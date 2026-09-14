Los martes son nuestros favoritos en Havre 77

Los French Tuesdays de Havre 77

Cada último martes de mes, el restaurante ubicado en una casa del siglo XIX en la dirección que lleva su nombre, abre sus puertas para celebrar lo que mejor sabe hacer: compartir la cultura y la cocina francesas.



French Tuesdays en Havre 77, una celebración de la cultura francesa. (@havre77)

Todo nació gracias a la gran huella que Francia, su cocina y su gente han tenido en la trayectoria profesional de Lalo García, quien también es chef de Máximo, Lalo y panadería Gala. Por eso, Havre 77 se transforma para convertirse en un punto de encuentro para la comunidad y los amantes de una buena comida.

Durante este día, podrás disfrutar de su clásico menú y coctelería de autor, que en su momento fueron creados por el querido chef Gerardo Ramos, con platillos estrella como sopa de cebolla, steak tartar, escargots, mejillones, pasta y mucho más, pero con jazz en vivo de fondo, que logra crear un ambiente totalmente parisino y diferente para gozar la noche al máximo.