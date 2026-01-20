¡Muchas felicidades! La influencer Renata Gómez acaba de anunciar en sus redes sociales que está esperando su primer hijo junto con su esposo, Pablo Gadsden.
Ren Gómez anuncia su embarazo
La influencer Ren Gómez anuncia que está embarazada de su primer hijo
Definitivamente, una de las influencers fitness más populares de nuestro país es Ren Gómez. Poco antes de la pandemia tuvo un boom por los videos que subía a Instagram con ejercicios cortos y efectivos que podías hacer en casa con poco o nada de equipo.
Rápidamente creció su following, y hoy tiene casi medio millón de seguidores.
Además de rutinas fitness, también sube contenido sobre lifestyle y su vida personal, y recientemente compartió la gran noticia de que está esperando a su primer hijo, quien nacerá en julio próximo.
¿Quién es Pablo Gadsden, esposo de Ren Gómez?
Pablo y Ren son highschool sweethearts. Antes de casarse en 2022 llevaban más de diez años de novios y hoy, cuatro años después de decir “Sí quiero”, su familia crece.
En el anuncio que publicaron en Instagram, también compartieron que anteriormente habían sufrido la pérdida de un bebé, así que esta noticia se siente extra especial.
Pablo es el co-fundador y Chief Growth Officer de una empresa de inmobiliaria y tecnología llamada Spot2.
Aún no conocemos detalles sobre el nombre o sexo del bebé, pero estamos seguros de que esta será una etapa increíble para los dos.