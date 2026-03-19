Así es la residencia que la FGR confiscó a la exesposa de Emilio Lozoya y que está relacionada con el caso Odebrecht

Así es la residencia que la FGR confiscó a la ex esposa de Emilio Lozoya

La propiedad, localizada en el exclusivo desarrollo Quinta Mar, en la zona de Contramar, en Ixtapa-Zihuatanejo, cuenta con más de 3,500 metros cuadrados de extensión y fue adquirida por aproximadamente 1.9 millones de dólares, según se dio a conocer.

Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex (Anthony Harvey)

De acuerdo con los reportes, la residencia de la ex esposa de Emilio Lozoya cuenta con cinco recámaras, cada una con baño propio y cuatro de ellas con un vestidor. La habitación principal incluye una estancia, terraza descubierta, pérgola, palapa y mirador con vista al mar.

Este inmueble ya había sido asegurado desde 2019 por la FGR como parte de las investigaciones contra Lozoya.

Marielle Helene Eckes, ex esposa de Emilio Lozoya (Anthony Harvey)

En ese momento, las autoridades sostenían que la compra estaba ligada a transferencias provenientes de sobornos presuntamente pagados por Altos Hornos de México, empresa que también aparece en el expediente por la venta irregular de la planta Agro Nitrogenados.