Havre 77 anuncia el regreso del French Tuesdays, su iniciativa de cada último martes de mes que en muy poco tiempo se ha convertido en el punto de encuentro favorito de la comunidad francesa en la Ciudad de México. Aquí te contamos todo.
Los martes son nuestros favoritos en Havre 77
Los French Tuesdays de Havre 77
Cada último martes de mes, el restaurante ubicado en una casa del siglo XIX en la dirección que lleva su nombre, abre sus puertas para celebrar lo que mejor sabe hacer: compartir la cultura y la cocina francesas.
Todo nació gracias a la gran huella que Francia, su cocina y su gente han tenido en la trayectoria profesional de Lalo García, quien también es chef de Máximo, Lalo y panadería Gala. Por eso, Havre 77 se transforma para convertirse en un punto de encuentro para la comunidad y los amantes de una buena comida.
Durante este día, podrás disfrutar de su clásico menú y coctelería de autor, que en su momento fueron creados por el querido chef Gerardo Ramos, con platillos estrella como sopa de cebolla, steak tartar, escargots, mejillones, pasta y mucho más, pero con jazz en vivo de fondo, que logra crear un ambiente totalmente parisino y diferente para gozar la noche al máximo.
Para cerrar la noche con broche de oro, no te puedes perder sus postres, entre los que sobresalen la Tarte Tatin, una tarta tibia de manzana con crema, y el Pain Perdú, un pan francés con carmelo y helado de vainilla.
Los French Tuesdays son tu oportunidad perfecta para probar un pedacito de Francia en el corazón de la Ciudad de México.
Así que ahora ya lo sabes, cada útlimo martes de mes tienes una cita en Havre 77 para gozar del French Tuesday, con el ambiente perfecto para disfrutar y compartir entre semana.