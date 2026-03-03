Youth for Us, el wellness center que está conquistando la CDMX

¿Qué es Youth for Us?

El mundo wellness está tan saturado que resulta imposible mantenerse al día con todas las tendencias y realmente conocer qué es lo que uno necesita. Es por eso que Mely y Andi Cantú llegaron a salvarnos.

Mely y Andi Cantú, fundadoras de Youth for Us (Cortesía)

Youth for Us es un wellness center que no solo se distingue por sus servicios. Desde que cruzas la puerta, te sientes apapachado en medio del caos de la ciudad y esa experiencia sensorial es algo que las hermanas Cantú tuvieron pensado desde el día uno. Colores cálidos, curaduría musical específica para cada momento, diseños neutros pero que dan esa vibe cozy, aromaterapia personalizada y (mi favorita) colchas con peso para simular un abrazo y que no haya excusa para una relajación profunda.

Lo que alguna vez empezó con la curiosidad de dos hermanas sobre el cuidado de la piel, cuatro años y medio después se transformó en un espacio que no busca cambiarte, sino potenciar tu belleza y sacar tu mejor versión con herramientas no invasivas.