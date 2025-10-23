ALBA: El proyecto que nos invita a conectar

Conoce Alba: Una marca hecha para conectar con los demás y contigo mismo

Fue en agosto de 2024 cuando Fernanda y Sofía comenzaron a convertir su idea en una marca real y, tras meses de trabajo, Alba vio la luz con su primer producto en marzo de este año:

Conversaciones con sentido, un juego de tarjetas con cuatro niveles diseñado para abrir pláticas profundas con familia, amigos o pareja. Luego vino su segundo producto, Camino a tu interior, un kit de autoconocimiento pensado para acompañar procesos internos, que cuenta con 50 reflexiones y un journal. Y finalmente, Enciende la luz, una colección de 5 velas, cada una con una intención a escoger para cuando tengas tu momento de conexión.

Conversaciones con sentido (Cortesía )

Desde entonces, Alba no solo ha crecido: se ha convertido en una comunidad y en una marca 360 que va mucho más allá de los productos: Tienen un newsletter, comparten frases, dinámicas e información relacionada a la salud emocional y mental, se ponen bazares, pop-ups y talleres, etc.

Esto les ha formado una audiencia que interactúa y expresa cómo un producto, una frase o un post les ayudó a abrirse, ser más vulnerables o soltar algo que llevaban cargando, y para Fernanda y Sofía, no hay mayor satisfacción que saber que lograron impactar. “Nos encanta cuando regresan sólo para contarnos su experiencia”, cuentan.

Y esto apenas comienza. Su visión es expandirse hacia productos más específicos que acompañen distintos momentos de la vida: desde herramientas para papás y niños, hasta opciones para transitar duelos, breakups, ansiedad y más. El objetivo no es ser la única solución, sino un apoyo para quien necesite conectar, entenderse y sentirse acompañado.