Xaviera a Rockin Team, la fusión que está rompiendo el molde del marketing en México

Ambas notaron un hueco en el mercado, pues había talento creativo y marcas recién nacidas listas para brillar, pero faltaba quien conectara los puntos entre ellas y los consumidores con verdadero poder de compra. Así Xaviera pronto se expandió a más de seis áreas de servicio, atrayendo clientes impresionantes como Mercedes-Benz, Samsung, Coca-Cola, ST. REGIS, Shark Ninja, ULTA Beauty entre otros. “Para nosotras nunca se trató solo de hacer relaciones públicas”, nos comparte Ale. “Queríamos ofrecer un servicio integral, cubrir todo el funnel de marketing.”

Alejandra Felix, fundadora de Xaviera a Rockin Team. (Cortesía)

Desde sus primeras juntas, su visión fue crear un proyecto de marketing que entendiera el mercado mexicano, conectara marcas con consumidores de forma estratégica y sobre todo, que impulsara el diseño local. “Desde el día uno lo vimos como algo más grande”, nos comparten “Queríamos ser parte de algo que pudiera crecer a nivel internacional.”

La visión era clara, llegar al punto en que la empresa pudiera dar un salto a algo mayor. Ese momento llegó cuando conocieron a Rockin.

Paola Quintero, fundadora de Xaviera a Rockin Team. (Cortesía)

Ese algo hoy tiene nombre y es Rockin, la compañía de growth marketing fundada por Raúl Hita y Rafa Muñoz, que después de trabajar con Xaviera en varios proyectos decidieron que la química era demasiado buena como para dejarla ir. ¿El resultado? Una fusión que ya está dando de qué hablar y que promete llevar a las marcas con las que trabajan al siguiente nivel.