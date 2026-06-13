Cristina Hanhausen y Raymundo Pérez: la dupla que llevó la alta cocina internacional a Momiji

Detrás de la propuesta gastronómica de Momiji se encuentran dos chefs cuya formación incluye algunas de las cocinas más reconocidas del mundo. Cristina Hanhausen y Raymundo Pérez han construido carreras marcadas por la disciplina, la curiosidad y el deseo de llevar nuevas experiencias a la mesa.
Hoy, esa suma de conocimientos y vivencias se traduce en un menú que rinde homenaje a distintas tradiciones culinarias, especialmente la japonesa, italiana y panameña, a través de una propuesta que privilegia la técnica, la temporalidad de los ingredientes y la creatividad.
Publicidad
Cristina Hanhausen: una mirada italiana con raíces latinoamericanas
De ascendencia panameña e italiana, Cristina Hanhausen estudió Gastronomía y Ciencia de los Alimentos en CESSA Universidad, en la Ciudad de México. Posteriormente, amplió su formación en Italia al cursar un programa intensivo en la Universidad de Artes Culinarias Alma.
Su trayectoria la llevó a integrarse a cocinas de gran prestigio internacional, entre ellas Pizza Duomo, restaurante con tres estrellas Michelin ubicado en el Piamonte italiano y reconocido dentro de la lista de The World's 50 Best Restaurants.
Más adelante, trabajó en Osteria Francescana, el emblemático restaurante del chef Massimo Bottura, distinguido en múltiples ocasiones entre los mejores del mundo y actualmente integrante del selecto grupo The Best of the Best.
Su talento también la posicionó como una de las 15 finalistas latinoamericanas del certamen San Pellegrino Young Chef Academy, iniciativa creada en 2015 para impulsar a las nuevas generaciones de cocineros a nivel internacional.
Publicidad
Raymundo Pérez: la precisión de la cocina japonesa
La carrera de Raymundo Pérez ha estado estrechamente vinculada a la gastronomía japonesa. Sus primeros pasos profesionales los dio en algunos de los restaurantes especializados más destacados de la Ciudad de México.
Posteriormente, llegó a Tokio para formar parte de Les créations de Narisawa, restaurante galardonado con dos estrellas Michelin encabezado por el chef Yoshihiro Narisawa. El establecimiento ha sido reconocido como el mejor de Japón, uno de los mejores de Asia y ha figurado entre los restaurantes más importantes del mundo.
En 2019, Raymundo fue seleccionado entre los cinco chefs encargados de representar a México en la competencia latinoamericana de San Pellegrino Young Chef Academy. Tres años más tarde regresó al certamen, esta vez como mentor.
Publicidad
Momiji: de un proyecto solidario a una experiencia gastronómica
Ubicado en Lomas de Chapultepec, Momiji nació en circunstancias inesperadas. Durante la pandemia, Cristina y Raymundo pusieron en marcha un proyecto altruista con el objetivo de apoyar económicamente a las personas que colaboraban de manera eventual en sus servicios de catering.
A través de redes sociales comenzaron a vender ramen a domicilio, destinando los recursos obtenidos directamente a las familias de sus colaboradores.
Con el paso del tiempo, aquella iniciativa evolucionó hasta convertirse en un speakeasy gastronómico donde ambos chefs plasman su visión culinaria.
Cada platillo que sale de la cocina de Momiji responde a tres principios fundamentales: incorporar elementos inesperados y disruptivos, respetar la temporalidad de los ingredientes y aplicar técnicas y aprendizajes adquiridos durante sus experiencias profesionales en distintos países.
El resultado es un menú que celebra la cocina internacional desde una perspectiva personal, donde cada preparación refleja las historias, influencias y caminos que han marcado la trayectoria de Cristina Hanhausen y Raymundo Pérez.