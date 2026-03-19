Así es la residencia que la FGR confiscó a la exesposa de Emilio Lozoya y que está relacionada con el caso Odebrecht
Un tribunal federal ordenó la adjudicación de la lujosa propiedad ubicada en una de las zonas más exclusivas de Ixtapa-Zihuatanejo que habría sido comprada con recursos relacionados con el caso Odebrecht.
Tras la resolución de un tribunal federal, la Fiscalía General de la República concretó la confiscación de una residencia de lujo ubicada en Ixtapa-Zihuatanejo, propiedad de Marielle Helene Eckes, ex esposa de Emilio Lozoya.
La FGR acreditó que el inmueble fue adquirido en julio de 2013 mediante recursos ilícitos vinculados al esquema de sobornos que rodea el caso Odebrecht, de acuerdo con resoluciones judiciales retomadas por medios nacionales.
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Así es la residencia que la FGR confiscó a la ex esposa de Emilio Lozoya
La propiedad, localizada en el exclusivo desarrollo Quinta Mar, en la zona de Contramar, en Ixtapa-Zihuatanejo, cuenta con más de 3,500 metros cuadrados de extensión y fue adquirida por aproximadamente 1.9 millones de dólares, según se dio a conocer.
De acuerdo con los reportes, la residencia de la ex esposa de Emilio Lozoya cuenta con cinco recámaras, cada una con baño propio y cuatro de ellas con un vestidor. La habitación principal incluye una estancia, terraza descubierta, pérgola, palapa y mirador con vista al mar.
Este inmueble ya había sido asegurado desde 2019 por la FGR como parte de las investigaciones contra Lozoya.
En ese momento, las autoridades sostenían que la compra estaba ligada a transferencias provenientes de sobornos presuntamente pagados por Altos Hornos de México, empresa que también aparece en el expediente por la venta irregular de la planta Agro Nitrogenados.
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La ruta del dinero en el Caso Odebrecht, AHMSA y el círculo cercano a Emilio Lozoya
El llamado Caso Odebrecht puso al descubierto el uso de empresas que sirvieron como fachada, cuentas en paraísos fiscales y triangulación de recursos para ocultar el origen ilícito del dinero. En ese esquema, Emilio Lozoya, quien fue director de Pemex entre 2012 y 2016, habría recibido sobornos millonarios a cambio de contratos y favores políticos.
De acuerdo con documentos judiciales retomados por distintos medios, parte de esos recursos fueron canalizados a través de cuentas vinculadas al círculo familiar de Lozoya Austin, incluyendo a su entonces esposa, Marielle Helene Eckes.
La residencia en Ixtapa-Zihuatanejo, que ahora confiscó la FGR, forma parte de ese conjunto de bienes que, según la Fiscalía, fueron adquiridos con dinero de origen ilícito.
El caso también involucró la compra de la planta Agro Nitrogenados a AHMSA (una operación que fue ampliamente cuestionada por el sobreprecio) y la supuesta recepción de sobornos para impulsar la aprobación de la reforma energética durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
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Cronología del Caso Odebrecht y el papel de Emilio Lozoya
2001–2016
Expansión del esquema Odebrecht. La empresa brasileña Odebrecht implementa un esquema sistemático de sobornos en al menos 12 países de América Latina y África para obtener contratos públicos.
2012
Emilio Lozoya Austin se integra al equipo de campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
2012–2014
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht paga sobornos en México por aproximadamente 10.5 millones de dólares. Parte de estos recursos habrían sido transferidos a cuentas vinculadas a Lozoya, director de Pemex durante el gobierno de Peña Nieto.
2013
Adquisición de la residencia en Ixtapa a nombre de Marielle Helene Eckes, presuntamente con recursos ilícitos relacionados con el caso Odebrecht.
2014–2015
Pemex, bajo la dirección de Emilio Lozoya, concreta la compra de Agro Nitrogenados a Altos Hornos de México, operación señalada por sobreprecio.
2016
Autoridades brasileñas y estadounidenses revelan públicamente el esquema global de sobornos de Odebrecht.
2017–2019
México inicia investigaciones formales. En 2019, la FGR asegura bienes vinculados a Emilio Lozoya, incluida la casa en Ixtapa.
2020
Emilio Lozoya es detenido en España y extraditado a México. Se declara dispuesto a colaborar con la justicia.
2021–2024
El proceso judicial avanza lentamente. Lozoya enfrenta cargos por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.
2025–2026
Tribunales federales avalan la confiscación definitiva de bienes vinculados al caso, incluida la residencia en Ixtapa-Zihuatanejo, consolidando una de las primeras acciones firmes de recuperación patrimonial por casos de corrupción.