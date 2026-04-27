La princesa Leonor perfila su futuro como reina Gen Z; estudiará Ciencias Políticas

La princesa de Asturias, quien en 2023 juró fidelidad a la Constitución al cumplir 18 años, momento a partir del cual quedó habilitada para suceder como jefa de Estado a su padre, Felipe VI, iniciará sus estudios de cuatro años "en el tercer cuatrimestre de 2026", indicó la Casa Real en un comunicado.

Princesa Leonor (Getty Images)

"La princesa Leonor compatibilizará este período de su educación superior, de acuerdo con el correspondiente calendario universitario, con sus compromisos institucionales como heredera de la Corona, al igual que ha hecho durante el periodo del bachillerato", señaló el texto.

Leonor, que cursó estudios de primaria en España y bachillerato en Reino Unido, culmina este año tres años de formación militar, al igual que hizo su padre.