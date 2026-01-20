Ren Gómez anuncia su embarazo

La influencer Ren Gómez anuncia que está embarazada de su primer hijo

Definitivamente, una de las influencers fitness más populares de nuestro país es Ren Gómez. Poco antes de la pandemia tuvo un boom por los videos que subía a Instagram con ejercicios cortos y efectivos que podías hacer en casa con poco o nada de equipo.

Ren y Pablo se casaron en 2022, llevaban más de diez años de novios. (@pablogadsden)

Rápidamente creció su following, y hoy tiene casi medio millón de seguidores.

Además de rutinas fitness, también sube contenido sobre lifestyle y su vida personal, y recientemente compartió la gran noticia de que está esperando a su primer hijo, quien nacerá en julio próximo.