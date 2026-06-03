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Belleza

Todo lo que debes saber sobre las bronzing drops antes del verano

El secreto de muchos looks frescos y luminosos está en un producto que probablemente ya viste en redes. Aquí te contamos qué son las bronzing drops y por qué están conquistando el verano.
mié 03 junio 2026 03:45 PM
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Las bronzing drops son el producto perfecto para complementar tus makeup looks de este verano (vía Instagram (@facebyjenn))

Las bronzing drops están por todas partes este verano y, una vez que entiendes cómo funcionan, es fácil saber por qué. Son unas gotas que puedes mezclar con los productos que ya usas en tu rutina para darle a la piel un acabado más cálido, luminoso y bronzed.

Lo que las hace tan virales es que el resultado se ve muy natural. No se trata de cubrir la piel ni de cambiar por completo tu tono, sino de lograr ese glow saludable y ese efecto sunkissed que hace que cualquier maquillaje se vea más fresco, relajado y perfecto para la temporada.

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¿Cómo se usan las bronzing drops?

Una de las características de las bronzing drops es que no existe una sola forma de usarlas. De hecho, la mayoría de las personas las incorpora a su rutina según el acabado que busca ese día.

La forma más común es mezclar unas cuantas gotas con la crema hidratante, el protector solar o la base de maquillaje. Esto ayuda a que el producto se distribuya de manera uniforme y deja un efecto de piel glowy, como si hubieras pasado unas horas al aire libre. También hay quienes prefieren aplicarlas únicamente en las zonas donde el sol suele pegar naturalmente, como los pómulos, la frente y el puente de la nariz, para conseguir un resultado más definido.

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Inspo para tu próximo beauty summer look, con una piel perfectamente bien equilibrada y claro, con ayuda de bronzing drops (vía Instagram (@landynalexa))

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El secreto está en elegir la fórmula correcta

Si estás pensando en probarlas por primera vez, seguramente te encontrarás con nombres como las D-Bronzi Drops de Drunk Elephant, las Hue Drops de Glow Recipe o las Bronzing Drops de e.l.f. Aunque todas pertenecen a la misma categoría, cada una ofrece un acabado diferente.

Algunas se enfocan más en aportar luminosidad, otras dejan un efecto bronceado más evidente y también hay con ingredientes de skincare que ayudan a cuidar la piel. Lo mejor es encontrar la fórmula que mejor se adapte a tu rutina y recordar que, con este producto, menos suele ser más. Unas cuantas gotas suelen ser suficientes para conseguir ese efecto sunkissed tan característico de la temporada.

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Glow Recipe watermelon glow niacinamide hue drops $830 / e.l.f. skin bronzing drops $370. (vía www.sephora.com)
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Chanel confirma que las "sea glass nails" son las protagonistas del verano Las "sea glass nails" tienen todo que ver con el verano y la firma llevó esta tendencia a la pasarela con acabados luminosos y efecto cristalino. Aquí encontrarás inspo y el paso a paso para lograrlas.

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Maquillaje Verano

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