Viaja a Europa inspirándote en series y películas

The White Lotus tiene dos temporadas, dos países y una lista de espera que no para

La temporada 2 convirtió el San Domenico Palace, Four Seasons Taormina, en el hotel más deseado del Mediterráneo sin comprar un solo anuncio. Un convento del siglo XIV reconvertido en lujo al pie del Etna con alberca sobre el mar Jónico y lista de espera que empezó el día que salió el último episodio y todavía no para. Si no alcanzas reservación, Taormina funciona como base: el Teatro Greco con vista simultánea al volcán y al mar, y las bodegas volcánicas de Terre dell'Etna con wine tours que no salen en las guías pero sí en las listas de las curadoras que realmente saben.

La temporada 4 se está filmando ahora en la Riviera francesa y el efecto ya se siente antes de que salga un solo episodio. El Airelles Château de la Messardière en Saint-Tropez circula como el White Lotus du Cap en medios especializados, y el Hôtel Martinez en Cannes entra en el mismo universo con Art Déco de los años 30 y terraza sobre la Croisette. Reservar cualquiera de los dos ahora es la decisión de viaje más inteligente del año.

A 20 minutos tierra adentro, en Flayosc, el Château de Berne es una finca provenzal con viñedos propios y el ritmo de un lugar donde nadie tiene prisa porque no hay ningún festival de cine esperando. Es el hotel para la persona que ya fue a Saint-Tropez suficientes veces y sabe que Provence es el upgrade.