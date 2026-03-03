No importa cual sea tu objetivo, si eres un skincare geek que busca nuevas formas de cuidarse, un atleta de alto rendimiento que quiere un espacio para recuperarse o simplemente te urge una pausa emocional dentro de tu rutina, Youth for Us definitivamente es el lugar que estás buscando. Te contamos por qué.
Youth for Us, el wellness center que está conquistando la CDMX
¿Qué es Youth for Us?
El mundo wellness está tan saturado que resulta imposible mantenerse al día con todas las tendencias y realmente conocer qué es lo que uno necesita. Es por eso que Mely y Andi Cantú llegaron a salvarnos.
Youth for Us es un wellness center que no solo se distingue por sus servicios. Desde que cruzas la puerta, te sientes apapachado en medio del caos de la ciudad y esa experiencia sensorial es algo que las hermanas Cantú tuvieron pensado desde el día uno. Colores cálidos, curaduría musical específica para cada momento, diseños neutros pero que dan esa vibe cozy, aromaterapia personalizada y (mi favorita) colchas con peso para simular un abrazo y que no haya excusa para una relajación profunda.
Lo que alguna vez empezó con la curiosidad de dos hermanas sobre el cuidado de la piel, cuatro años y medio después se transformó en un espacio que no busca cambiarte, sino potenciar tu belleza y sacar tu mejor versión con herramientas no invasivas.
Más que faciales, la evolución de Youth for Us
La Roma Norte fue el inicio de todo. Al convertirse en su primera sucursal, el enfoque con el que empezaron era casi exclusivamente facial. Los servicios principales eran limpiezas manuales y face workouts, que en ese momento no eran muy conocidos pero el éxito habló por sí solo.
Polanco fue su segunda sucursal donde decidieron experimentar agregando una cabina de masajes para probar el mercado de tratamientos corporales.
Después, llegó la idea de integrar herramientas de recovery y biohacking como el sauna, cold plunge, cámara hiperbárica, luz LED y camas vibroacústicas. Y así fue como nació la siguiente sucursal, la Condesa.
Mantener los servicios únicamente dentro de las sucursales les quedó chico y ahora cuentan con servicios a domicilio de masajes e infusiones IV, lo que les permite llevar la magia de Youth for Us a la casa del cliente.
Al día de hoy, Youth for Us ha dejado de ser solo un beauty center para convertirse en todo un ecosistema wellness. Además, nos tiene súper emocionados que próximamente abrirán su siguiente sucursal en Santa Fe.
Por qué en Youth for Us nada es coincidencia
Mely y Andi siguen un proceso de investigación súper meticuloso y constante para que sus clientes siempre se sientan bajo manos expertas.
Para traer a México las mejores técnicas y servicios hacen un scouting global donde prueban personalmente cada una de estas experiencias y hacen investigaciones profundas. Además, no hay un solo servicio que salga al público antes de que haya sido aprobado por las fundadoras.
Aseguran que los clientes no reciben tratamientos solo por estar de moda, sino que detrás del servicio existe un protocolo probado, medido y diseñado para optimizar el bienestar integral del cliente.
Uno de sus pilares fundamentales es conocer datos reales sobre la experiencia del cliente con encuestas, feedback y focus groups con amigos y familia. De esta forma se aseguran de estar ofreciendo lo que el mercado busca y realmente cubrir las necesidades de sus clientes.
Los imperdibles de Youth for Us
1. Para un lifting inmediato: Power Lift & Glow
Uno de los servicios favoritos de Meli. Si buscas resultados visibles al salir, este face workout utiliza técnicas de masaje manual, herramientas como la guasha y mascarillas de gel para drenar y tonificar los músculos faciales. Lo mejor es que es una experiencia relajante integral, ya que incluye masaje en brazos y cráneo mientras los productos actúan en tu rostro.
2. Para "resetear" tu sistema nervioso: Panel LED + Cama Vibroacústica (Experiencia 2.0)
Si buscas algo más que belleza, esta combinación es obligatoria. Mientras el panel de luz LED trabaja en la regeneración celular y producción de colágeno (usando luces infrarrojas, rojas y azules), tú descansas en una cama vibroacústica conectada al sistema BrainTap. A través de vibraciones de baja frecuencia y una meditación guiada con sonidos, tu cuerpo entra en un estado meditativo profundo ideal para combatir el estrés y la ansiedad.
3. Para una limpieza profunda manual: Clean & Glow
Probamos este facial y valió totalmente la pena. Este facial es para ti si buscas limpiar tu piel, hidratarla y salir con un glow natural que verás instantáneamente. Empieza por una exfoliación, vapor y extracción manual de puntos negros y brotes, para después seguir con la alta frecuencia que ayuda a eliminar bacterias y reducir rojeces, terminando con una ampolleta y una dósis de oxígeno para iluminar el rostro. ¡Definitivamente un must!
4. Para recuperación física y longevidad:
La terapia de contraste también es uno de los favoritos de Mely y Andi. Consiste en alternar el calor del sauna con la inmersión en agua con hielo para regular el sistema nervioso, mejorar la circulación y acelerar la recuperación muscular, un método de recuperación física y mental.