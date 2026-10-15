Hecho en México y sin plástico: AORA México llega a la lista de Time

Hay noticias que nos llenan de orgullo y esta es una de ellas. AORA México, la marca mexicana de maquillaje 100 por ciento libre de plástico, forma parte de la lista Best Inventions of 2026 de Time, en la misma edición en la que aparece en portada el CEO de Apple.
Para celebrarlo, platicamos con Rodrigo Peñafiel, cofundador de AORA, sobre lo que significa este reconocimiento, la clave de su éxito y lo que viene para la marca.
Publicidad
AORA en Best Inventions of 2026 de Time, un premio que hace historia
¿Qué es la lista de Best Inventions de Time?
Desde hace más de 25 años, Time reúne cada año los inventos que cambian nuestra forma de vivir.
Los evalúa por su originalidad, eficacia, ambición e impacto, y entre los elegidos de otros años están el iPhone, el Tesla Model S y LifeStraw. En 2026, una marca mexicana de belleza se suma a la historia.
AORA México, belleza sin plástico
Time destacó que AORAes la primera y única marca completamente libre de plástico que se vende en Sephora.
Sus empaques están hechos de aluminio, lata y madera, materiales fáciles de reciclar, y sus ingredientes son rastreables.
Además, su alianza con rePurpose Global hace que cada producto vendido financie el retiro de residuos plásticos de la naturaleza equivalentes a nueve veces su peso.
Su propuesta es clara: hacer que la sustentabilidad sea sexy, divertida y llena de color.
Publicidad
La historia de AORA
AORA fue fundada por Nour Tayara y Rodrigo Peñafiel en la Ciudad de México en 2022.
Nour trabajó en L'Oréal por 13 años, donde colaboró en el área de tecnología sustentable, y justo ahí le surgió la idea de crear una marca de maquillaje de lujo que fuera limpia por dentro y por fuera.
Y aquí es donde nace AORA, productos hechos con fórmulas que usan ingredientes de origen mexicano, como cinco chiles nativos, tepezcohuite y flor de cactus, en empaques de metal y madera sin nada de plástico.
La marca enamoró primero a las mexicanas en El Palacio de Hierro y después conquistó al público en Estados Unidos, donde se vende en línea y en tiendas como Credo Beauty y Sephora.
Con el reconocimiento de Time, AORA confirma que la belleza hecha en México tiene un lugar en todo el mundo.
La voz de AORA
Quién: ¿Cómo reciben esta noticia?
Rodrigo Peñafiel: “¡Pues lloramos! Fue muy emotivo, un shock. Estamos felices, sorprendidos y llenos de energía para seguir innovando y haciendo las cosas diferentes”.
Q: ¿Cuál es la clave del éxito de AORA?
RP: “Yo creo que son varios elementos. Las fórmulas limpias, el ser libres de plástico y sustentables, pero sobre todo demostrando que se pueden hacer productos sexys, de calidad, que no dañen el planeta. Poniendo el nombre de México en alto y como inspiración de todo lo que hacemos con AORA”.
Q: ¿Qué sigue para AORA?
RP: “Seguir innovando, creciendo. Somos una marca que está empezando; tenemos apenas poco más de un año en el mercado de Estados Unidos y en línea. Queda mucho por hacer en crecimiento e innovación”.
Q: ¿Cómo ves la industria de la belleza en México frente a la global?
RP: “Pues creo que México está de moda y muchos emprendedores estamos aprovechando el momento para hacer cosas increíbles y de calidad, como Xinú, Nopalera, etc. Y creo que el hecho de que una marca mexicana sea reconocida por Time, aparezca al lado del CEO de Apple y reciba este premio es un ejemplo de lo que se puede lograr”.