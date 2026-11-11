Lo que sí vale la pena invertir este Buen Fin: beauty tech para un glow up de fin de año

Hay compras que disfrutamos una temporada y otras que aprovechamos por años. El Buen Fin 2026 va del viernes 13 al martes 17 de noviembre y es el pretexto perfecto para consentirnos y apostar por los productos que nos acompañarán en el glow up de fin de año y formarán parte de nuestro ritual diario.
Por suerte para nosotras, la tecnología ya no vive solo en los salones o los spas; hoy puede vivir en nuestro tocador y ofrecernos resultados como si hubiéramos ido a uno. Hicimos una selección de los mejores productos de beauty tech, tanto de skincare como de pelo, que llegan con esta temporada de descuentos y que no podemos dejar pasar.
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Los productos que se sienten de spa
FOREO: el primer paso del glow
El primer paso de cualquier rutina es la limpieza, y FOREO lo sabe. Por eso, la marca se suma al Buen Fin con un 35% de descuento en su página con el código BFSALE35. Esta es la oportunidad perfecta para probar LUNA™, su limpiador facial de silicona suave con pulsaciones T-Sonic™ que retira impurezas, exceso de grasa y los restos del día, y que nos acompañará para conseguir ese glow espectacular de fin de año.
Y para quienes queremos llevar nuestra rutina un paso más allá, la famosa FAQ™ 202, que lleva la terapia de luz LED a nuestras casas, también entra en estos descuentos. Esta máscara viral aporta luminosidad a la piel y es el complemento perfecto para elevar nuestro ritual de belleza.
Shark CryoGlow: otra opción para la luz LED
Si las máscaras de luz LED ya están en nuestra wishlist, Shark CryoGlow es otra apuesta que vale la pena. Esta máscara combina luces rojas e infrarrojas con un sistema de frío que ayuda a desinflamar la zona de las ojeras, ideal para usarse en las mañanas y empezar el día de la mejor manera. Shark Beauty participa en el Buen Fin con hasta 40% de descuento del 9 al 17 de noviembre, así que todavía tenemos tiempo.
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Peinado de salón sin salir de casa
Dyson: el clásico que merece la inversión
Pocas herramientas de belleza tienen tanta fama como las de Dyson, y este noviembre llegan con hasta 50% de descuento en modelos seleccionados y hasta 24 meses sin intereses. El kit de estilizado completo en Ceramic Pink reúne la secadora Supersonic r y la alaciadora Airstrait, con un ahorro que no podemos desaprovechar. Si lo nuestro son las ondas de pasarela y el volumen, el Airwrap i.d. también tiene precio especial en Costco, aunque solo hasta el 15 de noviembre, así que hay que aprovechar estos días de descuento.
Shark FlexStyle: todo en uno y sin gastar de más
Para quienes buscamos un multiestilizador sin invertir demasiado, la Shark FlexStyle es la mejor alternativa. Esta herramienta seca, ondula, alisa y da volumen con un solo aparato. Su cepillo Glossi es perfecto para un blowout rápido en esos días en los que no tenemos mucho tiempo para arreglarnos.
Al final, la mejor inversión que podemos hacer esta temporada es la que vamos a aprovechar por muchos años. Porque cuidarnos también forma parte de un buen cierre de año, y si viene con descuento, mucho mejor.