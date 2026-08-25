¿Cómo saber si tienes piel sensible? Las señales y los productos que no fallan

Las señales más comunes

Aunque cada piel es distinta, los dermatólogos coinciden en que las pieles sensibles suelen enrojecerse con facilidad, presentan ardor y comezón, se resecan o se escaman, tienen una textura áspera y suelen tener brotes o pequeños granitos parecidos al acné. Muchas pieles sensibles, además, se queman con facilidad con el sol. No necesitan presentarse todas las señales; con que identifiques dos o tres frecuentemente, puede significar que tu piel necesita otro tipo de cuidado.

La rutina en cinco pasos que tu piel sensible te agradecerá

Cuidar una piel sensible no requiere de una rutina interminable; al contrario, entre menos productos y más diseñados para esta piel, es suficiente. Estos cinco básicos de marcas dermocosméticas cubren lo esencial para limpiar, calmar, hidratar y proteger tu piel sin agredirla.

Paso 1: desmaquilla y limpia con suavidad

El primer paso para cualquier rutina, tanto de día como de noche, es la limpieza. Sensibio H2O es el agua micelar limpiadora y desmaquillante de Bioderma; su tecnología está inspirada en los lípidos de la piel y preserva su capa protectora natural. Remueve el maquillaje, disminuye la sensación de picor e irritación y mantiene el equilibrio de la piel.

El agua micelar ideal para la piel sensible: limpia y desmaquilla con suavidad. (Crealine H2O Solution Makeup Remover, $405, Bioderma, Amazon)

Paso 2: refuerza la limpieza sin resecar

Para los días que uses más maquillaje, un limpiador suave refuerza la limpieza de la piel. La loción de Cetaphil es un clásico, está hecha con niacinamida, pantenol y glicerina, ingredientes que fortalecen la barrera de la piel y no dejan una sensación tensa. Úsala en la mañana y en la noche; funciona con y sin agua.