Estos son los bazares de la CDMX que debes tener en el radar

Bazares imperdibles en la CDMX

Bazar Gilberto

Del 13 al 16 de octubre regresa uno de los bazares más emblemáticos de la Ciudad de México. Desde hace más de 30 años, la Asociación Gilberto organiza este evento con la misión de recaudar fondos para apoyar a personas en situación vulnerable, ya sea a través de la reconstrucción de viviendas tras desastres naturales, programas de alimentación, capacitación o generación de empleos.

Algunas figuras importantes de su patronato incluyen a Alexandra Quintana, Dulce María Zazueta, Chayo Sandoval, Rocío Gutiérrez y Clara Poumián. Se lleva a cabo en la Hacienda de los Morales y reúne a algunas de las mejores marcas mexicanas e internacionales, convirtiéndose en una cita imperdible en los bazares de la ciudad.

Bazar Regina x Claudina (@bazar_reginaxclaudina)

Del 21 al 23 de octubre, el Bazar Regina regresa al Hotel Live Aqua de Arcos, celebrando una edición muy especial: su 20º aniversario. Organizado por exalumnas del Instituto Mexicano Regina, este bazar tiene como propósito recaudar fondos para la Escuela Claudina Thévenet, A.C., destinando los recursos a becas, construcción de salones, transporte y expansiones que benefician directamente la educación de niñas y niños en situación de vulnerabilidad.

Durante tres días, vas a poder encontrar las propuestas de emprendedoras en moda, decoración, joyería, belleza, diseño y gastronomía que donan un porcentaje de sus ventas para fortalecer este programa educativo.