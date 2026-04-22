Xavier Becerra es un influyente abogado y político estadounidense de origen mexicano que, en la actualidad, es uno de los principales candidatos a la gubernatura de California, estado del que fue fiscal; además una de las voces más críticas en contra del presidente estadounidense Donald Trump.
Xavier Becerra es el demócrata de origen mexicano y candidato a gobernador de California que busca poner un alto a Trump
¿Quién es Xavier Becerra, el político de origen mexicano que aspira a la gubernatura de California?
Nacido el 26 de enero de 1958 en Sacramento, California. Xavier Becerra es hijo de inmigrantes mexicanos; su madre, María Teresa, era originaria de Guadalajara, Jalisco, y su padre, Xavier Becerra, nació en Tijuana, Baja California.
Becerra creció en un hogar de clase trabajadora. Su padre trabajaba en la construcción y en el campo, mientras que su madre se desempeñaba como empleada administrativa. Él, por su parte, fue el primer miembro de su familia en obtener un título universitario.
Ingresó a la Universidad de Stanford, donde obtuvo su licenciatura en Economía en 1980. Más tarde, continuó en la misma institución para realizar sus estudios de posgrado, obteniendo su doctorado en la Escuela de Derecho de Stanford en 1984.
Su formación legal le permitió iniciar su carrera como abogado en Massachusetts y luego regresar a California para trabajar en la oficina del Fiscal General del estado, antes de dar el salto definitivo a la política legislativa y federal, ocupando él mismo la Fiscalía General de su estado natal.
Está casado con la Dra. Carolina Reyes, una destacada médica especialista en obstetricia de alto riesgo, con quien tiene tres hijas: Clarisa, Olivia y Natalia.
La trayectoria de Xavier Becerra: de estudiante destacado a abogado y político
Después de sus años como abogado, Xavier Becerra dio el salto a la política y fue congresista. Representó a Los Ángeles en la Cámara de Representantes de Estados Unidos durante 24 años (1993–2017).
Antes de llegar al gabinete presidencial, fue el Fiscal General de California (sucediendo a Kamala Harris). En este periodo, ganó notoriedad nacional por presentar más de 120 demandas contra la primera administración de Donald Trump, defendiendo políticas estatales sobre cambio climático, inmigración (especialmente el programa DACA enfocado en los “dreamers”) y derechos reproductivos.
Durante la administración de Joe Biden, el político de ascendencia mexicana fue el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Su nombramiento fue histórico al ser el primer latino en dirigir este departamento.
Como parte de su gestión destaca que Becerra supervisó la fase crítica de vacunación y recuperación de la pandemia de Covid-19. Lideró esfuerzos para reducir el costo de los medicamentos recetados y defendió la Ley de Salud Asequible (conocida como Obamacare) frente a desafíos legales provenientes de la administración de Donald Trump.
Tras concluir su labor en el gabinete federal, Becerra lanzó su campaña para suceder a Gavin Newsom como gobernador de California. Su campaña se centra en la protección de los derechos civiles, el acceso a la salud y la lucha contra las políticas de la actual administración federal en Washington.
Xavier Becerra gana terreno en California y busca poner un alto a Donald Trump
Luego de que el puntero en la contienda, el republicano Eric Swalwell renunciara a su candidatura por el gobierno de California, envuelto en una polémica por varias denuncias de agresión sexual y conductoa inapropiada, el nombre del demócrata Xavier Becerra comenzó a sonar más fuerte en las encuestas y tuvo un aumento en la intención de voto que lo convirtió en el demócrata con mayor crecimiento estadístico en estas semanas.
En entrevista con El País, Becerra señaló que siente vergüenza al ver que el Congreso estadounidense no frena las acciones ilegales de Donald Trump para empezar la guerra contra Irán.
Asimismo, de llegar a la gubernatura de California, el político de origen mexicano tiene claro cómo ayudaría a la comunidad migrante ante las políticas impulsadas por Trump.
"Yo demandé a Trump y le gané cuando quiso hacer muchas de las cosas que vemos ahora con el ICE y con el Departamento de Seguridad Nacional. Tenemos que actuar lo más rápido posible para proteger a la comunidad", puntualizó.