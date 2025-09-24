La historia de Xaviera comenzó gracias al background de sus fundadoras en la industria editorial y retail. Alejandra trabajaba como editora de Esquire y como directora de comunicación de Chanel, mientras que Paola dirigía Harper's Bazaar en LATAM, pero sus mundos no cruzaron caminos hasta que el esposo de Ale y el exnovio de Pao decidieron hacer una double date. El click entre ellas fue instantáneo y surgió la idea de crear algo juntas.
Xaviera a Rockin Team, la fusión que está rompiendo el molde del marketing en México
Ambas notaron un hueco en el mercado, pues había talento creativo y marcas recién nacidas listas para brillar, pero faltaba quien conectara los puntos entre ellas y los consumidores con verdadero poder de compra. Así Xaviera pronto se expandió a más de seis áreas de servicio, atrayendo clientes impresionantes como Mercedes-Benz, Samsung, Coca-Cola, ST. REGIS, Shark Ninja, ULTA Beauty entre otros. “Para nosotras nunca se trató solo de hacer relaciones públicas”, nos comparte Ale. “Queríamos ofrecer un servicio integral, cubrir todo el funnel de marketing.”
Desde sus primeras juntas, su visión fue crear un proyecto de marketing que entendiera el mercado mexicano, conectara marcas con consumidores de forma estratégica y sobre todo, que impulsara el diseño local. “Desde el día uno lo vimos como algo más grande”, nos comparten “Queríamos ser parte de algo que pudiera crecer a nivel internacional.”
La visión era clara, llegar al punto en que la empresa pudiera dar un salto a algo mayor. Ese momento llegó cuando conocieron a Rockin.
Ese algo hoy tiene nombre y es Rockin, la compañía de growth marketing fundada por Raúl Hita y Rafa Muñoz, que después de trabajar con Xaviera en varios proyectos decidieron que la química era demasiado buena como para dejarla ir. ¿El resultado? Una fusión que ya está dando de qué hablar y que promete llevar a las marcas con las que trabajan al siguiente nivel.
Rockin y Xaviera, el match perfecto
Rockin, por su parte, llevaba tiempo haciendo algunos proyectos en México con su metodología de growth marketing. “Vimos en Xaviera esa pieza que iba a elevar nuestro nivel en la parte creativa y nuestra presencia en México”, explica Raúl. Para ellos, sumar a Ale y Pao significaba potenciar la comunicación y el branding, dos áreas clave para convertir datos y estrategias en resultados tangibles.
La integración fue tan orgánica que los cuatro la describen como un “noviazgo” que terminó en matrimonio. Hubo cenas, zooms y hasta brindis con mezcal antes de firmar oficialmente. Hoy, seis meses después, el equipo opera bajo el nombre Xaviera a Rockin Team, con presencia en Ciudad de México, Monterrey, España y Colombia.
Lo que viene para Xaviera y Rockin
El objetivo es ambicioso, competir con los gigantes del marketing global y demostrar que una empresa europea y mexicana puede estar a la altura o incluso superar a las agencias estadounidenses. “Queremos romper la barrera mental de que en Latinoamérica solo tropicalizamos lo que pasa afuera”, dice Paola. “Estamos listas para liderar la conversación.”
Rafa lo resume en una palabra: growth. “Nuestro sueño es convertirnos en el mejor equipo de growth marketing del mundo. Y esta fusión es el paso perfecto para lograrlo.”
Xaviera a Rockin Team, más que una fusión, una evolución
Para Ale y Pao, esta unión no es “vender” la empresa, sino hacerla crecer. “Nos seguimos sintiendo dueñas del proyecto, solo que ahora tenemos socios que complementan nuestras fortalezas”, dice Ale. “No es el final de una etapa, es el inicio de una más grande.”
Con un equipo que pasó de 60 a 150 personas en apenas dos años, presencia internacional y una visión común de romper límites, Xaviera a Rockin Team está lista para jugar en las grandes ligas y llevar a sus clientes a lo impensable.