A unos días de la muerte de su hermano Alfredo Elías Ayub, el empresario Arturo Elías Ayub compartió en sus redes sociales su agradecimiento por las palabras de apoyo recibidas. Además, rindió un emotivo tributo a quien describió como “su segundo padre, su mejor amigo, su compadrito querido y su mentor”.
Arturo Elías Ayub comparte emotivo tributo a su fallecido hermano Alfredo Elías Ayub
Arturo Elías Ayub comparte emotivo tributo a su hermano Alfredo Elías Ayub
La muerte del ingeniero Alfredo Elías Ayub no solo dejó un vacío en el mundo empresarial y político, sino también en su familia, especialmente en su hermano Arturo Elías Ayub, quien agradeció en redes sociales las muestras de cariño recibidas. Además, con el fin de rendir homenaje a su hermano mayor, compartió imágenes con frases que el ingeniero solía decir en vida.
"No tengo palabras para agradecerles a todos los comentarios tan bonitos con los que se han expresado de mi amadísimo TITO, y tantas muestras de cariño para mí. El además de mi hermano fue como mi segundo padre, mi mejor amigo, mi compadrito querido y mi mentor. La mejor manera que tengo de agradecerles es compartirles algunos consejos que mencionó recientemente en una plática con jóvenes", escribió en el pie de foto.
En el álbum de fotos que compartió el empresario, cada imagen estaba acompañada de una frase que Alfredo Elías Ayub solía decir en vida.
Uno de los consejos más significativos que Arturo recordó fue sobre el tiempo: “Valoren el tiempo, porque nunca regresa. En la vida vamos a ganar y perder, pero el tiempo perdido no vuelve. Vivan el presente con entrega: trabajando cuando toca, disfrutando con los amigos y estando presentes con la familia".
En cuanto a la gran pasión que el ingeniero sentía por México, Arturo recordó: "Cultiven un amor profundo por México. Defender instituciones, exigir transparencia y actuar con responsabilidad es la mejor manera".
La muerte de Alfredo Elías Ayub
Alfredo Elías Ayub, ingeniero y exdirector general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), murió el 19 de noviembre de 2025 a los 75 años, confirmó el expresidente Felipe Calderón.
El anuncio del fallecimiento trascendió por medio de un mensaje en redes sociales: Calderón expresó su profunda pena y la calificó como la partida de “uno de los servidores públicos más comprometidos y capaces de su tiempo”. También envió condolencias a su esposa Begoña, a sus hijos y, de forma especial, a su hermano, el empresario Arturo Elías Ayub.
Con profunda pena me entero del fallecimiento del querido Alfredo Elías Ayub. Uno de los servidores públicos más comprometidos y capaces de su tiempo. Gran persona. Mis condolencias a su esposa Begoña, a sus hijos y familiares, en especial a @arturoelias. pic.twitter.com/OJArEHp7B5— Felipe Calderón 🇲🇽🇺🇦 (@FelipeCalderon) November 20, 2025
La CFE, institución a la que entregó gran parte de su vida profesional, también lamentó su muerte. En un mensaje oficial destacaron su amplia trayectoria, su compromiso con el sector eléctrico nacional y su legado como un líder respetado.
¿Quién fue Alfredo Elías Ayub, figura clave en la CFE?
Alfredo Elías Ayub fue un ingeniero y funcionario mexicano reconocido por su larga trayectoria en el sector energético. Nació en 1950, en el seno de una familia de origen libanés. Fue hijo de Alfredo Elías Aiza y Silvia Ayub Kuri (“Beba”, como la llamaba cariñosamente su familia y sus amigas cercanas).
Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Anáhuac y obtuvo un MBA en la Universidad de Harvard. Se desempeñó como director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 1999 a 2011, cargo que ocupó durante tres administraciones presidenciales, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes en la historia moderna de la empresa.
A lo largo de su carrera, también encabezó otros organismos públicos y participó en proyectos clave para el desarrollo de infraestructura en México. Su liderazgo, formación técnica y capacidad de gestión lo consolidaron como un referente en temas de energía y administración pública.