Imagínate que la sensación de descanso y relajación física y mental que nos deja el pasar unos días de vacaciones en la playa pudiera acompañarte cuando regresas a casa y lograra perdurar, incluso, cuando hayas retomado tus actividades diarias. Eso es lo que vivimos con SUDA Experience en Paradisus La Perla, donde vivimos un concepto de wellness que revoluciona por concepto la hospitalidad y el bienestar.
Vacaciones y bienestar que se prolongan al vover a casa: así vivimos SUDA Experience en Paradisus La Perla
Paradisus La Perla revoluciona el descanso y el wellness de la mano de SUDA EXPERIENCE
A diferencia del bronceado de alto impacto que puedes lograr tras pasar una estancia junto al mar —y que se desvanece irremediablemente al cabo de unos días y nos hace añorar el sol, el traje de baño, la untuosidad del filtro solar sobre la piel y la brisa—, el bienestar que es resultado de regalarnos unos días de descanso cargados de “vitamin sea” puede durar mucho tiempo si comprendemos cómo llevarnos su esencia a casa.
La idea de volver a la rutina en la ciudad cargados de energía y con un prolongado estado de paz y armonía es posible, y lo comprobamos luego de vivir SUDA Experience en Paradisus La Perla, en Playa del Carmen.
Ya que además de disfrutar de las instalaciones de este idílico resort sólo para adultos ubicado en la Riviera Maya, nos sumamos a las actividades que, a lo largo de varios días, proponen momentos de reflexión, movimiento, meditación y relajación en los que se basa el wellness con un enfoque orientado a lo que podríamos llamar “descanso consciente”.
Paradisus by Meliá apuesta por experiencias que van más allá del descanso
La cadena de hoteles Paradisus by Meliá, que tiene presencia en México y República Dominicana, es punta de lanza en esta tendencia que integra el wellness como una opción para vacacionar en un resort todo incluido, donde no vas únicamente a tirarte a un camastro durante horas o tomar drinks junto a la alberca.
Y aunque no digamos que está mal (todos lo hacemos), comprobamos que realizar pequeñas acciones para consentir tanto nuestro cuerpo como nuestra mente con la guía del equipo de SUDA Experience hizo que nuestra estancia en este hotel fuera una muy merecida pausa para entregarnos al descanso y, al mismo tiempo, una inyección de energía para nuestros sentidos.
A través de una serie de dinámicas guiadas e inspiradas en disciplinas como el yoga, la danza e incluso las artes marciales, construimos una agenda de sesiones matutinas y vespertinas que, con meditación, ejercicios de respiración, movimientos y posturas, nos ayudaron a construir un descanso más profundo, más palpable, con lo que el resto del tiempo se hicieron aún más disfrutables las charlas, los momentos en el agua y bajo el sol, así como los desayunos, comidas y cenas tan variados que ofrece Paradisus La Perla a sus huéspedes.
SUDA Experience, vacaciones y descanso consciente que te acompañan a casa
Pero, entonces ¿cómo puedo hacer para que la sensación de descanso y bienestar me acompañen más allá de las vacaciones? Es fácil.
El equipo de SUDA Experience, que lo conforman artistas provenientes del mundo del teatro, la danza, el yoga y otras disciplinas, ha desarrollado un método compuesto por herramientas que promueven y ayudan a construir el bienestar en el día a día, basadas en la importancia de tener una rutina matutina que nos sea útil y nos ayude a llevar de la mejor manera el resto del día.
“En SUDA intentamos que la gente aprenda a escucharse a sí misma, a sentirse, a abrir el espacio a sentir; que rara vez lo hacemos cuando vamos de un lado para el otro con tanto trabajo, con tantas ocupaciones”, explica Flor, una de las guías y cofundadoras del equipo.
“Si aprendemos a escucharnos y aprendemos (entender) a lo que el cuerpo y la mente necesitan, podemos generar una rutina por la mañana que nos ayude. Vamos a sentirnos más energizados, vamos a sentirnos con mejor humor y vamos a ser mucho más productivos”, añade.
“Algunos tips simples son mirar el sol por la mañana antes de encender el celular, enraizarnos, encontrar un momento para estar descalzos sobre la tierra, sobre el césped, en la playa, en la arena; y también la respiración, ¿cómo estamos respirando? ¿Y cómo está mi cuerpo físico? ¿Cómo está mi postura?”, son a su parecer las consideraciones y preguntas que deberíamos hacernos para generar este pequeño cambio e integrar estos hábitos que contribuyen a nuestro bienestar.
“Una sesión de entrenamiento, un poco de movimiento realmente pueden generar mucho cambio en la vida de las personas y en Suda compartimos eso en las experiencias”.
Uno de los principios de SUDA Experience es la invitación a vivir o jugar con el movimiento como una actividad libre, personal y única.
“Es algo que podemos crear nosotros mismos y, una vez que lo creamos, lo podemos compartir con otros y ese movimiento sigue expandiéndose y definitivamente SUDA es para nosotros la manera de compartir espacios de movimiento y el movimiento significa, para nosotros, el entender que nuestro cuerpo es increíblemente poderoso, tiene una capacidad y un color únicos que nos permiten expresarnos”, explica Nahuel Desanto, quien también guía y cofundador del concepto.
“A mí me gusta compartir SUDA desde la idea de poder ser el cuerpo que tenemos, poder explorarlo, poder desafiarnos. Por eso menciono la idea de acercarse al cuerpo, de poder abrazarnos a nosotros mismos y no desde un lugar místico, sino realmente desde la sensación del cuerpo que tienes, de tu estructura. La posibilidad de desafiarnos, la posibilidad de respetarnos, la posibilidad de explorar”, subraya.
Podemos movernos en un gimnasio, en un estudio de yoga, de pilates o de baile; podemos salir a correr o caminar e incluso poner una canción en casa y bailar libremente. La idea es que cada quien elija la opción que más le guste.
Y aunque la idea de realizar ejercicios en un resort, donde en teoría vamos a descansar, podría parecer contradictoria; después de ser parte de la agenda de SUDA Experience, te aseguramos que invertir minutos a meditar, respirar y movernos con intención incrementa el disfrute de las vacaciones.
“A nosotros nos gusta ir más allá, nos gusta pensar y entender cómo podemos construir espacios donde me puedo mover libremente. Y esa expresión y ese movimiento libre es lo que nos permite muchas veces como suceden nuestras experiencias conectar con las emociones, porque al final —y nosotros lo decimos mucho— nos movemos para existir; me muevo y luego existo. Nuestra invitación es que así sea sutil, sea pequeño, sea más grande, sea tú solo en tu casa cuando te puedes poner un tema y moverte… hay que hacerlo”, concluye Nahuel.
El descanso como lo proponen SUDA Experience y Paradisus by Meliá es una inversión
Las actividades que propone SUDA Experience en las semanas de wellness que organiza en los hoteles Paradisus by Meliá siembran en los participantes ideas que pueden convertirse en hábitos sencillos y benéficos que se pueden replicar en casa.
Desde dedicar unos minutos al día a estar en silencio y escuchar nuestro cuerpo, apapacharlo con un ligero masaje, un estiramiento, una serie de respiraciones conscientes, hasta bailar a nuestro ritmo o saltar para hacer una pausa de nuestra cotidianidad son pequeñas acciones que, a la larga, consienten nuestro cuerpo y alimentan nuestra mente y espíritu.
Con seguridad podemos decir que los días que pasamos en Paradisus La Perla los disfrutamos más y mejor luego de realizar una meditación matutina bajo una palapa, junto a otros huéspedes, y arrancar la mañana con un refrescante jugo natural y una charla, para luego desayunar y planear el resto de la jornada.
Qué mejor que realizar una excursión a un cenote, conectar con los elementos, sentir en carne propia la energía que emana de la tierra que vio surgir la cultura maya y sumergirnos en sus aguas cristalinas y sentir el tibio abrazo de la selva.
Y qué tal si nos sentamos en la playa al atardecer y realizamos una meditación que mezcla ligeros movimientos inspirados en el yoga y nos preparamos para cerrar el día sintiendo la brisa marina como un impulso que nos invita a cenar en grupo o en pareja para, más tarde, dormir profundamente. Te aseguramos que, al despertar, y al volver a casa nos lo agradecerás.