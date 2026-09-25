La fiesta que combina alta cocina, DJ sets y la energía inconfundible de SLS llega al Caribe

La cita es el 30 y 31 de octubre, justo en spooky season se convierte en la excusa perfecta para dos noches que prometen ser de las más comentadas del otoño.
La propuesta suena simple pero es ambiciosa, la idea es convertir el resort entero en un recorrido donde la comida, la música en vivo y el ambiente nocturno conversan sin pausa. Nada de cenas formales y ya. Aquí la noche se vive como un itinerario, estación tras estación, copa tras copa.
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El soundtrack no podría ser más catchy
Para encender el line up llega The Chainsmokers, el dúo ganador del Grammy que definió el sonido electrónico mainstream y que ahora trae su energía directo a la arena caribeña. La noche del sábado cierra con Bomba Estéreo, la banda colombiana que fusiona ritmos latinos con beats electrónicos y que garantiza que nadie se quede quieto. Dos propuestas diferentes, un mismo objetivo: hacer que el Caribe baile hasta que salga el sol.
Un menú que recorre el mundo sin salir del resort
Sabemos que la comida va de la mano con la bebida, y por eso no puede pasar desapercibido. La parte gastronómica del resort es, literalmente, un viaje. Todo arranca con botana que abren el apetito y de ahí la noche se despliega en estaciones curadas por chefs, cada una con su propia identidad.
En The Smoking House by Union manda el fuego vivo: brisket ahumado, tomahawk y clásicos de smokehouse acompañados de cocteles añejados con el portafolio Bacardi. Cleo transporta al Mediterráneo con kebabs, shawarma y mezze griego, maridados con spritz de St-Germain, mientras que Filia apuesta por la costa italiana con pasta hecha a mano y mariscos frescos.
Para quienes buscan comfort food elevado, Bungalow Burger House sirve sliders gourmet y papas con trufa acompañadas de cerveza artesanal, The Press pone sobre la mesa sus cheesecakes insignia con café recién hecho, y Verde se convierte en el rincón dulce donde cada quien arma su propio postre helado con toppings premium. Cuando la noche avanza y llega la hora del munchie, Caracol toma el relevo con tacos al pastor, barbacoa y esquites, todo acompañado de coctelería a base de Tequila Patrón.
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La joya de la corona: una cena íntima en Brasserie Maxine
Para quienes quieran celebrar una ocasión especial o simplemente llevar la experiencia a otro nivel, Brasserie Maxine ofrecerá una cena degustación de cinco tiempos, exclusiva para solo 30 comensales por noche. Caviar, foie gras, langosta del Atlántico, Wagyu japonés y trufa de temporada se sirven junto a una bienvenida con champagne y una selección cuidada de vinos. Un capítulo aparte, pensado para quienes prefieren la intimidad antes que la multitud.
SLS Playa Mujeres es el escenario perfecto para tu siguiente party era
No es casualidad que Taste of SLS haya elegido este resort para su debut caribeño. Como el primer destino todo incluido de la marca, SLS Playa Mujeres ya tiene fama propia gracias a sus 17 restaurantes y bares que van de lo italiano a lo japonés, pasando por sabores mexicanos y un guiño constante a la Riviera Francesa. Es, sin exagerar, uno de los puntos más cool del lifestyle en la región, y este festival es la extensión natural de esa identidad.
Las reservaciones ya están disponibles a través de SevenRooms en slshotels.com/playa-mujeres . El evento llega de la mano de Bacardi como aliado oficial, acompañado por Grey Goose, Patrón, St-Germain y Bombay Sapphire, así que la coctelería estará a la altura de todo lo demás.
Dos noches, un resort frente al mar, artistas de talla mundial y una oferta culinaria que no da tregua. Taste of SLS Playa Mujeres ya tiene fecha en el radar de quienes saben que el mejor plan de octubre no se busca, se reserva ya.