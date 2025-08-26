Publicidad

Qué es la niacinamida y por qué debes usarla en tu piel

mar 26 agosto 2025 05:54 PM
RebeccaDonaldson
Conoce la niacinamida y los mejores sueros para añadirla a tu rutina de beauty

La niacinamida, también conocida como vitamina B3, se convirtió en uno de los activos más populares del skincare porque calma, regula la grasa, mejora textura y ayuda a difuminar manchas. Lo mejor es que funciona en todo tipo de pieles y casi siempre se lleva bien con otros ingredientes.

Pero, ¿por qué en suero? Aunque ya existe en limpiadores y cremas, el formato de suero es el favorito porque concentra mejor el activo y penetra más rápido. Eso significa resultados visibles en menos tiempo. Ahora sí, aquí van nuestras recomendaciones de los mejores sueros de niacinamida.

Los sueros con niacinamida que amamos

The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1%

El clásico que se hizo viral. Es un suero sencillo, accesible y efectivo para piel grasa o con granitos, ayuda a regular el exceso de sebo y a reducir la inflamación.

Un suero que sencillo y efectivo.

La Roche-Posay Pure Niacinamide 10

Es uno de los favoritos contra manchas con una fórmula despigmentante que se encarga de iluminar, difuminar marcas existentes y prevenir nuevas.

De los favoritos contra manchas.

ISDIN Melaclear

Especial para manchas en la piel o manchas por el sol, su formula esta creada para que en solo dos semanas se empiece a notar un tono más uniforme y una piel luminosa.

Amarás este suero.

SVR Sebiaclear Ampoule

Este suero es ideal para pieles sensibles con acné. Mezcla niacinamida, ácido azelaico y zinc para calmar rojez, controlar brotes y mejorar marcas en la piel.

Geek & Gorgeous B-Bomb

Esta fórmula combina niacinamida con zinc para regular sebo, tratar imperfecciones y reducir poros para una piel luminosa y brillante, además de unificar el tono.

Un producto para todo tipo de pieles que hidrata y ayuda con la grasa
Peggy Gou
