21 medios maratones en 21 días: Conoce la historia de Luis Charevi

La idea de los 21 medios maratones en 21 días nació en una de esas corridas duras al sol (sin agua, como le gusta probarse), en un Chihuahua de 35 grados donde los límites parecían más mentales que físicos.

Recordó una frase que le gusta repetir: “el dolor es la debilidad saliendo del cuerpo”, y se preguntó si era posible convertir la teoría en práctica: si un hábito se forma en 21 días, ¿sería posible forjar uno corriendo 21 kilómetros diarios durante 21 días seguidos? La pregunta se convirtió en desafío porque, como corredor, Luis admite, “esta es la voz de ‘no puedes’ a la que siempre le gusta responder con un ‘a ver si sí’”.

“Ellos no se olvidan de lo que pierden cada día: saben que dejarán de caminar, que ya no podrán ir solos al baño, que no volverán a jugar fútbol con sus amigos. Y aun así, salen adelante con una valentía que nos deja sin excusas”. Luis Charevi

Pero no quería hacerlo nada más porque sí, quería darle un sentido más profundo que además ayudara a la gente, así nace el propósito de este reto: hacerlo por las personas con distrofia muscular. Esta causa surge de su cercanía desde niño con la discapacidad, gracias a su hermana, y a su mamá, activista y exdirectora del Centro de Rehabilitación y Educación Especial en Chihuahua.

Fue ella quien lo llevó a conocer de cerca la realidad de familias que conviven con la distrofia muscular, una enfermedad degenerativa que deteriora el cuerpo sin afectar la mente. Luis recuerda a un niño que llegó desde la sierra en una carriola improvisada porque ni siquiera tenían acceso a una silla de ruedas; esa imagen lo marcó. “Ellos no se olvidan de lo que pierden cada día: saben que dejarán de caminar, que ya no podrán ir solos al baño, que no volverán a jugar fútbol con sus amigos. Y aun así, salen adelante con una valentía que nos deja sin excusas”.

Sin duda, su causa fue su motivación principal. (Cortesía )

Durante el reto, hubo días muy complicados en los que creía que ya no iba a poder seguir. Una de sus grandes motivaciones fue Carlos, un niño con distrofia muscular que conoció a raíz de este proyecto y que se convirtió no solo en su amigo, sino también en su editor de videos, y uno de sus motores principales para completar el reto. “Alrededor del día 12 empecé a dudar muchísimo de si lo iba a lograr o no.

Estaba muy cansado. Me decía a mí mismo que no era lo suficientemente grande para terminar algo así.” Ese mismo día habló con Carlos, quien le dijo algo que se le quedó para siempre: “Sácate los pensamientos negativos de la cabeza y sigue.Tú sí puedes correr y caminar. Aprovéchalo." Y Luis pensó “¿Con qué cara le voy a decir que ya no voy a hacerlo?”

El reto no terminó en la meta del último medio maratón. El impacto se extendió mucho más allá de Chihuahua: personas de distintos países comenzaron a escribirle, agradeciendo la visibilización de la distrofia muscular, una enfermedad de la que pocos hablan y sobre la que abunda la desinformación.

Por primera vez, muchas familias encontraron un espacio para compartir sus historias y, al mismo tiempo, gente sin discapacidad comenzó a valorar de manera distinta su cuerpo y su salud.