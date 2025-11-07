Mexicanos en Madrid se reúnen para una noche llena de arte, solidaridad y unión

Gracias a la iniciativa de Vivi Said, presidenta del patronato, y de las señoras que también forman parte, junto con Ximena Caraza, presidenta y directora de la Fundación Casa de México en España, nació la idea de que, una vez al año, la comunidad mexicana que vive en Madrid se reúna para disfrutar de una exposición de arte y una cena con causa.

El objetivo es apoyar a niños mexicanos que viven en situación vulnerable, y que con los fondos recaudados por la venta de los libros “De nuestro origen”, se alimente a un niño durante un mes en alguno de los comedores de Comedor Santa María.