Las surfistas Ana Laura González y Xaviera Pérez y el reto de romper las olas (y las reglas) en México

Aquí es cuando su camino se cruzó con el de Xaviera Pérez, originaria de la CDMX, quien descubrió el surf tras mudarse a Los Cabos. Al ver a los surfistas locales en acción, algo dentro de ella despertó y empezó a tomar clases. Su mamá encontró la convocatoria de Mujeres del Mar, fue seleccionada y, desde entonces, no hubo vuelta atrás: no solo mejoró como surfista, también encontró una comunidad.

"Para mí el mar es todo. Surfear es un sentimiento que no puedes explicar hasta que lo vives" Xaviera Pérez @xavieraperez_h

Entre Ana y Xavi se generó una conexión inmediata. Desde que Ana la vio surfear supo que era especial: valiente, decidida, multifacética. Además de surfear, Xaviera también compone y canta. Un día, frente al grupo, interpretó una canción que le escribió a su hermana y emocionó a todas. “Es una artista, una soñadora, una niña con una fuerza inmensa”, dice Ana.

Mujeres del Mar celebró su primera edición en octubre de 2024 en Oaxaca y fue todo un éxito. Más que un simple campamento, se ha consolidado como una experiencia transformadora, donde la conexión emocional es tan importante como la técnica. Aquí, las niñas no solo aprenden a surfear, también se inspiran mutuamente y descubren que sus sueños son posibles.

Con tan solo 12 años, Xaviera ya es campeona estatal y segundo lugar nacional de surf. Además, es cantautora, puedes encontrar su música en Spotify, como su último sencillo “Glow”. (Sara Vafa)

Para Ana, la esencia del proyecto está en su autenticidad: mujeres reales compartiendo historias inspiradoras con nuevas generaciones. Los planes y sueños de Ana Laura para este proyecto van mucho más allá: “Me encantaría que un día este proyecto pudiera llegar a más niñas, que existiera una infraestructura más fuerte en nuestro país, y que en el futuro las niñas que quieran convertirse en atletas tengan más acceso, formación y acompañamiento”.

Lo que Ana Laura y Xaviera construyen va más allá del surf: es un reflejo de lo que ocurre cuando las mujeres se acompañan, se inspiran y se abren paso juntas, incluso en los entornos más difíciles.