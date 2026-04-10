A unas horas de volver al octágono, Loopy Godínez se consolida como una de las figuras mexicanas más destacadas dentro de la Ultimate Fighting Championship (UFC). Con una carrera marcada por decisiones arriesgadas, disciplina y una mentalidad poco convencional, la peleadora nos habló en entrevista sobre su trayectoria, sus sacrificios y lo que significa representar a México en la élite de las artes marciales mixtas.
Loopy Godínez: la historia detrás de una de las mexicanas más fuertes en la UFC
La mexicana, quien compite en la división de peso paja, ha ganado notoriedad no solo por su estilo agresivo, sino también por aceptar peleas con poco tiempo de preparación, rompiendo récords dentro de la UFC y demostrando una capacidad única para adaptarse a la presión.
Su próxima pelea será este sábado y podrá verse en México y Latinoamérica a través de Paramount+.
Para Loopy Godínez, formar parte del crecimiento del talento femenino dentro de la UFC es un motivo de orgullo.
“Bueno, pues es importante, ¿sabes? Está creciendo muchísimo tener más mujeres que se están sumando al roster de UFC. Es muy padre ver cómo todo va evolucionando, cómo van cambiando, cómo vamos creciendo todas como mujeres. Y pues ser parte de eso es mucho orgullo”, menciona.
A diferencia de otros atletas, la constancia no representa un reto para la peleadora, sino una extensión natural de su vida diaria.
“Pues es lo único que hago. Esto es mi trabajo, esto es mi hobby, esto es lo que me gusta hacer. Pues a mí se me hace muy fácil simplemente hacer esto todos los días”, menciona sobre esa mentalidad ha sido clave para posicionarse como una de las mexicanas mejor rankeadas en su división.
La pelea que cambió su carrera
Loopy Godínez identifica claramente el momento en el que reafirmó su lugar en la élite: su victoria ante Jessica Andrade, ex campeona de su división.
“Bueno, yo pienso que desde que yo entré a la UFC creo que en mi cabeza siempre supe que iba a llegar lejos con esta empresa… Entonces, yo pienso que mi pelea pasada… Bueno, sí, peleé contra Jessica Andrade y ella fue campeona en mi división. Entonces, le gané y eso creo que fue muy importante para mi carrera”, recuerda.
Cuando se trata de definirse, Loopy Godínez no duda en elegir una palabra que resume su esencia:
“Lupi. Porque estoy medio zafada y todas las oportunidades que he tomado, con corto aviso, que he roto récords… muchas personas creo que buscan como que todo esté alineado, que todo esté perfecto, pero yo, la ventaja que yo tengo es me siento bien en el caos”, asegura.
Esa capacidad de adaptación ha sido clave en su ascenso dentro de la UFC. Detrás de su éxito, también hay renuncias importantes. La peleadora reconoce que el costo más alto ha sido el tiempo con su familia.
“Yo creo que tiempo con mi familia… Vacaciones. Me perdí… cumpleaños… cuando mi hermana salió de la escuela no pude estar ahí en su graduación… el nacimiento de mis sobrinos… hay bastantes cosas que sí he tenido que poner a un lado por mi carrera”, reconoce.
Aun así, destaca el apoyo de su familia, especialmente al compartir la pasión deportiva con sus hermanas.
“Ah, es padre entrenar juntas, saber por lo que estamos pasando… toda la familia está conectada en eso”, menciona.
Convertida en referente para muchas mujeres, Loopy Godínez asume ese impacto desde un lugar positivo.
“Yo no lo digo como peso. No me pesa, sino se me hace muy padre e importante ver cómo he llegado a tantas mujeres… no importa cuántas veces te caigas, sino lo que importa es cuántas veces te levantas”, asegura.
Lejos de la competencia, asegura que su esencia no cambia demasiado. “Soy tranquila, relajada… bueno, relajada, pero loca… lo que ven es lo que soy”.
En su tiempo libre, encuentra equilibrio en lo simple: “Me encanta estar con mi familia… ir a hiking con mi perro, ir a caminar con mi perro, irme a las montañas”, finaliza.