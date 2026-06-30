Vacaciones y bienestar que se prolongan al vover a casa: así vivimos SUDA Experience en Paradisus La Perla

SUDA Experience, vacaciones y descanso consciente que te acompañan a casa

Pero, entonces ¿cómo puedo hacer para que la sensación de descanso y bienestar me acompañen más allá de las vacaciones? Es fácil.

El equipo de SUDA Experience, que lo conforman artistas provenientes del mundo del teatro, la danza, el yoga y otras disciplinas, ha desarrollado un método compuesto por herramientas que promueven y ayudan a construir el bienestar en el día a día, basadas en la importancia de tener una rutina matutina que nos sea útil y nos ayude a llevar de la mejor manera el resto del día.

“En SUDA intentamos que la gente aprenda a escucharse a sí misma, a sentirse, a abrir el espacio a sentir; que rara vez lo hacemos cuando vamos de un lado para el otro con tanto trabajo, con tantas ocupaciones”, explica Flor, una de las guías y cofundadoras del equipo.

Suda Experience en Paradisus La Perla en Playa del Carmen (Cortesía)

“Si aprendemos a escucharnos y aprendemos (entender) a lo que el cuerpo y la mente necesitan, podemos generar una rutina por la mañana que nos ayude. Vamos a sentirnos más energizados, vamos a sentirnos con mejor humor y vamos a ser mucho más productivos”, añade.

“Algunos tips simples son mirar el sol por la mañana antes de encender el celular, enraizarnos, encontrar un momento para estar descalzos sobre la tierra, sobre el césped, en la playa, en la arena; y también la respiración, ¿cómo estamos respirando? ¿Y cómo está mi cuerpo físico? ¿Cómo está mi postura?”, son a su parecer las consideraciones y preguntas que deberíamos hacernos para generar este pequeño cambio e integrar estos hábitos que contribuyen a nuestro bienestar.

“Una sesión de entrenamiento, un poco de movimiento realmente pueden generar mucho cambio en la vida de las personas y en Suda compartimos eso en las experiencias”.

Suda Experience en Paradisus La Perla en Playa del Carmen (Cortesía)

Uno de los principios de SUDA Experience es la invitación a vivir o jugar con el movimiento como una actividad libre, personal y única.

“Es algo que podemos crear nosotros mismos y, una vez que lo creamos, lo podemos compartir con otros y ese movimiento sigue expandiéndose y definitivamente SUDA es para nosotros la manera de compartir espacios de movimiento y el movimiento significa, para nosotros, el entender que nuestro cuerpo es increíblemente poderoso, tiene una capacidad y un color únicos que nos permiten expresarnos”, explica Nahuel Desanto, quien también guía y cofundador del concepto.

“A mí me gusta compartir SUDA desde la idea de poder ser el cuerpo que tenemos, poder explorarlo, poder desafiarnos. Por eso menciono la idea de acercarse al cuerpo, de poder abrazarnos a nosotros mismos y no desde un lugar místico, sino realmente desde la sensación del cuerpo que tienes, de tu estructura. La posibilidad de desafiarnos, la posibilidad de respetarnos, la posibilidad de explorar”, subraya.

Suda Experience en Paradisus La Perla en Playa del Carmen (Cortesía)

Podemos movernos en un gimnasio, en un estudio de yoga, de pilates o de baile; podemos salir a correr o caminar e incluso poner una canción en casa y bailar libremente. La idea es que cada quien elija la opción que más le guste.

Y aunque la idea de realizar ejercicios en un resort, donde en teoría vamos a descansar, podría parecer contradictoria; después de ser parte de la agenda de SUDA Experience, te aseguramos que invertir minutos a meditar, respirar y movernos con intención incrementa el disfrute de las vacaciones.

“A nosotros nos gusta ir más allá, nos gusta pensar y entender cómo podemos construir espacios donde me puedo mover libremente. Y esa expresión y ese movimiento libre es lo que nos permite muchas veces como suceden nuestras experiencias conectar con las emociones, porque al final —y nosotros lo decimos mucho— nos movemos para existir; me muevo y luego existo. Nuestra invitación es que así sea sutil, sea pequeño, sea más grande, sea tú solo en tu casa cuando te puedes poner un tema y moverte… hay que hacerlo”, concluye Nahuel.