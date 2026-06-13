Cristina Hanhausen y Raymundo Pérez: la dupla que llevó la alta cocina internacional a Momiji

Cristina Hanhausen: una mirada italiana con raíces latinoamericanas

De ascendencia panameña e italiana, Cristina Hanhausen estudió Gastronomía y Ciencia de los Alimentos en CESSA Universidad, en la Ciudad de México. Posteriormente, amplió su formación en Italia al cursar un programa intensivo en la Universidad de Artes Culinarias Alma.

Cristina Hanhausen (Cortesía)

Su trayectoria la llevó a integrarse a cocinas de gran prestigio internacional, entre ellas Pizza Duomo, restaurante con tres estrellas Michelin ubicado en el Piamonte italiano y reconocido dentro de la lista de The World's 50 Best Restaurants.

Más adelante, trabajó en Osteria Francescana, el emblemático restaurante del chef Massimo Bottura, distinguido en múltiples ocasiones entre los mejores del mundo y actualmente integrante del selecto grupo The Best of the Best.

Cristina Hanhausen (Cortesía)

Su talento también la posicionó como una de las 15 finalistas latinoamericanas del certamen San Pellegrino Young Chef Academy, iniciativa creada en 2015 para impulsar a las nuevas generaciones de cocineros a nivel internacional.