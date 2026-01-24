El beauty look que conquistó los Golden Globes

Los Golden Globes nos regalaronbeauty moments inolvidables pero el maquillaje deslumbrante de Emily Blunt destacó entre muchos. Apostó por una piel glowy, ojos delicados y labios bien delineados, que se transformaron en la guía definitiva para conseguir un look glamouroso, un maquillaje diseñado para la cámara.
Te mostramos el paso a paso para que puedas lograrlo,desde preparar la piel hasta los últimos toques, todo de la mano de Charlotte Tilbury.
Publicidad
Glow first: el primer paso lo cambia todo
La clave para que tu makeup quede perfecto es la preparación previa de tu piel antes del maquillaje. El Magic Serum Crystal Elixir y el Magic Water Cream brindaron hidratación, frescura y un brillo sutil que se siente más wellness que glitter.
Ace of Base: un acabado de piel perfecta y con efecto airbrush
La fórmula infalible para trabajar la piel Airbrush Flawless Finish, Airbrush Flawless Foundation y Hollywood Flawless Filter. Con un acabado limpio, uniforme y realista, como si la actriz hubiera recibido iluminación desde el interior.
El rubor Cheek to Chic y el bronzer Beautiful Skin Sun-Kissed Glow añaden dimensión y un sonrojo real sin afectar la suavidad de la piel. Un toque de Airbrush Flawless Setting Spray para sellar el maquillaje y resistir toda la noche.
Publicidad
Mirada bien definida, ojos suaves
Nada de glitter excesivo ni de smokey dramático. La Luxury Palette y el delineador Pillow Talk Eyeliner para destacar la mirada, para agregar definición y volumen Exagger-Eyes Volume Mascara es perfecta, pues le da un estilo elegante, femenino y atemporal.
Labios que completan el look
Para cerrar con broche de oro, prioriza el quiet luxury por encima de los excesos, el Lip Cheat y Matte Revolution Lipstick crea unos labios chic, mate y perfectamente equilibrado.
Publicidad
La belleza oculta
Si 2026 nos ha mostrado algo en las red carpets, es que el nuevo glamour se mide más en la piel que en la sombra. Emily Blunt se ha inclinado al clean glam y luminoso, crea protagonismo y el makeup se acompaña sin competir. Más allá de los Golden Globes, este look funciona para eventos formales y noches especiales (y sí, también para quienes aman la piel glowy sin caer en lo extremo).