El verano europeo se vive entre arte, lujo y calles inolvidables

En Madrid, una visita al Museo del Prado y una noche de flamenco son imperdibles para conectar con la esencia española. A solo 40 minutos de la ciudad, Las Rozas Village, parte de Bicester Collection, ofrece una experiencia de compras al aire libre con firmas como Loewe, Prada, Sandro, Isabel Marant y Purificación García.

A solo 40 minutos de la ciudad, Las Rozas Village, parte de Bicester Collection, ofrece una experiencia de compras al aire libre con firmas como Loewe, Prada, Sandro, Isabel Marant y Purificación García. (Jessica Furlong @claroquejeess)

Barcelona sorprende con el universo creativo de Gaudí. Casa Batlló, La Pedrera son paradas obligadas, especialmente al atardecer, cuando la terraza regala vistas únicas de la Sagrada Familia. En La Roca Village encontrarás marcas como Moncler, Miu Miu, Montblanc y firmas españolas como Bimba y Lola.