Europa en verano se convierte en una experiencia sensorial: recorrer ciudades históricas, descubrir arquitectura icónica y encontrar boutiques que combinan lujo internacional con propuestas locales.
El verano europeo se vive entre arte, lujo y calles inolvidables
En Madrid, una visita al Museo del Prado y una noche de flamenco son imperdibles para conectar con la esencia española. A solo 40 minutos de la ciudad, Las Rozas Village, parte de Bicester Collection, ofrece una experiencia de compras al aire libre con firmas como Loewe, Prada, Sandro, Isabel Marant y Purificación García.
Barcelona sorprende con el universo creativo de Gaudí. Casa Batlló, La Pedrera son paradas obligadas, especialmente al atardecer, cuando la terraza regala vistas únicas de la Sagrada Familia. En La Roca Village encontrarás marcas como Moncler, Miu Miu, Montblanc y firmas españolas como Bimba y Lola.
París mantiene su lugar como la capital absoluta del lujo y la sofisticación. Entre sus avenidas históricas, cafés icónicos, la ciudad invita a vivir una experiencia donde la moda y la cultura conviven naturalmente.
Como complemento perfecto, La Vallée Village, ubicado a las afueras de París rumbo a Disneyland París, con un ambiente elegante al aire libre, con firmas como Gucci, Loro Piana y lululemon, además de beneficios especiales para viajeros. París confirma que sigue siendo el destino donde el lujo se vive en sus calles.
Tip viajero: al registrarte en las Villages podrás acceder a experiencias y ventajas exclusivas durante tus compras.