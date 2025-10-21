Nicole Domit y cómo descubrir tu luz con la ayuda de los ángeles

Nicole Domit y su contacto con el mundo espiritual

El acercamiento de Nicole Domit al mundo espiritual se dio de forma natural, así como si siempre la estuviera esperando.

Desde niña, recuerda haber tenido una sensibilidad especial: podía percibir lo que sentían los demás, ver cosas que otros no veían e incluso intuir el futuro.

“Siempre tuve esta sensibilidad muy desarrollada, pero no tenía idea de para qué era. En algún momento me asusté y me cerré por completo”, cuenta.

Todo cambió cuando, cerca de cumplir 30 años, atravesó una etapa difícil. Se mudó de país, terminó una relación de diez años, su trabajo no fluía y la situación familiar se volvió complicada.

“Todos los pilares que me daban estructura se habían roto. Estuve muy deprimida, buscando respuestas por todos lados."

Nicole Domit, canalizadora de ángeles. (Cortesía )

Fue entonces cuando una amiga le recomendó acudir con una mujer que hablaba con los ángeles.

“Fui más por curiosidad, porque cuando estás así buscas de todo. Pero esa sesión me cambió la vida. Me dijo cosas que nadie sabía, palabras que yo me decía solo a mí misma. Y al final me soltó: ‘¿Por qué no estás haciendo esto tú?’”, recuerda.

Las señales que recibió Nicole Domit para acercarse a los ángeles

A partir de ahí, Nicole comenzó a recibir señales por todas partes: libros, cartas, mensajes. Hasta que un día vio un anuncio, de los pocos que había en Facebook en ese entonces, sobre una certificación para canalizar ángeles en Hawái, impartida por Doreen Virtue.

“Era carísima, totalmente fuera de mi presupuesto, así que le pedí a mis ángeles que si ese era mi camino, me ayudaran a conseguir lo necesario. Y ese fin de año, en mi trabajo, me dieron un bono exacto con lo que necesitaba: vuelo, curso y hospedaje. Fue impresionante.”

De regreso a México, empezó a dar pequeñas sesiones y cursos en su tiempo libre, y poco a poco se dedicó de lleno a esto.

Después de certificarse, empezó a sentir un llamado constante. “Cada vez que preguntaba cuál era mi siguiente paso, salía la misma carta: escribe un libro. Y yo pensaba: ‘No, eso no es para mí’.” Pero claramente el destino tenía otros planes.