Los hotspots gastronómicos de CDMX que debes visitar este mes

4. La Cabra Coffee: un pedacito de Dinamarca

La famosa cafetería danesa llega a la Condesa el 12 de noviembre con café de especialidad y panadería de inspiración escandinava. Si eres coffee lover, sus deliciosos panes de cardamomo son un buen motivo para conocerla.

Café de especialidad y panadería de inspiración escandinava. @lacabracoffee

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Dirección: Av. Sonora 149, Hipódromo Condesa.

5. Mesa: desayunos sin prisas

En San Miguel Chapultepec, Mesa combina cocina reconfortante con un ambiente perfecto para alargar la mañana. Sus pancakes con maple y el pollo rostizado con papas fritas están entre los platos que vale la pena probar.

Mesa combina cocina reconfortante con un ambiente perfecto para alargar la mañana. (@mesa____________

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Dirección: Gobernador Protasio Tagle 132, San Miguel Chapultepec.

6. Tacos Versalles: una parada obligada

El chef Arturo Rivera, quien trabajó en El Califa de León, trae su propuesta a la Juárez. La gaonera de filete y el Taco Estrella con costra de queso son dos opciones para empezar. Estos tacos se van a convertir en tu mejor plan de taquear.

Estos tacos se van a convertir en tu mejor plan de taquear.

(@tacos_versalles

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Dirección: Versalles 16, Juárez.