En CDMX siempre hay nuevos lugares por descubrir. Ya sea para desayunar con amigas, una comida improvisada o una cena especial, estos ocho spots tienen algo para cada antojo. Así que ten preparada tu lista de pendientes porque muy probablemente vas a querer conocer más de uno.
Los hotspots gastronómicos de CDMX que debes visitar este mes
En CDMX siempre hay nuevos lugares por descubrir. Ya sea para desayunar con amigas, una comida improvisada o una cena especial, estos ocho spots tienen algo para cada antojo. Así que ten preparada tu lista de pendientes porque muy probablemente vas a querer conocer más de uno.
1. El Silverio: tapas y sobremesa
En la Condesa, El Silverio apuesta por una cocina de inspiración mediterránea. Aquí lo recomendable es pedir al centro, empieza con pulpo marinado o kampachi fresco y acompañalo con un delicioso vermut.
Dirección: Fernando Montes de Oca 83, Condesa.
2. Enzu: una cena dentro del Hyde
Dentro del hotel Hyde Mexico City Reforma, Enzu es una opción para una cena especial. Empieza con tataki de atún, sigue con bacalao negro glaseado con miso y termina con una crepa de matcha. Aquí puedes disfrutar de todos los sabores umami y conocer más sobre la gastronomía japonesa.
Dirección: Paseo de la Reforma 355, Cuauhtémoc.
3. Koyi: sushi en San Miguel Chapultepec
Si eres fan de la cocina japonesa, guarda esta dirección. Koyi combina propuestas contemporáneas con platos como camarones Kung Pao Tempura, nigiris y makis de salmón spicy con trufa. Ideal para tener una comida fresca y pláticas bonitas con tus personas favoritas.
Dirección: General Antonio León 21, San Miguel Chapultepec.
4. La Cabra Coffee: un pedacito de Dinamarca
La famosa cafetería danesa llega a la Condesa el 12 de noviembre con café de especialidad y panadería de inspiración escandinava. Si eres coffee lover, sus deliciosos panes de cardamomo son un buen motivo para conocerla.
Dirección: Av. Sonora 149, Hipódromo Condesa.
5. Mesa: desayunos sin prisas
En San Miguel Chapultepec, Mesa combina cocina reconfortante con un ambiente perfecto para alargar la mañana. Sus pancakes con maple y el pollo rostizado con papas fritas están entre los platos que vale la pena probar.
Dirección: Gobernador Protasio Tagle 132, San Miguel Chapultepec.
6. Tacos Versalles: una parada obligada
El chef Arturo Rivera, quien trabajó en El Califa de León, trae su propuesta a la Juárez. La gaonera de filete y el Taco Estrella con costra de queso son dos opciones para empezar. Estos tacos se van a convertir en tu mejor plan de taquear.
Dirección: Versalles 16, Juárez.
7. Viamonte: un toque argentino en la Juárez
Con inspiración en los bodegones de Buenos Aires, Viamonte es perfecto para una de esas comidas que se disfruta en las sobremesas largas. No te pierdas la milanesa de ternera, los ñoquis de provolone y una copa de un buen vino argentino.
Dirección: Versalles 102, Juárez.
8. Café Tormenta: café y arte en el Tamayo
¿Qué tal una exposición seguida de un buen café? Café Tormenta llega al Museo Tamayo con café 100% veracruzano y opciones como su waffle de yuca y sándwich de huevo. El plan ideal para una tarde diferente y con productos hechos por manos mexicanas.
Dirección: Paseo de la Reforma 51, Bosque de Chapultepec.
Con tantas opciones, lo más difícil será elegir por cual empezar. Del primer café a la última copa, CDMX siempre tiene una nueva mesa por descubrir.