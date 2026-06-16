Desde el primer momento, todo pasa a un ritmo específico. La cocina, el servicio y la barra funcionan a la perfección. Cada plato llega en el momento exacto y forma parte de un menú secuencial de diez tiempos que explora distintas texturas, temperaturas y sabores. En la experiencia aparecen preparaciones como sashimi, tamarizuchi de abulón, hand roll de callo, tostada de maguro, taco de camarón en gabardina, carnitas de toro, erizo con hoja santa y un dashi de frijol que resume la filosofía del proyecto: sofisticación sin perder de vista el producto.

Pujol.itto, la nueva barra de Enrique Olvera donde Japón y México se encuentran en cada bocado (Instagram @pujol.itto // Per-Anders Jorgensen)

Al frente de la cocina está Neftalí Sánchez de Alba, chef originario de Guadalajara que llega después de su paso por Pujol y de una trayectoria construida en cocinas como Alcalde, Magno Brasserie y JAL by Hueso, además de experiencias formativas en restaurantes de referencia internacional como Central y Boragó. La propuesta líquida corre a cargo del sommelier Rubén Elías, quien integra el programa de bebidas como una extensión natural de la narrativa culinaria.

Lejos de replicar la fórmula de sus proyectos anteriores, Pujol.itto encuentra su propia identidad en un concepto tan simple como ambicioso: una barra de apenas doce asientos donde la técnica japonesa dialoga con la esencia de la comida callejera mexicana. (P-A JORGENSEN 2026)

Para Enrique Olvera, la inspiración detrás de Pujol.itto nace de una fascinación por la manera en que la cultura japonesa transforma lo cotidiano en algo extraordinario. “Nos interesa la precisión, la repetición y el cuidado de cada detalle”, ha explicado el chef al presentar el proyecto, una visión que se percibe tanto en la cocina como en el diseño del espacio.