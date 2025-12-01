Otilia Haus, la fórmula secreta de dos cracks para ser extraordinarias (y no perder la paz)

Su lema es “Nunca hay que hacer nada que nos quite la paz.” Sí, así de simple. Si alguna de las dos no está en paz con una decisión o un proyecto, el negocio, por muy cool que sea, simplemente no va. Esto no solo demuestra la transparencia y lealtad que tanto se admiran, sino que pone su amistad y su bienestar por encima de cualquier ganancia. Un must para cualquier socio que esté empezando.

Su lema es “Nunca hay que hacer nada que nos quite la paz.” Sí, así de simple. Si alguna de las dos no está en paz con una decisión o un proyecto, el negocio, por muy cool que sea, simplemente no va. (Jessica Rebollar Furlong)

El camino no fue magia de un día para otro. Pasaron un año y medio viendo en qué emprender, yendo a una oficina para motivarse sin saber a qué iban. Su giro llegó cuando el mercado prácticamente las empujó a lanzarse. Hoy miles de marcas quieren trabajar con ellas, saben que es garantía y calidad. Vieron la necesidad, la entendieron y crearon Otilia Haus, lo que definen como un proyecto extraordinario, auténtico y creativo.

Trabajar juntas es su reto diario, Dani llega todos los días con ideas diferentes y a Fer le toca aterrizar esas locuras. Como todo dúo, la fricción existe, Dani tiene que “abrir los ojos” a la realidad que Fer le pone, pero a veces la otra mitad también tiene que ser más aventada.