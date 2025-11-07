Desde el momento en el que se pone un pie en A favor del niño, se siente algo especial que no se puede explicar con palabras. Se escucha un silencio que nos hace pensar que está vacía, pero conforme se camina te das cuenta que es porque los niños están concentrados e involucrados en su clase. Del otro lado del patio se pueden ver a los más chiquitos salir de su salón para ir al comedor por su lunch de media mañana, tienen una sonrisa y están felices de saludar a caras nuevas. Es una escuela diferente. Tiene magia. A pesar de que era un día lluvioso, se siente como si fuera uno soleado.
La mejor escuela del mundo... literalmente
Nos reciben Xóchitl Montero y su hija, Sofía de Garay, cabezas del patronato de A favor del niño. Nos cuentan, aún con la emoción a flor de piel, que A Favor del Niño fue reconocida con el World’s Best School Prize, considerado el “Oscar de la educación”, que los reconoció como la mejor escuela del mundo en la categoría de colaboración comunitaria.
Detrás de este logro hay más de ocho décadas de historia y una misión constante: transformar vidas a través de la educación. Fundada en 1941 como un internado para niños a cargo de las Hermanas del Sagrado Corazón y de los pobres, la escuela fue evolucionando hasta que, en 2015, adoptó el modelo actual de tiempo extendido, donde durante más de diez horas al día (de 7 am a 6 pm) reciben a niños y jóvenes desde maternal hasta el programa de Liderazgo Joven (secundaria) cuyas familias ganan menos de 10 mil pesos al mes, muchas de ellas encabezadas por mamás solteras que trabajan todo el día.
“No hemos inventado nada, solo hemos aprendido a reunir las mejores prácticas… y ponerles corazón”
Antes de ingresar, cada familia pasa por una entrevista y una visita realizada por el equipo de trabajo social. “Buscamos que realmente tengan el perfil de necesidad, pero también el compromiso de colaborar con nosotros”, nos explica Xóchitl.
Más allá de la educación, se preocupan por la vida de sus alumnos en todos los aspectos, empezando por la salud. Para lograrlo, desarrollaron un modelo de salud integral diseñado para acompañarlos durante su tiempo ahí: les tienen la cartilla de vacunación completa, les hacen un examen de desarrollo físico cada tres meses para detectar cualquier problema de forma temprana, un examen oftalmológico, revisión de salud bucal, revisión de pie plano, y espacio de enfermería. Sara Ávila Rosas, encargada del área de salud, coordina cada una de estas acciones y da seguimiento individual a cada niño y su familia. “Si tienen mala vista, no pueden aprender; si tienen malos dientes, no pueden comer”, explica. “Yo hablo con cada mamá sobre la situación de su hijo para ver qué hábitos puede mejorar en casa”.
Otro factor que destaca de A favor del niño es su plan de alimentación. Cada día escolar transcurre entre cuatro comidas: desayuno, lunch, comida y otro lunch por la tarde. Todo sucede dentro de un comedor impecable, gestionado bajo el método del Comedor Santa María, organización aliada que capacita al personal y supervisa cada detalle del proceso. Cada día se sirven más de mil comidas (incluyendo las del personal docente) y se garantiza que los estudiantes reciban el 85% de su ingesta calórica diaria.
Ahora, obviamente no podemos hablar de la mejor escuela del mundo sin hablar de la mejor educación del mundo. Su equipo docente viene, en gran parte, de Enseña por México, una organización que impulsa a jóvenes recién egresados a hacer sus prácticas profesionales dentro del salón. “Siempre supe que A Favor del niño era la mejor escuela del mundo”, cuenta Benjamín Peña Larios, director de primaria, quien llegó en 2017 gracias a Enseña por México. “Lo que hacemos aquí es una educación hecha a mano, con seguimiento puntual a cada estudiante. Sabemos qué le duele, qué no le gusta de la comida, qué le preocupa”. El resultado se nota: ningún estudiante tiene un promedio menor a 8.3, y más allá de las calificaciones, los niños aprenden a ser autónomos y responsables. Conforme crecen, el equipo se enfoca en prepararlos para los exámenes de ingreso a preparatorias de la UNAM, donde los mejores puntajes logran entrar con pase directo. “Ahí ocurre la verdadera transformación”, explica Sofía. “Porque si ya tienes pase directo a la UNAM, ya llegaste a la universidad. Ya rompiste el ciclo de pobreza.”
La escuela vive de donativos, que llegan gracias a todo el gran trabajo que hace el equipo de desarrollo. Cada miembro tiene un papel en diferentes áreas, y juntas logran magia para conseguir los donativos suficientes que necesitan cada año: desde cenas benéficas (como la que cada año se realiza en Cosme en Nueva York), torneos de pádel, cursos, subastas de arte y más. Queda claro que no fueron nombrados como “la mejor escuela del mundo” solo porque sí. Ha sido un trabajo en conjunto desde su increíble patronato, el equipo de desarrollo, todas las fundaciones que les ayudan, y por supuesto los alumnos y familias que han formado parte de la historia de esta increíble escuela. “Tenemos al rededor de 350 niños. No podemos recibir a todos, pero nos encantaría servir como ejemplo para que existan más escuelas como nosotros”, dice Xóchitl.