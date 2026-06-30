La reina Camila desata polémica tras posar con J.K. Rowling durante el Mes del Orgullo

El encuentro entre Camila y J.K. Rowling genera críticas en redes

La publicación fue realizada por la Familia Real británica y muestra a la reina junto a la autora de la saga Harry Potter durante una reunión en el Palacio de Holyroodhouse, en Edimburgo. Según el comunicado oficial, ambas conversaron sobre la importancia de fomentar el gusto por la lectura entre niños y jóvenes.

Sin embargo, el momento del anuncio desató críticas inmediatas en redes sociales por las posturas que Rowling ha expresado en los últimos años sobre las personas transgénero.

En la publicación oficial, el Palacio destacó la "pasión compartida por los libros" de ambas figuras y su compromiso con el acceso de los niños a la lectura. La reunión formó parte de las iniciativas impulsadas por Camila para promover la alfabetización, una de las causas que más ha respaldado desde que se convirtió en reina consorte.

No obstante, los comentarios en Instagram y X se llenaron rápidamente de mensajes cuestionando la decisión de publicar la fotografía durante el cierre del Mes del Orgullo.

Algunos usuarios calificaron el gesto como "insensible" y señalaron que la elección de la fecha enviaba un mensaje equivocado hacia la comunidad LGBTQ+, mientras que otros defendieron el encuentro argumentando que estaba relacionado exclusivamente con el trabajo literario de Rowling y las campañas de promoción de la lectura.

Hasta el momento, ni el Palacio de Buckingham ni la reina Camila han respondido públicamente a las críticas.

