancia de reconocer tu valor y celebrar el esfuerzo que haces cada día”, nos explica Macarena.

Las joyas están inspiradas principalmente en brillos y estrellas, elementos que evocan la idea de identidad propia y luz personal. Esta línea no pretende pasar desapercibida, y estamos seguros que tú como nosotros la vas a amar. “Sin duda es un statement”, nos dice Macarena.

Una joya que resume toda la historia

Entre todas las piezas hay una que Macarena menciona con especial cariño, una pequeña estrella transparente con un brillo azul en el centro.

La anécdota detrás refleja el espíritu de la colección. “Cami me decía que las piezas transparentes eran las que menos se vendían. Pero yo me obsesioné con esa estrella y le dije que confiara en mi visión”, nos cuenta Olavarri.

Hoy esa pieza tiene un significado especial para ella, pues nos dice que “cada que la uso me recuerda exactamente la razón por la que hicimos esta colección, ser fiel a ti misma, pero sobre todo confiar en ti y en tus ideas”.