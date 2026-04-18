La historiadora Anna Keay recibió el encargo de redactar la biografía oficial de Isabel II, solicitada por su hijo el rey Carlos III, anunció el Palacio de Buckingham las primeras horas del domingo 19 de abril.
La historiadora Anna Keay es nombrada por Carlos III como biógrafa oficial de la reina Isabel II
Biografía oficial de la reina Isabel II está en marcha
Gracias a este nombramiento, la historiadora Anna Keay podrá consultar documentos personales de la reina Isabel II, fallecida en septiembre de 2022 tras 70 años de reinado, y realizar entrevistas que normalmente son inaccesibles.
"Podrá conversar con quienes conocieron bien (a Isabel II) a lo largo de su vida y su reinado, incluidos miembros de la familia real", indica Buckingham en un comunicado.
Según la agencia británica PA, el rey quería que fuera una mujer quien escribiera la biografía de su madre.
"Haré todo lo posible por hacer justicia a la vida y obra" de Isabel II, declaró Anna Keay, conocida por su trabajo sobre los once años en que Gran Bretaña fue una república tras la ejecución de Carlos I en 1649.
Isabel II, nacida hace 100 años, el 21 de abril de 1926, fue "una mujer extraordinaria, cuya vida atravesó un siglo marcado por grandes cambios", añadió.
Las biografías de la Familia Real han revelado episodios sorprendentes de sus miembros
William Shawcross, biógrafo de la madre de Isabel II, la recordada reina madre Isabel, reveló que esta última había padecido un cáncer de intestino del que fue tratada, según PA.
También que Eduardo VIII estaba "cegado por el amor" en el momento de abdicar, en 1936, para casarse con Wallis Simpson, una estadounidense divorciada.
¿Quién es Anna Keay, biógrafa oficial de la reina Isabel II?
Criada en las Tierras Altas occidentales de Escocia, Anna Keay, designada como biógrafa oficial de la difunta reina Isabel II, estudió en el instituto Oban High School de Argyll y en Bedales, Hampshire.
Más tarde estudió Historia Moderna en el Magdalen College de Oxford, donde obtuvo dos becas académicas, y posteriormente realizó un doctorado sobre la vida y la corte del rey Carlos II en la Queen Mary de la Universidad de Londres (2004).
El trabajo de Anna como historiadora y biógrafa aborda la historia británica desde una perspectiva humana y se basa profundamente en la investigación primaria.
Entre sus libros destacan: El magnífico monarca, Carlos II y las ceremonias del poder (2008); Las joyas de la corona (2012).
Entre sus obras destacan El último rebelde real: la vida y muerte de James, duque de Monmouth (2016) y La República inquieta: Gran Bretaña sin corona (2023).
De acuerdo con la biografía publicada en su sitio ofical, además de escribir y trabajar en radio y televisión, Anna ha ejercido como conservadora y especialista en edificios históricos.
Fue conservadora en Historic Royal Palaces (responsable de los palacios reales desocupados) entre 1995 y 2002, y directora de conservación de English Heritage (responsable de 410 sitios históricos, incluyendo Stonehenge y el palacio de la reina Victoria en Osborne) entre 2002 y 2012.
Desde 2012, es directora de The Landmark Trust, una organización benéfica dedicada a la conservación de edificios históricos.
Anna también es fideicomisaria de Pilgrim Trust y Royal Collection Trust, y consejera independiente de Big Yellow Self Storage Company. Posee un doctorado honoris causa por la Universidad de East Anglia y fue condecorada con la Orden del Imperio Británico (OBE) por sus servicios al patrimonio y la historia en 2019.
Con información de AFP y el sitio oficial de Anna Keay