Anta Studio: reinventando el retail de lujo

Es un hecho: el mundo del retail y la forma en la que la gente compra está cambiando, y eso es algo que Tamara Hevia y Ana Acosta, fundadoras de Anta Studio, entienden muy bien.
Amigas desde hace más de diez años, decidieron emprender bajo una pasión compartida por el diseño, la moda y el lujo, lo que da como resultado un concepto único que revoluciona las compras de lujo en nuestro país. Aquí te contamos todo.
Anta Studio: Un concepto único que revoluciona el retail de lujo en nuestro país
En un mundo donde el retail se reinventa a pasos agigantados, Tamara Hevia y Ana Acosta han encontrado la fórmula para elevar la experiencia de compra a un nuevo estándar de lujo.
Ana, con una trayectoria sólida en producción de proyectos freelance vinculados a la moda, y Tamara, heredera de una tradición familiar ligada al retail desde Palacio de Hierro y formada académicamente en moda, descubrieron que su visión y talentos podían fusionarse de forma natural.
Así nació Anta Studio, una plataforma de lujo curado que entiende que las nuevas generaciones de consumidores buscan algo más que una compra: buscan un vínculo y una experiencia íntima que el retail tradicional ya no ofrece.
Su enfoque es 360: moda, joyería, relojería, lifestyle, náutica, aviación y más. Y su sello, una curaduría meticulosa que ha llevado a marcas internacionales como Silvia Tcherassi, Galvan London o Cult Gaia a presentar trunk shows exclusivos y colecciones cápsula que solo pueden encontrarse con ellas.
Además, cada detalle está pensado para generar una conexión auténtica entre la marca y el consumidor. “Procuramos que siempre esté presente la diseñadora o el fundador de cada firma para que conecte con su audiencia y tenga una experiencia de retail o de compra más profunda a solamente entrar a una tienda y llevarte las piezas", nos cuenta Tamara.
Su propuesta ofrece experiencias one on one, activaciones privadas y presentaciones cuidadosamente diseñadas para marcas premium y ultra-premium que buscan audiencias sofisticadas en México.
“No se trata solo de ventas, lo que queremos es construir un puente entre el mundo y México, entre casas de moda globales y una clientela local exigente que valora la privacidad, la intención y la exclusividad real", agregan.
Aunque el proyecto nació apenas en mayo y tuvo su primer evento en septiembre, la respuesta ha sido todo un éxito. Detrás de cada experiencia hay un trabajo minucioso de negociaciones, logística, selección de marcas, cierres de contratos y una curaduría que define qué firmas sí y cuáles no cumplen con el estándar de Anta. Y, como en toda industria creativa, no han faltado retos. “Emprender en el mundo de la moda tiene muchos retos, desde lidiar con egos difíciles hasta temas de aranceles que complican la importación y exportación en México”, confiesan Tamara y Ana.
A futuro, imaginan a Anta Studio consolidado como ese “coach de confianza” para marcas internacionales que buscan llegar a México, un puente natural entre ambos mundos y una plataforma donde el lujo no se mide por exceso, sino por intención. Experiencia sobre ostentación. Cercanía sobre masividad. Un lujo hecho a la medida.