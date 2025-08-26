Qué es la niacinamida y por qué debes usarla en tu piel

La niacinamida, también conocida como vitamina B3, se convirtió en uno de los activos más populares del skincare porque calma, regula la grasa, mejora textura y ayuda a difuminar manchas. Lo mejor es que funciona en todo tipo de pieles y casi siempre se lleva bien con otros ingredientes.

Pero, ¿por qué en suero? Aunque ya existe en limpiadores y cremas, el formato de suero es el favorito porque concentra mejor el activo y penetra más rápido. Eso significa resultados visibles en menos tiempo. Ahora sí, aquí van nuestras recomendaciones de los mejores sueros de niacinamida.