Jalisco se transforma en un santuario para honrar a nuestros difuntos con el Festival de las Almas 2026

Los 11 municipios de Jalisco que abren sus puertas para el Festival de las Almas 2026

Lagos de Moreno

Identidad: Viva la Eternidad.

Fechas: 24 de octubre a 2 de noviembre

Tal y como ser recibido por una antigua familia alteña, quien visite Lagos de Moreno vivirá el canto de las campanadas y un desfile con más de doscientos charros de gala.

San Pedro Tlaquepaque

Identidad: Traducción viva, barro que trasciende.

Fechas: 25 de octubre a 2 de noviembre

Protagonizarán el barro y sus artesanos. El centro histórico se convertirá en un enorme altar, los patios de El Refugio cuentan la historia de diferentes oficios, mientras el Andador Juárez parecerá un río de pétalos que guía a sus visitantes con velas y mariachi tradicional.

Sayula

Identidad: Festival de las Ánimas.

Fechas: 29 de octubre a 2 de noviembre

Una fusión entre tierra, memoria, gastronomía, literatura y ánimas. Durante la noche, quien se atreva podrá recorrer casonas históricas con narradores durante la ruta “De Casa en Casa”.

Festival de las Almas Jalisco 2026 (Cortesía / Secretaría de Turismo de Jalisco)

Guadalajara

Identidad: El Espíritu del Charro.

Fechas: 30 de octubre a 13 de noviembre

El centro histórico de la capital sorprenderá con catrinas monumentales, un cielo de flores y un detallado recubrimiento de videomapping sobre la Catedral. Al oscurecer, los panteones históricos se llenan de vida con iluminación y recorridos, mientras un desfile explora Chapultepec hasta Plaza Liberación.

Festival de las Almas Jalisco 2026 (Cortesía / Secretaría de Turismo de Jalisco)

Zapotlanejo

Identidad: La Catrina más bella del mundo.

Fechas: 30 de octubre a 15 de noviembre

Origen de generaciones de comerciantes y costureras, Zapotlanejo muestra su centro histórico como un gran telar en donde el cempasúchil y los hilos entrelazados crean un camino. Además, una catrina de 22 metros recibe a cada visitante.

Festival de las Almas Jalisco 2026 (Cortesía / Secretaría de Turismo de Jalisco)

Mazamitla

Identidad: El Espíritu del Bosque.

Fechas: 31 de octubre a 2 de noviembre

Entre casas de madera, faroles, neblina, el frío y los oficios de montaña; las luces se atenúan para sonar las campanas y encender el camino hasta el Árbol de la Memoria.