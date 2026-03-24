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Belleza

OD Beauty la marca de belleza con raíces mexicanas que conquista París y que amamos

OD Beauty es una marca de maquillaje y belleza creada por dos mexicanos en París, poniendo el nombre de nuestro país en alto.
mar 24 marzo 2026 09:03 PM
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Mexicanos conquistando París (via Instagram (@odbeauty.paris) (@diegodiez_) (@ossielramosabarca))

Ossiel Ramos y Diego Diaz son los fundadores OD Beauty, marca de belleza y maquillaje con raíces mexicanas.

Nos encanta porque su identidad combina la moda, el arte y la belleza con valores sustentables y autoexpresión. Como siempre nos enorgullece saber que dos mentes mexicanas están poniendo nuestro país en alto, y que mejor que hacerlo en una de las capitales de la moda París.

OD Beauty surge del amor que le tienen Ossiel y Diego a México y París. Fusionando la cultura mexicana con la escena cosmopolita parisina, logrando inspirar a miles de personas a expresar su identidad a través de la belleza. Quédate aquí para saber todo sobre esta marca de beauty que también te va a encantar.

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OD Beauty París la marca con alma mexicana

El nombre de la marca viene de las iniciales de ambos fundadores, Ossiel es un reconocido maquillista mexicano con experiencia en backstage y fashion, mientras que Diego es toda la parte creativa y estética de la marca.

Deciden fundar esta marca en París por ser capital de moda y belleza, pero brindando la identidad mexicana en un contexto internacional.

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Colores espectaculares que no puedes dejar fuera de tu makeup bag (via Instagram (@odbeauty.paris) (@ossielramosabarca))

Ambos ven al maquillaje como un proyecto artístico y no solo como un producto comercial, logrando que cada lanzamiento forme parte de una narrativa única y especial. Detrás de cada producto existe un significado tanto visual como sensorial, esto para que todo tenga una experiencia completa y significativa.

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OD Beauty: productos y colecciones

Con sus colecciones de maquillaje y belleza, OD Beauty busca brindar lujo moderno con una identidad propia.

Su colección debut Vol. I, fue compuesta por productos como el Essential Matte Lipstick y el Glow Stick multiusos. Los tonos de sus productos hacen alusión a nombres poéticos como Diane, Lucia y Poésie. Nos encanta ver el lado romántico detrás de los productos de OD Beauty.

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Una marca de belleza que expresa la narrativa perfecta a través de sus productos (via Instagram (@odbeauty.paris) (@diegodiez_) (@ossielramosabarca))

Sus productos son reconocidos por tener alta pigmentación junto con texturas suaves y cómodas, buscan brindar acabados naturales, pero sin perder la elegancia. Sus empaques reflejan toda la esencia de la marca, cuidando que tengan una imagen limpia y futurista, sin perder los toques místicos. Son productos pensados para uso diario y editorial, logrando versatilidad en la marca.

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La propuesta de OD Beauty que te va a enamorar

Esta marca le da un giro especial al lujo, volviéndolo consiente con enfoques sustentables y veganos. Utilizan empaques sustentables, logrando que el lujo y la alta gama no este peleados con la responsabilidad ambiental.

Hacen uso de flores y animales de poder para comunicar el ADN de OD Beauty, representando energía y conexión con la identidad personal.

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La iluminación perfecta de la mano de su glow stick (via Instagram (@odbeauty.paris) (@ossielramosabarca))

Esta marca parisina liderada por mexicanos ha logrado posicionarse como lujo de nicho y artístico. Formando parte de una nueva etapa de marcas creadas con una narrativa fuerte que no solo busca vender, sino que busca contar una historia detrás de cada producto. El perfecto balance entre ambos países, marcando una identidad bien definida.

Tags

Belleza Maquillaje

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