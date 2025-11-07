Publicidad

Círculos

Mexicanos en Madrid se reúnen para una noche llena de arte, solidaridad y unión

Fundación Casa de México organizó una expo de arte y una cena en la capital española de la mano de Comedor Santa María para apoyar a niños mexicanos que viven en pobreza extrema y poder erradicar el hambre.
vie 07 noviembre 2025 07:02 PM
madrid_lead.jpg
Fundación Casa de México organizó una noche llena de arte, solidaridad y unión. (Cortesía)

Gracias a la iniciativa de Vivi Said, presidenta del patronato, y de las señoras que también forman parte, junto con Ximena Caraza, presidenta y directora de la Fundación Casa de México en España, nació la idea de que, una vez al año, la comunidad mexicana que vive en Madrid se reúna para disfrutar de una exposición de arte y una cena con causa.

El objetivo es apoyar a niños mexicanos que viven en situación vulnerable, y que con los fondos recaudados por la venta de los libros “De nuestro origen”, se alimente a un niño durante un mes en alguno de los comedores de Comedor Santa María.

La velada de Fundación Casa de México en España

Este año, el arte y la gastronomía se unieron para apoyar la niñez mexicana. Las obras de arte expuestas formaban parte del libro De nuestro origen, porque el arte es un placer, con la presencia de Javier Marín, quién presentó su obra “Cabeza de mujer”. Mientras que, cada platillo que los invitados disfrutaron durante la noche pertenecía al recetario De nuestro origen, porque la comida es un placer, fusionando creatividad, sabor y solidaridad con una cena inolvidable.

Screenshot 2025-11-05 at 10.50.39 a.m..png
De nuestro origen, porque la comida es un placer (Instagram @comedorsantamaria)

Alrededor de cien mexicanos formaron parte de esta gran velada, todos con un solo propósito: ver a un México mejor. Entre los invitados más destacados estuvieron Quirino Ordaz Coppel, el embajador de México en España, acompañado de su esposa Rosa Isela Fuentes de Ordaz; Alberto Torrado y su esposa Paulina, representando a Grupo ALSEA; así como Héctor Grisi, CEO de Grupo Santander, junto con su esposa, Rosal Ancona de Grisi, quien fue parte fundamental para la organización de este evento.

Conoce a los aliados

Como parte de la Embajada de México en España, la Fundación Casa de México busca promover la cultura, los negocios, el turismo, la gastronomía y el arte mexicano a través de eventos que celebren el talento nacional, contribuyendo así al desarrollo y fortalecimiento de ambos países.

Esta vez, Comedor Santa María fue la organización por la que se recaudaron fondos, una institución que se dedica a alimentar a miles de niños que viven en condiciones de pobreza extrema en México. Con 25 años de trabajo y 33 comedores alrededor de la República, hoy alimentan a aproximadamente 10 mil niños.

(Required)
Cena con causa de Fundación Casa de México en España (Instagram @comedorsantamaria)

Para este evento también se agradeció el apoyo de Casa Cuervo, Puntarena y Aeroméxico por el traslado de los libros.

