La mejor escuela del mundo... literalmente

Nos reciben Xóchitl Montero y su hija, Sofía de Garay, cabezas del patronato de A favor del niño. Nos cuentan, aún con la emoción a flor de piel, que A Favor del Niño fue reconocida con el World’s Best School Prize, considerado el “Oscar de la educación”, que los reconoció como la mejor escuela del mundo en la categoría de colaboración comunitaria.

Su visión es cambiar el patrón de pobreza de las familias de México. (Jonathan Vázquez )

Detrás de este logro hay más de ocho décadas de historia y una misión constante: transformar vidas a través de la educación. Fundada en 1941 como un internado para niños a cargo de las Hermanas del Sagrado Corazón y de los pobres, la escuela fue evolucionando hasta que, en 2015, adoptó el modelo actual de tiempo extendido, donde durante más de diez horas al día (de 7 am a 6 pm) reciben a niños y jóvenes desde maternal hasta el programa de Liderazgo Joven (secundaria) cuyas familias ganan menos de 10 mil pesos al mes, muchas de ellas encabezadas por mamás solteras que trabajan todo el día.

“No hemos inventado nada, solo hemos aprendido a reunir las mejores prácticas… y ponerles corazón” Sofía de Garay

Antes de ingresar, cada familia pasa por una entrevista y una visita realizada por el equipo de trabajo social. “Buscamos que realmente tengan el perfil de necesidad, pero también el compromiso de colaborar con nosotros”, nos explica Xóchitl.