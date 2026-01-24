El beauty look que conquistó los Golden Globes

Glow first: el primer paso lo cambia todo

La clave para que tu makeup quede perfecto es la preparación previa de tu piel antes del maquillaje. El Magic Serum Crystal Elixir y el Magic Water Cream brindaron hidratación, frescura y un brillo sutil que se siente más wellness que glitter.

Serum con iluminador que hidrata, suaviza y potencia el glow desde el skincare. (Glow first-Magic Serum Crystal Elixir, $795.00-$1,900.00 MXN,Sephora)

Con textura ligera que rellena, refresca y deja la piel jugosa antes del maquillaje. (Crema hidratante Charlotte’s Magic Water Cream,$815.00 MXN,Palacio de hierro.)

Ace of Base: un acabado de piel perfecta y con efecto airbrush

La fórmula infalible para trabajar la piel Airbrush Flawless Finish, Airbrush Flawless Foundation y Hollywood Flawless Filter. Con un acabado limpio, uniforme y realista, como si la actriz hubiera recibido iluminación desde el interior.

Iluminador que difumina, suaviza y aporta ese glow de cámara. (hollywood flawless filter, $1,300.00 MXN Sephora)

El rubor Cheek to Chic y el bronzer Beautiful Skin Sun-Kissed Glow añaden dimensión y un sonrojo real sin afectar la suavidad de la piel. Un toque de Airbrush Flawless Setting Spray para sellar el maquillaje y resistir toda la noche.