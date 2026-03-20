Mette-Marit de Noruega explica su relación con Jeffrey Epstein y asegura que fue "manipulada y engañada"

Mette-Marit de Noruega explica su relación con Jeffrey Epstein

La publicación de una gran cantidad de documentos nuevos sobre el caso Epstein en Estados Unidos a finales de enero revelaron una correspondencia constante y, en ocasiones, de tono íntimo entre 2011 y 2014 entre la princesa y el financiero, fallecido en la cárcel en 2019.

Esta es la primera entrevista concedida por Mette-Marit desde las revelaciones que, sumadas a otros escándalos, han manchado la imagen de la familia real noruega.

"Por supuesto, hubiera preferido no haberlo conocido nunca", dijo Mette-Marit durante la charla de unos veinte minutos con la cadena pública NRK, en la que estuvo acompañada de su esposo, el príncipe Haakon.

"Para mí es sumamente importante asumir el hecho de no haber investigado más a fondo su pasado, y asumir también haber sido tan manipulada y engañada", añadió.

Princesa Mette Marit de Noruega (Getty Images)

En la entrevista, Mette-Marit también puso fin a las especulaciones que circulaban sobre la naturaleza de su relación con Epstein.

"Era una relación de amistad: para mí era, ante todo, un amigo. Pero si su pregunta es si la relación tenía otra naturaleza, la respuesta es no", aseguró.