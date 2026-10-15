Hecho en México y sin plástico: AORA México llega a la lista de Time

La historia de AORA

AORA fue fundada por Nour Tayara y Rodrigo Peñafiel en la Ciudad de México en 2022.

Nour trabajó en L'Oréal por 13 años, donde colaboró en el área de tecnología sustentable, y justo ahí le surgió la idea de crear una marca de maquillaje de lujo que fuera limpia por dentro y por fuera.

Y aquí es donde nace AORA, productos hechos con fórmulas que usan ingredientes de origen mexicano, como cinco chiles nativos, tepezcohuite y flor de cactus, en empaques de metal y madera sin nada de plástico.

Los ingredientes mexicanos que van a conquistar la industria de belleza. (Vía AORA)

La marca enamoró primero a las mexicanas en El Palacio de Hierro y después conquistó al público en Estados Unidos, donde se vende en línea y en tiendas como Credo Beauty y Sephora.

Con el reconocimiento de Time, AORA confirma que la belleza hecha en México tiene un lugar en todo el mundo.

La voz de AORA

Quién: ¿Cómo reciben esta noticia?

Rodrigo Peñafiel: “¡Pues lloramos! Fue muy emotivo, un shock. Estamos felices, sorprendidos y llenos de energía para seguir innovando y haciendo las cosas diferentes”.

Rodrigo Peñafiel, co-fundador de AORA México (Selene Alaide)

Q: ¿Cuál es la clave del éxito de AORA?

RP: “Yo creo que son varios elementos. Las fórmulas limpias, el ser libres de plástico y sustentables, pero sobre todo demostrando que se pueden hacer productos sexys, de calidad, que no dañen el planeta. Poniendo el nombre de México en alto y como inspiración de todo lo que hacemos con AORA”.

Q: ¿Qué sigue para AORA?

RP: “Seguir innovando, creciendo. Somos una marca que está empezando; tenemos apenas poco más de un año en el mercado de Estados Unidos y en línea. Queda mucho por hacer en crecimiento e innovación”.

Q: ¿Cómo ves la industria de la belleza en México frente a la global?

RP: “Pues creo que México está de moda y muchos emprendedores estamos aprovechando el momento para hacer cosas increíbles y de calidad, como Xinú, Nopalera, etc. Y creo que el hecho de que una marca mexicana sea reconocida por Time, aparezca al lado del CEO de Apple y reciba este premio es un ejemplo de lo que se puede lograr”.