Organizar un viaje en pareja no siempre es sencillo. Encontrar el equilibrio entre descanso, diversión, gastronomía y experiencias para descubrir un destino puede convertirse en todo un reto. Por eso, Puerto Vallarta merece un lugar en la lista de próximos viajes: además de ofrecer lo que esperamos de un destino de playa —vistas al mar, buen clima y una amplia propuesta gastronómica—, tiene una historia que vale la pena conocer y una ciudad que invita a recorrer sus calles con calma.
Puerto Vallarta: una escapada romántica entre historia, gastronomía y mar
Las celebridades internacionales que encontraron aquí un lugar para enamorarse no se equivocaron. Puerto Vallarta tiene distintas facetas: puedes descubrirlo a pie, disfrutar de su vida nocturna o elegir un hotel frente al mar para descansar y tener todo lo necesario durante tu estancia. Después de pasar unos días en la ciudad, entendimos por qué es un destino que funciona tan bien para una escapada romántica.
Velas Vallarta: hospedarse frente al Pacífico
Nuestra llegada coincidió con una tarde lluviosa, pero el clima no fue un impedimento para disfrutar las primeras horas en la ciudad. Nos recibió Velas Vallarta, un resort ubicado en Marina Vallarta que desde la entrada destaca por su arquitectura, sus grandes arcos, techos altos y jardines tropicales. Entre sus espacios abiertos también es posible encontrarse con pavoreales que caminan libremente por la propiedad.
El hotel tiene una historia particular: originalmente fue concebido como un desarrollo de condominios, pero en 1990 se transformó en el primer resort de la colección Velas. Esa idea de sentirse en casa sigue presente en su distribución y en la convivencia entre huéspedes y algunos propietarios que todavía conservan sus departamentos dentro de la propiedad.
Las habitaciones son amplias y tienen una distribución similar a la de un departamento, con áreas independientes para dormir y descansar, además de una cocina equipada. Para quienes viajan en pareja, este espacio permite sumar detalles a la estancia, como preparar el desayuno y disfrutarlo en la habitación o en el balcón. También cuentan con terrazas privadas desde las que se puede contemplar el mar, una de las mejores razones para elegir una habitación con vista al Pacífico.
Como corresponde a un resort de esta categoría, la propiedad cuenta con distintas amenidades para disfrutar durante la estancia: tres albercas, playa privada de aproximadamente 150 metros, gimnasio, spa, actividades recreativas y entretenimiento nocturno. También tiene un club infantil con actividades para niños, por lo que es una alternativa para quienes viajan en familia.
Otro aspecto que vale la pena destacar es su relación con el entorno. Velas Vallarta participa en iniciativas de protección de tortugas marinas, que incluyen actividades de conservación y liberación de ejemplares durante la temporada correspondiente. Es una forma de involucrarse con la naturaleza que forma parte del paisaje de este destino.
Gastronomía para disfrutar sin salir del hotel
La gastronomía también es parte importante de la experiencia. Durante nuestra estancia tuvimos un restaurante como punto de encuentro para desayunar y disfrutar de distintas comidas. Por las mañanas, el servicio de buffet ofrece diferentes alternativas; durante el resto del día, la propuesta incluye opciones a la carta con platillos de cocina internacional, cortes de carne y mariscos.
El resort cuenta con restaurantes como Andrea y La Ribera, además de otros espacios de alimentos y bebidas junto a la alberca y la playa. Durante nuestra visita, La Ribera se encontraba en proceso de renovación, un proyecto con el que el hotel busca actualizar su concepto gastronómico y sumar una nueva experiencia frente al mar.
Velas Vallarta: una opción para celebrar tu boda
Si además de planear una escapada en pareja estás buscando un lugar para celebrar tu boda, Velas Vallarta también merece estar entre tus primeras opciones. Durante nuestro recorrido por el hotel platicamos con Thalía Rodríguez, gerente de Marketing, quien nos contó que una de las principales fortalezas de su propuesta para parejas es la personalización.
El equipo diseña experiencias a la medida, desde una sorpresa especial hasta una celebración de boda. La idea es partir de lo que cada pareja tiene en mente: cómo quiere sorprender a la otra persona, qué tipo de ceremonia imagina y qué detalles le gustaría incluir. A partir de ahí, los profesionales del hotel ayudan a darle forma al plan.
Thalía también destacó el servicio como uno de los atributos que más disfruta presumir del resort. Esa atención permite que las parejas tengan la confianza de compartir sus ideas y dejar la organización en manos de un equipo que conoce este tipo de celebraciones. Además, el hotel cuenta con distintos escenarios para bodas, desde ceremonias frente al mar hasta jardines y terrazas, con espacios que pueden recibir tanto celebraciones íntimas como eventos de mayor tamaño.
Puerto Vallarta se descubre caminando
Tuvimos la oportunidad de conocer Puerto Vallarta de una de las mejores maneras: recorriendo sus calles a pie y acompañados por Tatiana Meneses, nuestra guía de turistas. Su conocimiento de la región hizo que cada parada tuviera un contexto y nos permitió descubrir detalles que probablemente habrían pasado inadvertidos si hubiéramos recorrido el lugar por nuestra cuenta.
El city tour fue una excelente oportunidad para acercarnos a la historia de Puerto Vallarta. El recorrido por los alrededores del río Cuale permite descubrir una zona llena de vegetación, puentes peatonales, artesanías y espacios culturales. Desde ahí, el paseo puede continuar hacia las calles empedradas y las pendientes de Gringo Gulch, uno de los barrios más conocidos del llamado Viejo Vallarta.
Su nombre está relacionado con los extranjeros que comenzaron a establecerse en esta zona elevada durante la década de 1950. Hoy es uno de los lugares más interesantes para caminar, admirar la arquitectura tradicional y encontrar miradores con vistas a los tejados y a la bahía.
Una de sus visitas imperdibles es Casa Kimberly, la antigua residencia de Elizabeth Taylor y Richard Burton. La propiedad está ligada a una de las historias de amor más conocidas de Hollywood: Richard Burton le regaló una de las casas a Taylor y ambas propiedades quedaron conectadas por un puente rosa. Para quienes disfrutan conocer los lugares relacionados con grandes figuras del entretenimiento, es una parada que vale la pena incluir en el recorrido.
Después de caminar por Gringo Gulch, puedes regresar hacia el centro para visitar la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, uno de los símbolos arquitectónicos de Puerto Vallarta, y continuar hacia el Malecón. Otra opción es hacer una parada en el Parque Lázaro Cárdenas, conocido como Tile Park por sus murales de mosaicos. La zona es ideal para caminar, tomar un café, buscar algún restaurante para desayunar o simplemente disfrutar del movimiento de la ciudad.
Hay que llevar calzado cómodo: las pendientes y las calles empedradas hacen que caminar por esta parte de Vallarta sea también una buena actividad física.
La Cappella: una cena con vista a la ciudad
Para cerrar la experiencia, visitamos La Cappella, un restaurante ubicado en la parte alta del Viejo Vallarta, dentro del BellView Boutique Hotel. Su principal atractivo es la vista panorámica de la ciudad, la bahía y la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe.
El lugar tiene una ambientación clásica, con techos ornamentados, candelabros y detalles de arte sacro en su salón principal. También cuenta con mesas al aire libre para quienes prefieren disfrutar de la vista mientras cenan. Por la noche, las luces de la ciudad crean un escenario especial, ideal para una cita o una celebración en pareja.
La propuesta gastronómica combina cocina italiana e internacional. Durante nuestra visita probamos una crema de pimientos y un pescado preparado que destacó por su sabor. La cena estuvo acompañada de vino y música en vivo; un violinista mantuvo el ambiente durante la velada y terminó de darle un toque romántico a la experiencia.
La Cappella es una buena opción para una ocasión especial, ya sea un aniversario, una celebración o simplemente una cena distinta durante las vacaciones. Es importante reservar con anticipación y considerar que el restaurante tiene un código de vestimenta casual elegante.
River Park: aventura para las parejas más atrevidas
Para las parejas que disfrutan las emociones fuertes y prefieren cambiar por un rato la playa por la aventura, Puerto Vallarta también tiene mucho que ofrecer. Una de las opciones es River Park, un parque ecoturístico ubicado en la Sierra Madre, donde puedes adentrarte en los paisajes naturales de la región y elegir entre distintas actividades.
Una de sus experiencias más conocidas es cruzar el Jorullo Bridge, un puente colgante vehicular de 470 metros de largo y 150 metros de altura, considerado por el parque como el más largo del mundo en su tipo. También está Jorullo Point, un mirador suspendido con piso de cristal desde el que puedes contemplar las montañas y los paisajes de Vallarta. Si buscas una fotografía diferente con tu pareja, este lugar merece un espacio en tu itinerario.
La aventura también incluye recorridos en cuatrimoto o vehículos RZR por caminos de terracería, cruces de río y rutas entre la vegetación de la Sierra Madre, además de una parada en la cascada El Salto. El parque ofrece otras experiencias, como paseos a caballo, tirolesas y senderismo.
Eso sí, reserva varias horas para esta visita. Entre los recorridos y las actividades, es una mañana que exige energía y ganas de moverse. Al terminar, seguramente agradecerás volver al hotel, darte un buen baño y descansar después de una aventura que vale la pena compartir.
Puerto Vallarta, un destino para disfrutar en pareja
Puerto Vallarta tiene la ventaja de ofrecer distintos planes sin que tengas que elegir entre unas vacaciones de descanso o una escapada llena de actividades. Puedes comenzar el día con un desayuno frente al mar, pasar la tarde recorriendo el centro histórico y terminar con una cena en alguno de sus restaurantes con vistas a la bahía.
Si prefieres salir por la noche, la ciudad también cuenta con bares, clubes y espacios para bailar. Su vida nocturna es una de las más conocidas del Pacífico mexicano y permite extender los planes después de la cena.
Para una escapada romántica, nuestra recomendación es combinar una estancia frente al mar en Velas Vallarta con un recorrido por el Viejo Vallarta y una cena en La Cappella. Son experiencias distintas que permiten conocer la ciudad desde varios ángulos y que confirman que Puerto Vallarta tiene mucho más que ofrecer que sus playas.