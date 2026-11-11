Lo que sí vale la pena invertir este Buen Fin: beauty tech para un glow up de fin de año

Los productos que se sienten de spa

FOREO: el primer paso del glow

El primer paso de cualquier rutina es la limpieza, y FOREO lo sabe. Por eso, la marca se suma al Buen Fin con un 35% de descuento en su página con el código BFSALE35. Esta es la oportunidad perfecta para probar LUNA™, su limpiador facial de silicona suave con pulsaciones T-Sonic™ que retira impurezas, exceso de grasa y los restos del día, y que nos acompañará para conseguir ese glow espectacular de fin de año.

Y para quienes queremos llevar nuestra rutina un paso más allá, la famosa FAQ™ 202, que lleva la terapia de luz LED a nuestras casas, también entra en estos descuentos. Esta máscara viral aporta luminosidad a la piel y es el complemento perfecto para elevar nuestro ritual de belleza.

Las herramientas de FOREO que nos ayudarán a conseguir el mejor glow para fin de año. (FAQ™ 202, $17,130, FOREO, foreo.com/ LUNA™ 4, $3,837, FOREO, foreo.com)





Shark CryoGlow: otra opción para la luz LED

Si las máscaras de luz LED ya están en nuestra wishlist, Shark CryoGlow es otra apuesta que vale la pena. Esta máscara combina luces rojas e infrarrojas con un sistema de frío que ayuda a desinflamar la zona de las ojeras, ideal para usarse en las mañanas y empezar el día de la mejor manera. Shark Beauty participa en el Buen Fin con hasta 40% de descuento del 9 al 17 de noviembre, así que todavía tenemos tiempo.