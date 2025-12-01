Llevan 8 años siendo la mancuerna perfecta. Si Fer es la cabeza súper realista, ordenada, estructurada, la que te aterriza un plan de negocios. Dani es la chispa impulsiva, convencida de que nada es imposible. Esta dinámica es su súper poder, porque donde una le pone estrategia, la otra le mete la locura que rompe el molde.
Otilia Haus, la fórmula secreta de dos cracks para ser extraordinarias (y no perder la paz)
Su lema es “Nunca hay que hacer nada que nos quite la paz.” Sí, así de simple. Si alguna de las dos no está en paz con una decisión o un proyecto, el negocio, por muy cool que sea, simplemente no va. Esto no solo demuestra la transparencia y lealtad que tanto se admiran, sino que pone su amistad y su bienestar por encima de cualquier ganancia. Un must para cualquier socio que esté empezando.
El camino no fue magia de un día para otro. Pasaron un año y medio viendo en qué emprender, yendo a una oficina para motivarse sin saber a qué iban. Su giro llegó cuando el mercado prácticamente las empujó a lanzarse. Hoy miles de marcas quieren trabajar con ellas, saben que es garantía y calidad. Vieron la necesidad, la entendieron y crearon Otilia Haus, lo que definen como un proyecto extraordinario, auténtico y creativo.
Trabajar juntas es su reto diario, Dani llega todos los días con ideas diferentes y a Fer le toca aterrizar esas locuras. Como todo dúo, la fricción existe, Dani tiene que “abrir los ojos” a la realidad que Fer le pone, pero a veces la otra mitad también tiene que ser más aventada.
El consejo final de este par de cracks es “¡Ejecuta! Las ideas sin concretar valen gorro. Tienes que poner fechas límite, porque el tema de la creatividad se puede volar en el espacio y no regresa. Cuando quieras tirar la toalla, sigue.” Sabemos que emprender es muy difícil y retador, ellas nos comparten que un ochenta por ciento o más son problemas, pero la clave no es la motivación diaria, sino tener a tu lado a alguien que te ayude a levantarte cuando lo necesitas.
La sociedad, para ellas, es ese motor. Aunque el significado del nombre todavía es una sorpresa, ellas nos confiesan que la creación de Otilia Haus no hubiera sido posible sin su equipo y sin la orientación y los consejos de Paul Pietrini (esposo de Fer) y Cristóbal del Conde (novio de Dani), ambas comparten que han sido un pilar fundamental y un apoyo inigualable.
La pasión y el hecho de que solo trabajan con gente que “sueña, vive y respira por su marca” es lo que hace que este proyecto sea la bomba que es. No buscan clientes, buscan cómplices creativos y marcas que hacen match con su energía. Quizás ahí está su secreto, no seguir las reglas del marketing tradicional, sino crear desde la emoción, la intuición y la conexión genuina con propósito, lealtad y muy buen humor.