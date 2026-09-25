La fiesta que combina alta cocina, DJ sets y la energía inconfundible de SLS llega al Caribe

El soundtrack no podría ser más catchy

Para encender el line up llega The Chainsmokers, el dúo ganador del Grammy que definió el sonido electrónico mainstream y que ahora trae su energía directo a la arena caribeña. La noche del sábado cierra con Bomba Estéreo, la banda colombiana que fusiona ritmos latinos con beats electrónicos y que garantiza que nadie se quede quieto. Dos propuestas diferentes, un mismo objetivo: hacer que el Caribe baile hasta que salga el sol.



Para encender el line up llega The Chainsmokers, el dúo ganador del Grammy que redefinió el sonido electrónico mainstream y que ahora trae su energía directo a la arena caribeña. (Cortesía)

Un menú que recorre el mundo sin salir del resort

Sabemos que la comida va de la mano con la bebida, y por eso no puede pasar desapercibido. La parte gastronómica del resort es, literalmente, un viaje. Todo arranca con botana que abren el apetito y de ahí la noche se despliega en estaciones curadas por chefs, cada una con su propia identidad.

En The Smoking House by Union manda el fuego vivo: brisket ahumado, tomahawk y clásicos de smokehouse acompañados de cocteles añejados con el portafolio Bacardi. Cleo transporta al Mediterráneo con kebabs, shawarma y mezze griego, maridados con spritz de St-Germain, mientras que Filia apuesta por la costa italiana con pasta hecha a mano y mariscos frescos.



La parte gastronómica del resort es, literalmente, un viaje. (Cortesía)

Para quienes buscan comfort food elevado, Bungalow Burger House sirve sliders gourmet y papas con trufa acompañadas de cerveza artesanal, The Press pone sobre la mesa sus cheesecakes insignia con café recién hecho, y Verde se convierte en el rincón dulce donde cada quien arma su propio postre helado con toppings premium. Cuando la noche avanza y llega la hora del munchie, Caracol toma el relevo con tacos al pastor, barbacoa y esquites, todo acompañado de coctelería a base de Tequila Patrón.