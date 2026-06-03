Todo lo que debes saber sobre las bronzing drops antes del verano

Las bronzing drops están por todas partes este verano y, una vez que entiendes cómo funcionan, es fácil saber por qué. Son unas gotas que puedes mezclar con los productos que ya usas en tu rutina para darle a la piel un acabado más cálido, luminoso y bronzed.

Lo que las hace tan virales es que el resultado se ve muy natural. No se trata de cubrir la piel ni de cambiar por completo tu tono, sino de lograr ese glow saludable y ese efecto sunkissed que hace que cualquier maquillaje se vea más fresco, relajado y perfecto para la temporada.