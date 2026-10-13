Jalisco se transforma en un santuario para honrar a nuestros difuntos con el Festival de las Almas 2026

Al occidente de México, Jalisco se prepara para recibir a miles de visitantes durante el Festival de las Almas, que se llevará a cabo del 24 de octubre al 15 de noviembre, iluminando el estado con velas, flores, baile, música, gastronomía y más.
El Festival de las Almas presenta una segunda edición repleta de orgullo y emoción nacional, con más de 350 actividades planeadas en 11 municipios de Jalisco.
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Visita Jalisco en Día de Muertos y sé parte del Festival de las Almas 2026
Si aún no te convencía, al ser organizado por la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco y la Secretaría de Turismo de Jalisco, el acceso será totalmente gratuito y abierto a todo el público.
Este año, el evento tiene una evolución detrás y centra su propuesta en un festival enfocado en celebrar la diversidad cultural entre municipios.
Comparte con los mexicanos diferentes versiones de lo que se vive en diferentes destinos de Jalisco cada primero y segundo de noviembre, mientras familias conmemoran a sus difuntos a través de sus paisajes, oficios, gastronomía, música, arte y más.
Municipios como Lagos de Moreno, San Pedro de Tlaquepaque, Sayula, Mazamitla y Cocula se unen a la lista de sedes que incluía a Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Chapala, Puerto Vallarta y Zapotlanejo.
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Los 11 municipios de Jalisco que abren sus puertas para el Festival de las Almas 2026
Lagos de Moreno Identidad: Viva la Eternidad. Fechas: 24 de octubre a 2 de noviembre Tal y como ser recibido por una antigua familia alteña, quien visite Lagos de Moreno vivirá el canto de las campanadas y un desfile con más de doscientos charros de gala.
San Pedro Tlaquepaque Identidad: Traducción viva, barro que trasciende. Fechas: 25 de octubre a 2 de noviembre
Protagonizarán el barro y sus artesanos. El centro histórico se convertirá en un enorme altar, los patios de El Refugio cuentan la historia de diferentes oficios, mientras el Andador Juárez parecerá un río de pétalos que guía a sus visitantes con velas y mariachi tradicional.
Sayula Identidad: Festival de las Ánimas. Fechas: 29 de octubre a 2 de noviembre
Una fusión entre tierra, memoria, gastronomía, literatura y ánimas. Durante la noche, quien se atreva podrá recorrer casonas históricas con narradores durante la ruta “De Casa en Casa”.
Guadalajara Identidad: El Espíritu del Charro. Fechas: 30 de octubre a 13 de noviembre
El centro histórico de la capital sorprenderá con catrinas monumentales, un cielo de flores y un detallado recubrimiento de videomapping sobre la Catedral. Al oscurecer, los panteones históricos se llenan de vida con iluminación y recorridos, mientras un desfile explora Chapultepec hasta Plaza Liberación.
Zapotlanejo Identidad: La Catrina más bella del mundo. Fechas: 30 de octubre a 15 de noviembre
Origen de generaciones de comerciantes y costureras, Zapotlanejo muestra su centro histórico como un gran telar en donde el cempasúchil y los hilos entrelazados crean un camino. Además, una catrina de 22 metros recibe a cada visitante.
Mazamitla Identidad: El Espíritu del Bosque. Fechas: 31 de octubre a 2 de noviembre
Entre casas de madera, faroles, neblina, el frío y los oficios de montaña; las luces se atenúan para sonar las campanas y encender el camino hasta el Árbol de la Memoria.
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Cocula Identidad: Las Almas regresan cantando. Fechas: 31 de octubre a 2 de noviembre Una sede única, la Cuna Mundial del Mariachi; Cocula recibe a sus visitantes con un espectáculo de distintos instrumentos separados entre las calles de su municipio, para encontrarse en la plaza e interpretar una sola canción juntos.
Tlajomulco de Zúñiga Identidad: El Mictlán. Fechas: 31 de octubre a 2 de noviembre
Su centro histórico y la Laguna de Cajititlán crean un camino nocturno que cruza al inframundo. El municipio presume sus leyendas, seres míticos, canoas y un árbol completamente iluminado.
Chapala Identidad: Las Almas del Lago. Fechas: 31 de octubre a 2 de noviembre
El lago de Chapala se transforma en un escenario; es el camino de las almas que regresan. Su malecón se ilumina con cempasúchil y conecta estaciones que honran a los pescadores, el agua y las raíces. La fachada de la Presidencia brillará con videomapping.
Puerto Vallarta Identidad: La Playa con Alma Mexicana. Fechas: 31 de octubre a 2 de noviembre
El icónico malecón de Vallarta y su centro histórico se convierten en un corredor del Día de Muertos, que se integra con el imponente mar Pacífico.
Zapopan Identidad: El Camino del Maíz. Fechas: 1 a 2 de noviembre
La ex Villa Maicera relata la vida del maíz, mostrando su ciclo en un recorrido de las calles de Zapopan. Desde una semilla sembrada en la tierra que sustenta a todo un país, el maíz vuelve a sus orígenes para ser un grano que vuelve a germinar.
Festival de las Almas 2026: Una celebración nacional imperdible
Así es como el Festival de las Almas Jalisco aceptó la misión de retratar a México por su grandeza cultural. El estado crea un espacio con todo un camino por recorrer, para recordarnos sobre la posición innegable de atesoro y valentía que se tiene en este país ante la vida y la muerte.
El evento es una experiencia imperdible que invita a todo el mundo a vivir un cachito de lo que significa ser mexicano durante el ciclo de nuestras vidas.
Si aún no tenías planes para este Día de Muertos, no dudes en darte una vuelta por el Festival de las Almas Jalisco 2026, para empaparte de tradición, leyendas, gastronomía y cientos de experiencias que causarán unión y orgullo de un pasado histórico tan rico como el de nuestro país.