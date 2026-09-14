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Viajes y gourmet

Los martes son nuestros favoritos en Havre 77

El último martes de cada mes, el restaurante del chef Lalo García tiene una celebración con jazz en vivo, coctelería y el mejor pretexto para brindar al estilo francés en el corazón de la Juárez.
lun 14 septiembre 2026 07:30 PM
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Lalo García, chef de Havre 77 (@havre77)

Havre 77 anuncia el regreso del French Tuesdays, su iniciativa de cada último martes de mes que en muy poco tiempo se ha convertido en el punto de encuentro favorito de la comunidad francesa en la Ciudad de México. Aquí te contamos todo.

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Los French Tuesdays de Havre 77

Cada último martes de mes, el restaurante ubicado en una casa del siglo XIX en la dirección que lleva su nombre, abre sus puertas para celebrar lo que mejor sabe hacer: compartir la cultura y la cocina francesas.

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French Tuesdays en Havre 77, una celebración de la cultura francesa. (@havre77)

Todo nació gracias a la gran huella que Francia, su cocina y su gente han tenido en la trayectoria profesional de Lalo García, quien también es chef de Máximo, Lalo y panadería Gala. Por eso, Havre 77 se transforma para convertirse en un punto de encuentro para la comunidad y los amantes de una buena comida.

Durante este día, podrás disfrutar de su clásico menú y coctelería de autor, que en su momento fueron creados por el querido chef Gerardo Ramos, con platillos estrella como sopa de cebolla, steak tartar, escargots, mejillones, pasta y mucho más, pero con jazz en vivo de fondo, que logra crear un ambiente totalmente parisino y diferente para gozar la noche al máximo.

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Para cerrar la noche con broche de oro, no te puedes perder sus postres, entre los que sobresalen la Tarte Tatin, una tarta tibia de manzana con crema, y el Pain Perdú, un pan francés con carmelo y helado de vainilla.
Los French Tuesdays son tu oportunidad perfecta para probar un pedacito de Francia en el corazón de la Ciudad de México.

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Sus platillos estrella, pero como si estuvieras en el corazón de Francia. (@havre77)

Así que ahora ya lo sabes, cada útlimo martes de mes tienes una cita en Havre 77 para gozar del French Tuesday, con el ambiente perfecto para disfrutar y compartir entre semana.

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