La historiadora Anna Keay es nombrada por Carlos III como biógrafa oficial de la reina Isabel II

Biografía oficial de la reina Isabel II está en marcha

Gracias a este nombramiento, la historiadora Anna Keay podrá consultar documentos personales de la reina Isabel II, fallecida en septiembre de 2022 tras 70 años de reinado, y realizar entrevistas que normalmente son inaccesibles.

"Podrá conversar con quienes conocieron bien (a Isabel II) a lo largo de su vida y su reinado, incluidos miembros de la familia real", indica Buckingham en un comunicado.

Según la agencia británica PA, el rey quería que fuera una mujer quien escribiera la biografía de su madre.

Anna Keay es designada por el rey Carlos III como biógrafa oficial de la reina Isabel II (Sitio oficial Anna Keay)

"Haré todo lo posible por hacer justicia a la vida y obra" de Isabel II, declaró Anna Keay, conocida por su trabajo sobre los once años en que Gran Bretaña fue una república tras la ejecución de Carlos I en 1649.

Isabel II, nacida hace 100 años, el 21 de abril de 1926, fue "una mujer extraordinaria, cuya vida atravesó un siglo marcado por grandes cambios", añadió.

La difunta reina Isabel II ya tiene una biógrafa oficial designada por su hijo el rey Carlos III (Sean Gallup/Getty Images)

Las biografías de la Familia Real han revelado episodios sorprendentes de sus miembros

William Shawcross, biógrafo de la madre de Isabel II, la recordada reina madre Isabel, reveló que esta última había padecido un cáncer de intestino del que fue tratada, según PA.

También que Eduardo VIII estaba "cegado por el amor" en el momento de abdicar, en 1936, para casarse con Wallis Simpson, una estadounidense divorciada.