Nicole Domit y cómo descubrir tu luz con la ayuda de los ángeles

Seguramente alguna vez has escuchado a alguien decir que se fue a "leer los ángeles" o que tuvo algún acercamiento con sus ángeles. Pero, ¿te has preguntado qué significa?
Aunque pueda sonar como algo intimidante, ajeno e incluso un poco desconcertante, la realidad es que es una práctica espiritual súper amigable y cercana.
Nicole Domit es canalizadora de ángeles desde hace seis años, y además de sus sesiones, conferencias y talleres, recientemente publicó su propio libro, Descubre tu luz, en el que más que la práctica de lectura, busca que conectes contigo mismo como nunca antes.
¿Qué son los ángeles?
Pero antes de entrar en esto, surge la pregunta, ¿qué son los ángeles? Para Nicole Domit, los ángeles no son figuras lejanas ni símbolos religiosos, sino parte de un “equipo espiritual” que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos.
“Es un equipo de angelitos que cuando tú vienes al mundo quieren venir contigo y están contigo hasta que te mueres”, explica. Estos ángeles, dice, tienen una misión muy clara: ayudarte a vivir en plenitud, paz y armonía.
“Todo lo que te dé felicidad o tranquilidad, ellos están conspirando a tu favor. Pero necesitan tu permiso para intervenir”, y justo Nicole es la que se encarga de conectarte y comunicarte con tus ángeles.
Nicole Domit y su contacto con el mundo espiritual
El acercamiento de Nicole Domit al mundo espiritual se dio de forma natural, así como si siempre la estuviera esperando.
Desde niña, recuerda haber tenido una sensibilidad especial: podía percibir lo que sentían los demás, ver cosas que otros no veían e incluso intuir el futuro.
“Siempre tuve esta sensibilidad muy desarrollada, pero no tenía idea de para qué era. En algún momento me asusté y me cerré por completo”, cuenta.
Todo cambió cuando, cerca de cumplir 30 años, atravesó una etapa difícil. Se mudó de país, terminó una relación de diez años, su trabajo no fluía y la situación familiar se volvió complicada.
“Todos los pilares que me daban estructura se habían roto. Estuve muy deprimida, buscando respuestas por todos lados."
Fue entonces cuando una amiga le recomendó acudir con una mujer que hablaba con los ángeles.
“Fui más por curiosidad, porque cuando estás así buscas de todo. Pero esa sesión me cambió la vida. Me dijo cosas que nadie sabía, palabras que yo me decía solo a mí misma. Y al final me soltó: ‘¿Por qué no estás haciendo esto tú?’”, recuerda.
Las señales que recibió Nicole Domit para acercarse a los ángeles
A partir de ahí, Nicole comenzó a recibir señales por todas partes: libros, cartas, mensajes. Hasta que un día vio un anuncio, de los pocos que había en Facebook en ese entonces, sobre una certificación para canalizar ángeles en Hawái, impartida por Doreen Virtue.
“Era carísima, totalmente fuera de mi presupuesto, así que le pedí a mis ángeles que si ese era mi camino, me ayudaran a conseguir lo necesario. Y ese fin de año, en mi trabajo, me dieron un bono exacto con lo que necesitaba: vuelo, curso y hospedaje. Fue impresionante.”
De regreso a México, empezó a dar pequeñas sesiones y cursos en su tiempo libre, y poco a poco se dedicó de lleno a esto.
Después de certificarse, empezó a sentir un llamado constante. “Cada vez que preguntaba cuál era mi siguiente paso, salía la misma carta: escribe un libro. Y yo pensaba: ‘No, eso no es para mí’.” Pero claramente el destino tenía otros planes.
Así surgió 'Descubre tu luz', el libro de Nicole Domit
Mientras colaboraba con una plataforma de cursos en línea, Nicole Domit dio una plática llamada “Cómo salir de una crisis de la mano de tus ángeles”, en la que compartía herramientas de crecimiento personal y espiritualidad práctica a través de un live de Facebook.
“Mis amigos la compartieron y le llegó a una editora de Penguin Random House, que me escribió porque buscaba una autora joven que hablara de estos temas. Me dijo que había visto mi clase y que quería conocerme. Yo no lo podía creer.”
Cuando se reunió con ella, Nicole fue honesta: no se consideraba escritora. “Le dije que me daba miedo perder mi voz natural al escribir, que sentía que sonaba demasiado formal.”
La editora le propuso una solución que resultó perfecta: grabar lo que quería decir, transcribirlo y luego editarlo juntas.
“Así fue como Descubre tu luz se volvió un libro muy cercano, como si estuvieras platicando conmigo. Tardé seis años en terminarlo, pero quedó exactamente como quería: una guía sencilla y práctica para abrazar tu cuerpo, mente, emociones, energía y esencia”, explica.
Desde que publicó el libro en 2024, lo ha sentido como una extensión de su trabajo.
“Antes sentía que me quedaba corta de información en una hora. Ahora puedo decirles: en el libro hay más herramientas sobre esto, léelo con calma".
Además de acercarla a nuevos lectores, el proyecto abrió la puerta a cursos y conferencias enfocados en temas como abundancia y autoconocimiento.
En un mundo que a veces se mueve demasiado rápido, Descubre tu luz es una pausa y una oportunidad para conectar con uno mismo. Porque, como dice Nicole, todos tenemos un equipo de ángeles dispuesto a ayudarnos… solo hace falta pedirlo.
Puedes encontrar Descubre tu luz a través de su página, descubretuluz.com, donde también puedes ver todos los servicios que ofrece.