Xavier Becerra es el demócrata de origen mexicano y candidato a gobernador de California que busca poner un alto a Trump

¿Quién es Xavier Becerra, el político de origen mexicano que aspira a la gubernatura de California?

Nacido el 26 de enero de 1958 en Sacramento, California. Xavier Becerra es hijo de inmigrantes mexicanos; su madre, María Teresa, era originaria de Guadalajara, Jalisco, y su padre, Xavier Becerra, nació en Tijuana, Baja California.

El demócrata Xavier Becerra, político de origen mexicano, aspira al gubernatura de California y busca poner un alto a Donald Trump (matei horvath)

Becerra creció en un hogar de clase trabajadora. Su padre trabajaba en la construcción y en el campo, mientras que su madre se desempeñaba como empleada administrativa. Él, por su parte, fue el primer miembro de su familia en obtener un título universitario.

Ingresó a la Universidad de Stanford, donde obtuvo su licenciatura en Economía en 1980. Más tarde, continuó en la misma institución para realizar sus estudios de posgrado, obteniendo su doctorado en la Escuela de Derecho de Stanford en 1984.

El demócrata Xavier Becerra, político de origen mexicano, aspira al gubernatura de California y busca poner un alto a Donald Trump (Anna Moneymaker)

Su formación legal le permitió iniciar su carrera como abogado en Massachusetts y luego regresar a California para trabajar en la oficina del Fiscal General del estado, antes de dar el salto definitivo a la política legislativa y federal, ocupando él mismo la Fiscalía General de su estado natal.

Está casado con la Dra. Carolina Reyes, una destacada médica especialista en obstetricia de alto riesgo, con quien tiene tres hijas: Clarisa, Olivia y Natalia.