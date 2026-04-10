Loopy Godínez: la historia detrás de una de las mexicanas más fuertes en la UFC

La mexicana, quien compite en la división de peso paja, ha ganado notoriedad no solo por su estilo agresivo, sino también por aceptar peleas con poco tiempo de preparación, rompiendo récords dentro de la UFC y demostrando una capacidad única para adaptarse a la presión.

Su próxima pelea será este sábado y podrá verse en México y Latinoamérica a través de Paramount+.

Para Loopy Godínez, formar parte del crecimiento del talento femenino dentro de la UFC es un motivo de orgullo.

Loopy Godinez (Getty Images)

“Bueno, pues es importante, ¿sabes? Está creciendo muchísimo tener más mujeres que se están sumando al roster de UFC. Es muy padre ver cómo todo va evolucionando, cómo van cambiando, cómo vamos creciendo todas como mujeres. Y pues ser parte de eso es mucho orgullo”, menciona.

A diferencia de otros atletas, la constancia no representa un reto para la peleadora, sino una extensión natural de su vida diaria.

“Pues es lo único que hago. Esto es mi trabajo, esto es mi hobby, esto es lo que me gusta hacer. Pues a mí se me hace muy fácil simplemente hacer esto todos los días”, menciona sobre esa mentalidad ha sido clave para posicionarse como una de las mexicanas mejor rankeadas en su división.