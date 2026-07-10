¿Quién es Arthur Fery? El británico que pasó de wildcard a la gran revelación de Wimbledon 2026

De Francia a Londres: así comenzó la historia de Arthur Fery

Su extraordinaria actuación no solo lo convirtió en la gran revelación del torneo, sino también en el nuevo número uno del tenis británico y en apenas el segundo jugador invitado en la Era Abierta que alcanza las semifinales de Wimbledon, una hazaña que solo había conseguido Goran Ivanišević en 2001.

Aunque nació en Sèvres, Francia, el 12 de julio de 2002, Arthur Fery se mudó con su familia a Wimbledon cuando tenía apenas un mes de vida. Creció a escasos minutos del All England Club, donde hoy protagoniza una de las historias más emotivas del tenis británico.

Arthur Fery (Getty Images)

Desde pequeño mostró un gran talento para el deporte. Estudió en King's College School, una de las instituciones más prestigiosas de Londres, antes de aceptar una beca para la Universidad de Stanford, en Estados Unidos.

Su paso por el tenis universitario fue brillante. Llegó a convertirse en el número uno del circuito universitario estadounidense (NCAA) y fue distinguido como All-American, consolidándose como una de las grandes promesas antes de dar el salto al profesionalismo a finales de 2024.

El inesperado protagonista de Wimbledon 2026

Fery inició el torneo estando fuera del Top 100 del ranking ATP y con apenas dos victorias previas en torneos de Grand Slam. Sin embargo, fue eliminando rivales de mayor experiencia hasta firmar una de las campañas más sorprendentes del año.

En su camino a semifinales derrotó a Damir Džumhur, Otto Virtanen, Zizou Bergs, Grigor Dimitrov y al noveno sembrado, Flavio Cobolli, a quien venció con autoridad por 6-4, 7-6 (4) y 6-0 en cuartos de final.

Arthur Fery (Getty Images)

Gracias a esta actuación, Fery escaló de manera virtual hasta el Top 40 del ranking ATP, asegurando además el mejor resultado de su carrera y un premio económico superior a todo lo que había ganado como profesional hasta ahora.