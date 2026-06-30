La reina Camila volvió a colocarse en el centro de la conversación después de compartir una fotografía junto a la escritora J.K. Rowling. Lo que pretendía ser un encuentro para promover la lectura infantil terminó generando una fuerte polémica debido a la fecha elegida para difundir la imagen: el último día del Mes del Orgullo LGBTQ+.
La reina Camila desata polémica tras posar con J.K. Rowling durante el Mes del Orgullo
El encuentro entre Camila y J.K. Rowling genera críticas en redes
La publicación fue realizada por la Familia Real británica y muestra a la reina junto a la autora de la saga Harry Potter durante una reunión en el Palacio de Holyroodhouse, en Edimburgo. Según el comunicado oficial, ambas conversaron sobre la importancia de fomentar el gusto por la lectura entre niños y jóvenes.
Sin embargo, el momento del anuncio desató críticas inmediatas en redes sociales por las posturas que Rowling ha expresado en los últimos años sobre las personas transgénero.
En la publicación oficial, el Palacio destacó la "pasión compartida por los libros" de ambas figuras y su compromiso con el acceso de los niños a la lectura. La reunión formó parte de las iniciativas impulsadas por Camila para promover la alfabetización, una de las causas que más ha respaldado desde que se convirtió en reina consorte.
No obstante, los comentarios en Instagram y X se llenaron rápidamente de mensajes cuestionando la decisión de publicar la fotografía durante el cierre del Mes del Orgullo.
Algunos usuarios calificaron el gesto como "insensible" y señalaron que la elección de la fecha enviaba un mensaje equivocado hacia la comunidad LGBTQ+, mientras que otros defendieron el encuentro argumentando que estaba relacionado exclusivamente con el trabajo literario de Rowling y las campañas de promoción de la lectura.
Hasta el momento, ni el Palacio de Buckingham ni la reina Camila han respondido públicamente a las críticas.
¿Por qué J.K. Rowling sigue siendo una figura tan polémica?
La autora de Harry Potter lleva varios años en el centro del debate por sus declaraciones sobre identidad de género y derechos de las personas trans.
Desde 2020, Rowling ha publicado numerosos mensajes en redes sociales y ensayos en los que sostiene que defiende los derechos basados en el sexo biológico y la protección de los espacios exclusivos para mujeres. La escritora rechaza que sus opiniones sean transfóbicas y afirma que también desea que las personas trans vivan "con seguridad y dignidad".
Sin embargo, organizaciones LGBTQ+ y numerosos activistas consideran que sus comentarios son perjudiciales para la comunidad trans. Esa controversia también ha alcanzado a varios protagonistas de las películas de Harry Potter.
Actores como Daniel Radcliffe y Emma Watson han manifestado públicamente su apoyo a las personas trans y, al mismo tiempo, han reconocido la influencia que Rowling tuvo en sus carreras, aunque se han distanciado de sus posturas sobre el tema.
La polémica llega además en un momento en que la franquicia de Harry Potter vive una nueva etapa con la producción de la serie para HBO, mientras el nombre de Rowling continúa generando tanto respaldo como rechazo.