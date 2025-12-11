Anta Studio: reinventando el retail de lujo

Anta Studio: Un concepto único que revoluciona el retail de lujo en nuestro país

En un mundo donde el retail se reinventa a pasos agigantados, Tamara Hevia y Ana Acosta han encontrado la fórmula para elevar la experiencia de compra a un nuevo estándar de lujo.

Ana, con una trayectoria sólida en producción de proyectos freelance vinculados a la moda, y Tamara, heredera de una tradición familiar ligada al retail desde Palacio de Hierro y formada académicamente en moda, descubrieron que su visión y talentos podían fusionarse de forma natural.

Así nació Anta Studio, una plataforma de lujo curado que entiende que las nuevas generaciones de consumidores buscan algo más que una compra: buscan un vínculo y una experiencia íntima que el retail tradicional ya no ofrece.

Anta Studio x Cult Gaia (Cortesía )

Su enfoque es 360: moda, joyería, relojería, lifestyle, náutica, aviación y más. Y su sello, una curaduría meticulosa que ha llevado a marcas internacionales como Silvia Tcherassi, Galvan London o Cult Gaia a presentar trunk shows exclusivos y colecciones cápsula que solo pueden encontrarse con ellas.

Además, cada detalle está pensado para generar una conexión auténtica entre la marca y el consumidor. “Procuramos que siempre esté presente la diseñadora o el fundador de cada firma para que conecte con su audiencia y tenga una experiencia de retail o de compra más profunda a solamente entrar a una tienda y llevarte las piezas", nos cuenta Tamara.