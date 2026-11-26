Las celebridades internacionales que encontraron aquí un lugar para enamorarse no se equivocaron. Puerto Vallarta tiene distintas facetas: puedes descubrirlo a pie, disfrutar de su vida nocturna o elegir un hotel frente al mar para descansar y tener todo lo necesario durante tu estancia. Después de pasar unos días en la ciudad, entendimos por qué es un destino que funciona tan bien para una escapada romántica.

Velas Vallarta: hospedarse frente al Pacífico

Nuestra llegada coincidió con una tarde lluviosa, pero el clima no fue un impedimento para disfrutar las primeras horas en la ciudad. Nos recibió Velas Vallarta, un resort ubicado en Marina Vallarta que desde la entrada destaca por su arquitectura, sus grandes arcos, techos altos y jardines tropicales. Entre sus espacios abiertos también es posible encontrarse con pavoreales que caminan libremente por la propiedad.

El hotel tiene una historia particular: originalmente fue concebido como un desarrollo de condominios, pero en 1990 se transformó en el primer resort de la colección Velas. Esa idea de sentirse en casa sigue presente en su distribución y en la convivencia entre huéspedes y algunos propietarios que todavía conservan sus departamentos dentro de la propiedad.



Puerto Vallarta (Cortesía)

Las habitaciones son amplias y tienen una distribución similar a la de un departamento, con áreas independientes para dormir y descansar, además de una cocina equipada. Para quienes viajan en pareja, este espacio permite sumar detalles a la estancia, como preparar el desayuno y disfrutarlo en la habitación o en el balcón. También cuentan con terrazas privadas desde las que se puede contemplar el mar, una de las mejores razones para elegir una habitación con vista al Pacífico.