ALBA: El proyecto que nos invita a conectar

La mayoría de nosotros espera a estar al límite, abrumados por la ansiedad, el estrés o un mal día, para abrirse con alguien, pero Fernanda y Sofía Danel quisieron cambiar esa narrativa.
“Creo que en esta etapa en la que estamos como sociedad y como jóvenes, creemos que estamos conectados cada vez más por el celular, por redes sociales, por todo… y muchas veces lo único que está pasando es que nos estamos desconectando cada vez más y más”, dice Sofía. Esto abre una reflexión inevitable: si vivimos “conectados” 24/7, ¿cuántas de esas conexiones son verdaderas?
Así nació Alba: inspirado en ese primer rayo de luz del día, y un recordatorio de que conectar también puede ser un hábito. “Queríamos hacer una marca que volviera la conexión con nosotros y con los demás en algo cool y trendy, hacerlo parte de nuestro día a día", cuentan.
Conoce Alba: Una marca hecha para conectar con los demás y contigo mismo
Fue en agosto de 2024 cuando Fernanda y Sofía comenzaron a convertir su idea en una marca real y, tras meses de trabajo, Alba vio la luz con su primer producto en marzo de este año: Conversaciones con sentido, un juego de tarjetas con cuatro niveles diseñado para abrir pláticas profundas con familia, amigos o pareja. Luego vino su segundo producto, Camino a tu interior, un kit de autoconocimiento pensado para acompañar procesos internos, que cuenta con 50 reflexiones y un journal. Y finalmente, Enciende la luz, una colección de 5 velas, cada una con una intención a escoger para cuando tengas tu momento de conexión.
Desde entonces, Alba no solo ha crecido: se ha convertido en una comunidad y en una marca 360 que va mucho más allá de los productos: Tienen un newsletter, comparten frases, dinámicas e información relacionada a la salud emocional y mental, se ponen bazares, pop-ups y talleres, etc.
Esto les ha formado una audiencia que interactúa y expresa cómo un producto, una frase o un post les ayudó a abrirse, ser más vulnerables o soltar algo que llevaban cargando, y para Fernanda y Sofía, no hay mayor satisfacción que saber que lograron impactar. “Nos encanta cuando regresan sólo para contarnos su experiencia”, cuentan.
Y esto apenas comienza. Su visión es expandirse hacia productos más específicos que acompañen distintos momentos de la vida: desde herramientas para papás y niños, hasta opciones para transitar duelos, breakups, ansiedad y más. El objetivo no es ser la única solución, sino un apoyo para quien necesite conectar, entenderse y sentirse acompañado.
Sofía y Fernanda hacen el match perfecto, ya que Fernanda es psicóloga clínica y se encarga de todo el contenido, y Sofía se encarga de la parte de marketing, ventas y logística del negocio. Esa mancuerna ideal se nota: Detrás de cada producto de Alba hay un proceso riguroso que pasa por dos etapas fundamentales: La primera, cuando Fernanda da forma al contenido y lo somete a una red de psicólogos que revisan a detalle que las herramientas sean emocionalmente seguras.
La segunda etapa, es completamente distinta, pero igual de esencial. “En temas de salud mental, el discurso suele venir de figuras inalcanzables o expertos que pueden generar distancia. Alba quiere lo contrario” dice Sofía. Por eso, una vez validado, el producto pasa a manos de personas reales, gente con estilos de vida y edades similares a su comunidad, para recibir feedback sobre lenguaje, claridad, tono y usabilidad. Así alcanzan el equilibrio perfecto: una base psicológica, pero con un tono fácil y humano.
Y si algo hace a Alba aún más especial es la oportunidad de haberlo construido juntas. “Ha sido padrísimo poder cumplir nuestro sentido de propósito juntas; conocernos cada vez más, encontrarnos a veces en retos personales y podernos apoyar, pero también construir una marca en la que las dos nos sintamos orgullosas y que nos acerque como hermanas cada vez más”, comparte Fernanda.
Esta conexión entre ellas es la suma más bonita de lo que buscan inspirar: conexiones reales y honestas que nos recuerden que acompañados, siempre llegamos más lejos.
Puedes encontrarlas en redes sociales como @alba___mx o en su página de internet albaprimerrayo.com