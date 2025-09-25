Estos son los bazares de la CDMX que debes tener en el radar

No cabe duda de que la época de bazares es una de las más esperadas en la CDMX, ya que se han convertido en un punto clave para quienes buscan experiencias de compra diferentes en moda, diseño, gastronomía y arte.
Lo mejor es que muchos de ellos también apoyan a causas sociales, lo que convierte cada compra en una forma de generar un impacto positivo. Si quieres descubrir piezas únicas y, al mismo tiempo, aportar a proyectos con propósito, estos son los bazares que debes tener en tu radar. ¡Toma nota!
Bazares imperdibles en la CDMX
Bazar Gilberto
Del 13 al 16 de octubre regresa uno de los bazares más emblemáticos de la Ciudad de México. Desde hace más de 30 años, la Asociación Gilberto organiza este evento con la misión de recaudar fondos para apoyar a personas en situación vulnerable, ya sea a través de la reconstrucción de viviendas tras desastres naturales, programas de alimentación, capacitación o generación de empleos.
Algunas figuras importantes de su patronato incluyen a Alexandra Quintana, Dulce María Zazueta, Chayo Sandoval, Rocío Gutiérrez y Clara Poumián. Se lleva a cabo en la Hacienda de los Morales y reúne a algunas de las mejores marcas mexicanas e internacionales, convirtiéndose en una cita imperdible en los bazares de la ciudad.
Bazar Regina x Claudina
Del 21 al 23 de octubre, el Bazar Regina regresa al Hotel Live Aqua de Arcos, celebrando una edición muy especial: su 20º aniversario. Organizado por exalumnas del Instituto Mexicano Regina, este bazar tiene como propósito recaudar fondos para la Escuela Claudina Thévenet, A.C., destinando los recursos a becas, construcción de salones, transporte y expansiones que benefician directamente la educación de niñas y niños en situación de vulnerabilidad.
Durante tres días, vas a poder encontrar las propuestas de emprendedoras en moda, decoración, joyería, belleza, diseño y gastronomía que donan un porcentaje de sus ventas para fortalecer este programa educativo.
Bazar Fundación Origen
Organizado por Fundación Origen, este bazar es uno de los más antiguos y exitosos de la Ciudad. Fundado por Mariana Baños, Origen se ha dedicado a ayudar a las mujeres y familias de México en situación vulnerable por 25 años.
Tienen muchas actividades y proyectos, incluyendo estos los bazares dedicados a esta gran causa. Su Winter Sale de este año tendrá lugar del 3 al 6 de noviembre en Catta Prado, Prado Norte. Podrás encontrar ropa, joyería, comida, accesorios para el hogar y mil cosas más.
Bazar del Miraflores
Del 11 al 12 de noviembre, podrás encontrar el bazar navideño del Colegio Miraflores que apoya principalmente al Colegio Angel Matute Vidal donde promueven y mantienen la educación académica y religiosa de alumnos con bajos recursos. Este bazar dura 2 días y puedes encontrar accesorios, moda, regalos, snacks, artículos de decoración para el hogar y más. Es el momento perfecto para poner tu granito de arena y comprar regalos festivos para la temporada decembrina.
Bazar de arte Matilda
¡Atención sureñas! Uno de los favoritos regresa al Lienzo Charro del Pedregal del 28 al 30 de octubre. Desde hace más de 20 años, Matilda se dedica a apoyar a emprendedores mexicanos de todas las áreas, así como a distintas asociaciones civiles. La edición de invierno reunirá a más de 100 marcas, y es organizado por Machel Iragorri, Vanessa Díaz y Valeria Araujo.
Hotbook Bazar
Este bazar ha ganado muchísima popularidad en los últimos años, ya que marca que busques, marca que está. Además su ubicación en el parque La Mexicana lo hace súper céntrico e ideal para dar un paseo con toda la familia. Va a tener dos ediciones de aquí a que acabe el año: una del 17 al 19 de octubre y otra del 5 al 7 de diciembre. Así que no hay excusa para perdérselo.