¿Cómo saber si tienes piel sensible? Las señales y los productos que no fallan

Hay pieles que aguantan todo y otras que se aplican una crema nueva y en minutos sienten dolor. Tal vez pensaste que tu piel era complicada, pero el que tu piel reaccione ante los estímulos significa que es sensible.
No es un tipo de piel, sino un estado que puede aparecer en cualquiera, seca, grasa o mixta, y se manifiesta con rojeces, ardor o tirantez ante elementos que otras pieles ni notan. Identificar este estado en tu piel puede cambiar la forma en la que la cuidas; por eso reunimos las señales para identificarlo y los mejores productos para cuidarla y protegerla en el día a día.
Publicidad
Las señales más comunes
Aunque cada piel es distinta, los dermatólogos coinciden en que las pieles sensibles suelen enrojecerse con facilidad, presentan ardor y comezón, se resecan o se escaman, tienen una textura áspera y suelen tener brotes o pequeños granitos parecidos al acné. Muchas pieles sensibles, además, se queman con facilidad con el sol. No necesitan presentarse todas las señales; con que identifiques dos o tres frecuentemente, puede significar que tu piel necesita otro tipo de cuidado.
La rutina en cinco pasos que tu piel sensible te agradecerá
Cuidar una piel sensible no requiere de una rutina interminable; al contrario, entre menos productos y más diseñados para esta piel, es suficiente. Estos cinco básicos de marcas dermocosméticas cubren lo esencial para limpiar, calmar, hidratar y proteger tu piel sin agredirla.
Paso 1: desmaquilla y limpia con suavidad
El primer paso para cualquier rutina, tanto de día como de noche, es la limpieza. Sensibio H2O es el agua micelar limpiadora y desmaquillante de Bioderma; su tecnología está inspirada en los lípidos de la piel y preserva su capa protectora natural. Remueve el maquillaje, disminuye la sensación de picor e irritación y mantiene el equilibrio de la piel.
Paso 2: refuerza la limpieza sin resecar
Para los días que uses más maquillaje, un limpiador suave refuerza la limpieza de la piel. La loción de Cetaphil es un clásico, está hecha con niacinamida, pantenol y glicerina, ingredientes que fortalecen la barrera de la piel y no dejan una sensación tensa. Úsala en la mañana y en la noche; funciona con y sin agua.
Publicidad
Paso 3: para calmar y refrescar
El Agua Termal de Avène alivia, refuerza y les devuelve el equilibrio a las pieles sensibles; además, prepara la piel y facilita la aplicación de los productos que siguen. Aplícala en la cara después de limpiarla, déjala actuar unos segundos y seca con suavidad. También ayuda a calmar la piel después de exponerla al sol o tras un día largo.
Paso 4: hidrata y repara la barrera
Antes de aplicar el protector solar, es importante hidratar la piel. Toleriane Sensitive de La Roche-Posay es una crema hidratante con probióticos que repara y refuerza la barrera cutánea, hidrata durante 48 horas y calma la irritación. También alivia la sensación de tensión, la resequedad y el enrojecimiento. Aplícala en la mañana antes del bloqueador y en la noche después de la limpieza.
Paso 5: el paso más importante en el día
El protector favorito para las pieles sensibles es el Fotoprotector Fusion Water Magic de Isdin. Su fórmula es muy ligera y se adapta a todas las pieles, incluso las sensibles. Tiene una textura ultraligera, se absorbe muy rápido y protege contra la luz UVB/UVA, la luz azul y la contaminación. No irrita los ojos y puede aplicarse sobre piel seca o húmeda.
Escuchar a tu piel es importante y es el primer paso; solo necesitas una rutina con los productos adecuados y ser constante con ella. Recuerda que siempre es importante consultar a un dermatólogo.