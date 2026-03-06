Macarena Olavarri y Vold, la colección que celebra el brillo de ser auténtico

Todo empezó con un regalo. Cami le envió a Macarena algunas piezas de su marca y la reacción fue inmediata. “Desde que llegaron a mi casa me obsesioné con ellas. Creo que inconscientemente manifesté hacer algo juntas”, nos cuenta Macarena.
Meses después llegó el mensaje que cambió todo, Cami viajó a México y quería proponerle hacer un pop up y diseñar una colección juntas. A pesar de que nunca se habían visto en persona, la decisión no tuvo second thoughts. “Le dije inmediatamente que sí”, nos confiesa Maca.
Publicidad
Fun fact, casi todo el proceso creativo ocurrió a distancia. Una en Bogotá y la otra en la CDMX, conectadas por llamadas de Zoom y largos voicenotes de WhatsApp. “Confiamos ciegamente la una en la otra”, nos platica Macarena. Cuando finalmente se conocieron, la colección prácticamente ya estaba diseñada.
Recono(ser), una colección sobre identidad
La colección lleva por nombre Recono(ser) y gira alrededor de la idea de recordarte que tu autenticidad es tu mayor fuerza.
“Es una colección que te recuerda que nadie es como tú y justo ese es tu superpoder, cada pieza quiere recordarte la importancia de reconocer tu valor y celebrar el esfuerzo que haces cada día”, nos explica Macarena.
Las joyas están inspiradas principalmente en brillos y estrellas, elementos que evocan la idea de identidad propia y luz personal. Esta línea no pretende pasar desapercibida, y estamos seguros que tú como nosotros la vas a amar. “Sin duda es un statement”, nos dice Macarena.
Una joya que resume toda la historia
Entre todas las piezas hay una que Macarena menciona con especial cariño, una pequeña estrella transparente con un brillo azul en el centro.
La anécdota detrás refleja el espíritu de la colección. “Cami me decía que las piezas transparentes eran las que menos se vendían. Pero yo me obsesioné con esa estrella y le dije que confiara en mi visión”, nos cuenta Olavarri.
Hoy esa pieza tiene un significado especial para ella, pues nos dice que “cada que la uso me recuerda exactamente la razón por la que hicimos esta colección, ser fiel a ti misma, pero sobre todo confiar en ti y en tus ideas”.
Publicidad
Joyería Vold, talento latino que merece visibilidad
Uno de los motivos principales para unir fuerzas fue impulsar el talento creativo de la región. Para Macarena, la colaboración también es una forma de visibilizar el trabajo de diseñadores y marcas independientes de Latinoamérica. “Hay demasiado talento latino y muchas veces no tiene el exposure suficiente”, nos afirma Maca.
El lanzamiento de la colección se realizó en Estudio 1999, en Bucareli 168 en el centro de la Ciudad de México, un espacio que ya tenía relación con Vold y que además representa una plataforma para apoyar el talento local.
Más que una colección
Para Macarena, este proyecto también marcó un momento importante en su evolución profesional. Después de años enfocada en el lado creativo, la experiencia le permitió verse desde otro lugar. “Me siento súper completa. Siento que pude salir de un molde de ‘Maca creadora’ a ‘Maca emprendedora’”, nos explica.
El proceso también dejó aprendizajes importantes. “Hay mucho más trabajo detrás de cualquier colaboración de lo que parece. Hay que ser muy inteligentes para saber con quién crear alianzas”, nos dice Olavarri. Y si hay una idea que resume todo el proyecto, es una que repite constantemente: “Tienes que ser tu propio fan número uno”.
Lo que sigue para Recono(ser)
Después del lanzamiento en México, el proyecto seguirá creciendo. La colección viajará a Bogotá, ciudad de origen de Vold, donde el público ya espera verla de cerca.
Macarena tiene claro el mensaje que quiere dejar con esta colaboración. “Deja de tenerle miedo a mostrar quién realmente eres. Confía en ti, en tus ideas y en tus proyectos” porque, al final, más allá de la joyería, Recono(ser) propone algo simple que es recordar que la forma más poderosa de brillar es siendo auténtico.