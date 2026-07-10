En un torneo dominado habitualmente por las grandes figuras del tenis, Arthur Fery se ha convertido en la historia que nadie vio venir. El británico de 23 años llegó a Wimbledon 2026 gracias a una invitación (mejor conocida como wild card) y, contra todo pronóstico, alcanzó las semifinales del Grand Slam, donde se enfrentó al alemán Alexander Zverev, reciente campeón de Roland Garros.
¿Quién es Arthur Fery? El británico que pasó de wildcard a la gran revelación de Wimbledon 2026
De Francia a Londres: así comenzó la historia de Arthur Fery
Su extraordinaria actuación no solo lo convirtió en la gran revelación del torneo, sino también en el nuevo número uno del tenis británico y en apenas el segundo jugador invitado en la Era Abierta que alcanza las semifinales de Wimbledon, una hazaña que solo había conseguido Goran Ivanišević en 2001.
Aunque nació en Sèvres, Francia, el 12 de julio de 2002, Arthur Fery se mudó con su familia a Wimbledon cuando tenía apenas un mes de vida. Creció a escasos minutos del All England Club, donde hoy protagoniza una de las historias más emotivas del tenis británico.
Desde pequeño mostró un gran talento para el deporte. Estudió en King's College School, una de las instituciones más prestigiosas de Londres, antes de aceptar una beca para la Universidad de Stanford, en Estados Unidos.
Su paso por el tenis universitario fue brillante. Llegó a convertirse en el número uno del circuito universitario estadounidense (NCAA) y fue distinguido como All-American, consolidándose como una de las grandes promesas antes de dar el salto al profesionalismo a finales de 2024.
El inesperado protagonista de Wimbledon 2026
Fery inició el torneo estando fuera del Top 100 del ranking ATP y con apenas dos victorias previas en torneos de Grand Slam. Sin embargo, fue eliminando rivales de mayor experiencia hasta firmar una de las campañas más sorprendentes del año.
En su camino a semifinales derrotó a Damir Džumhur, Otto Virtanen, Zizou Bergs, Grigor Dimitrov y al noveno sembrado, Flavio Cobolli, a quien venció con autoridad por 6-4, 7-6 (4) y 6-0 en cuartos de final.
Gracias a esta actuación, Fery escaló de manera virtual hasta el Top 40 del ranking ATP, asegurando además el mejor resultado de su carrera y un premio económico superior a todo lo que había ganado como profesional hasta ahora.
Un talento formado entre el tenis y los estudios
Uno de los aspectos que más llama la atención de Arthur Fery es que su camino al profesionalismo fue distinto al de la mayoría de los jugadores de élite.
Mientras muchos de sus rivales ingresan al circuito ATP siendo adolescentes, él decidió completar primero una formación universitaria en Stanford, donde combinó el alto rendimiento deportivo con los estudios.
Su historia también está marcada por una familia vinculada al deporte. Su madre fue tenista y su padre, Loïc Fery, es un empresario francés conocido por su trayectoria en el mundo financiero y por haber sido propietario del club de futbol FC Lorient, de la Ligue 1 francesa.
Con su clasificación a semifinales, Arthur Fery se convirtió en el quinto británico en alcanzar esta instancia en Wimbledon durante la Era Abierta y en el primer wildcard masculino en lograrlo desde Goran Ivanišević hace 25 años.