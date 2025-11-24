Arturo Elías Ayub comparte emotivo tributo a su fallecido hermano Alfredo Elías Ayub

Arturo Elías Ayub comparte emotivo tributo a su hermano Alfredo Elías Ayub

La muerte del ingeniero Alfredo Elías Ayub no solo dejó un vacío en el mundo empresarial y político, sino también en su familia, especialmente en su hermano Arturo Elías Ayub, quien agradeció en redes sociales las muestras de cariño recibidas. Además, con el fin de rendir homenaje a su hermano mayor, compartió imágenes con frases que el ingeniero solía decir en vida.

"No tengo palabras para agradecerles a todos los comentarios tan bonitos con los que se han expresado de mi amadísimo TITO, y tantas muestras de cariño para mí. El además de mi hermano fue como mi segundo padre, mi mejor amigo, mi compadrito querido y mi mentor. La mejor manera que tengo de agradecerles es compartirles algunos consejos que mencionó recientemente en una plática con jóvenes", escribió en el pie de foto.

En el álbum de fotos que compartió el empresario, cada imagen estaba acompañada de una frase que Alfredo Elías Ayub solía decir en vida.

Uno de los consejos más significativos que Arturo recordó fue sobre el tiempo: “Valoren el tiempo, porque nunca regresa. En la vida vamos a ganar y perder, pero el tiempo perdido no vuelve. Vivan el presente con entrega: trabajando cuando toca, disfrutando con los amigos y estando presentes con la familia".

En cuanto a la gran pasión que el ingeniero sentía por México, Arturo recordó: "Cultiven un amor profundo por México. Defender instituciones, exigir transparencia y actuar con responsabilidad es la mejor manera".