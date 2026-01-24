Publicidad

Belleza

El beauty look que conquistó los Golden Globes

Te mostramos paso a paso de cómo lograr un look glowy y sofisticado inspirado en Emily Blunt en los Golden Globes.
sáb 24 enero 2026 02:27 PM
Golden Globes Emily Blunt
Emily Blunt llevó el beauty look que todas queremos en los Golden Globes y te contamos cómo lograrlo. (Monica Schipper/Getty Images)

Los Golden Globes nos regalaron beauty moments inolvidables pero el maquillaje deslumbrante de Emily Blunt destacó entre muchos. Apostó por una piel glowy, ojos delicados y labios bien delineados, que se transformaron en la guía definitiva para conseguir un look glamouroso, un maquillaje diseñado para la cámara.

Te mostramos el paso a paso para que puedas lograrlo,desde preparar la piel hasta los últimos toques, todo de la mano de Charlotte Tilbury.

Glow first: el primer paso lo cambia todo

La clave para que tu makeup quede perfecto es la preparación previa de tu piel antes del maquillaje. El Magic Serum Crystal Elixir y el Magic Water Cream brindaron hidratación, frescura y un brillo sutil que se siente más wellness que glitter.

Glow first-Magic Serum Crystal Elixir
Serum con iluminador que hidrata, suaviza y potencia el glow desde el skincare. (Glow first-Magic Serum Crystal Elixir, $795.00-$1,900.00 MXN,Sephora)
Crema hidratante Charlotte’s Magic Water Cream.jpg
Con textura ligera que rellena, refresca y deja la piel jugosa antes del maquillaje. (Crema hidratante Charlotte’s Magic Water Cream,$815.00 MXN,Palacio de hierro.)

Ace of Base: un acabado de piel perfecta y con efecto airbrush

La fórmula infalible para trabajar la piel Airbrush Flawless Finish, Airbrush Flawless Foundation y Hollywood Flawless Filter. Con un acabado limpio, uniforme y realista, como si la actriz hubiera recibido iluminación desde el interior.

hollywood flawless filter (iluminador líquido)
Iluminador que difumina, suaviza y aporta ese glow de cámara. (hollywood flawless filter, $1,300.00 MXN Sephora)

El rubor Cheek to Chic y el bronzer Beautiful Skin Sun-Kissed Glow añaden dimensión y un sonrojo real sin afectar la suavidad de la piel. Un toque de Airbrush Flawless Setting Spray para sellar el maquillaje y resistir toda la noche.

Charlotte Tilbury Rubor Cheek to Chic
Un rubor satinado que da color saludable y dimensión en mejillas. (Charlotte Tilbury Rubor Cheek to Chic, $980.00 MXN, Palacio de hierro)

Mirada bien definida, ojos suaves

Nada de glitter excesivo ni de smokey dramático. La Luxury Palette y el delineador Pillow Talk Eyeliner para destacar la mirada, para agregar definición y volumen Exagger-Eyes Volume Mascara es perfecta, pues le da un estilo elegante, femenino y atemporal.

Luxury Palette
Sombras con tonos coordinados para looks elegantes y versátiles. (Luxury Palette, $1,250.00 MXN,Sephora)
Exagger-eyes volume
Máscara que alarga, densifica y abre la mirada con acabado voluminoso. ( Exagger-eyes volume,$685.00MXN,Palacio de hierro)

Labios que completan el look

Para cerrar con broche de oro, prioriza el quiet luxury por encima de los excesos, el Lip Cheat y Matte Revolution Lipstick crea unos labios chic, mate y perfectamente equilibrado.

Matte Revolution Lipstick
Para que tus labios se vean más grandes y suaves este labial matte confortable, con más pigmento y chic. (Matte Revolution Lipstick,$790.00 MXN, Palacio de hierro)

La belleza oculta

Si 2026 nos ha mostrado algo en las red carpets, es que el nuevo glamour se mide más en la piel que en la sombra. Emily Blunt se ha inclinado al clean glam y luminoso, crea protagonismo y el makeup se acompaña sin competir. Más allá de los Golden Globes, este look funciona para eventos formales y noches especiales (y sí, también para quienes aman la piel glowy sin caer en lo extremo).

83rd Annual Golden Globe Awards - Arrivals
BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - JANUARY 11: (FOR EDITORIAL USE ONLY) Emily Blunt attends the 83rd Annual Golden Globe Awards at The Beverly Hilton on January 11, 2026 in Beverly Hills, California. (Photo by Monica Schipper/Getty Images) (Monica Schipper/Getty Images)
