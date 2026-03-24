OD Beauty la marca de belleza con raíces mexicanas que conquista París y que amamos

Ossiel Ramos y Diego Diaz son los fundadores OD Beauty, marca de belleza y maquillaje con raíces mexicanas.

Nos encanta porque su identidad combina la moda, el arte y la belleza con valores sustentables y autoexpresión. Como siempre nos enorgullece saber que dos mentes mexicanas están poniendo nuestro país en alto, y que mejor que hacerlo en una de las capitales de la moda París.

OD Beauty surge del amor que le tienen Ossiel y Diego a México y París. Fusionando la cultura mexicana con la escena cosmopolita parisina, logrando inspirar a miles de personas a expresar su identidad a través de la belleza. Quédate aquí para saber todo sobre esta marca de beauty que también te va a encantar.