El skincare ideal para cuidar la piel sensible sin irritarla

Nuestros tips para una piel sana

Puedes empezar lavándote la cara con un jabón facial que esté hecho especialmente para pieles sensibles. Lo que debes buscar es un limpiador que genere espuma para no sobrecargar la barrera de la piel, frota en círculos y enjuaga con abundante agua.

Un jabón facial perfecto para pieles sensibles. (Jabón facial, $600, SVR, amazon.com)

Nuestro siguiente paso sería usar un suero hidratante para que nunca haya un problema de resequedad. Busca alguna opción que sea amigable con tu piel y que no se sienta pesado.

Un suero hidratante para que tu piel siempre este hidratada. (Suero hidratante hydrate B5, $1,200, Medik8, amazon.com)

Y para acabar, siempre con tu parte más importante del skincare, tu SPF. Recuerda que el sol puede dañar tu piel y dejar esas marcas que no queremos. Con estos productos puedes tener una piel cuidada y sana.

Cuidar una piel sensible no tiene porque ser complicado. Lo más importante es conocer tu piel y elegir productos recomendados por alguien profesional y siempre recuerda que no necesitas seguir todas las tendencias, al final el skincare perfecto no es el que tiene más pasos sino el que hace sentir mejor a tu piel.